Pronostici Basket NBA: New York Knicks campioni dopo 53 anni. Per il prossimo anno tornano a comandare Spurs e Thunder nelle quote

Finale NBA 25-26
Pronostici NBA
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15 Giugno 2026

Le Finals NBA si sono concluse col titolo ai New York Knicks che interrompono un digiuno durato più di mezzo secolo, portando a casa l’anello e il Larry O’Brien Trophy del Basket NBA, al termine della serie contro i San Antonio Spurs, che si confermano un ottima squadra, ma forse un pò acerba, ma con un anno in più nella prossima stagione Wemby e soci potranno dire la loro, e aprono favoriti con OKC. Finale NBA 25-26.

Finale NBA 25-26: Knicks finalmente campioni, e Brunson MVP

L’attesa è finita. Dopo 53 anni, i New York Knicks sono di nuovo campioni NBA. La franchigia della Grande Mela ha conquistato il titolo battendo gli Spurs in gara-5 delle Finals per 94 a 90 e riportando così il Larry O’Brien Trophy a Manhattan per la prima volta dal 1973.

Dopo l’incredibile gara 4 con una rimonta da record dei Knicks, e gli Spurs a due facce, perfetti nel primo tempo, tremendi nel secondo, ci si aspettava un riscatto da Victor Wembanyama e compagni, in casa in gara 5, per prolungare la serie, e invece anche questa volta San Antonio è avanti (anche +16) ma si fa rimontare e alla fine a vincere sono i Knicks che hanno giocato una post-season incredibile.

Ancora una volta la firma sull’impresa è quella di Jalen Brunson, protagonista assoluto della serie e autore di una gara-5 straordinaria da 45 punti. Brunson si prende meritatamente il titolo di MVP delle Finals, ma vanno segnalati anche i vari Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart che hanno formato un ottimo supporting cast, e Karl Antonhy Towns che ha dovuto battagliare con Wemby sotto canestro.

Finale NBA 25-26

Finale NBA 25-26

NBA 2026-2027: riscatto Spurs, favoriti con i Thunder

Come da tradizione andiamo subito a vedere le quote antepost per la prossima stagione 2026-2027 di Basket NBA. Con un anno in più sulle spalle, e ripartendo non solo da Wemby, ma anche da altri talenti come Castle, Harper, Vassell….i San Antonio Spurs @3.50 potrebbero riprovarci il prossimo anno, e sono favoriti assieme agli OKC Thunder @3.50 che hanno battuto in finale a Ovest in questi playoffs.

La prima squadra da Est non sono i campioni in carica, ma i Boston Celtics @7.00 che si tengono alle spalle proprio i NY Knicks @8.00 un pò snobbati, dopo di che il salto è enorme visto che si passa ai Denver Nuggets @26.00 volte la posta, per non parlare dei Detroit Pistons @29.00 che sono stati i migliori a Est nella stagione regolare.

Gli Indiana Pacers @31.00 dopo un anno in purgatorio dovrebbero tornare protagonisti col ritorno di Haliburton, ma è un rebus, come lo è quello dei Los Angeles Lakers @31.00, alla pari con i Minnesota Timberwolves @31.00. Molto indietro i Cleveland Cavaliers @36.00.

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Victor Wembanyama da MVP il prossimo anno

Già disponibili anche le quote per MVP Regular Season e qui Victor Wembanyama @3.00 si prende il vertice della lavagna, in un altro scontro con OKC e la sua stella, Shai Gilgeous Alexander @4.50 poi non manca mai il solito Nikola Jokic @7.50, alla pari con Luka Doncic @7.50.

In doppia cifra apre Giannis Antetokounpo @13.00, seguito da Anthony Edwars @19.00, Jayson Tatum @21.00 e Cade Cunningham @26.00. Anche qui Knicks un pò snobbati, con la sua stella fresca del MVP Finals, Jalen Brunson @36.00, che si gioca molto alto.

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