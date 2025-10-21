Articolo in aggiornamento quotidiano sul Basket NBA 2025-2026 con le analisi dei big match del giorno, i consigli per le prop bet dei giocatori e i nostri Pronostici NBA 25-26. ARTICOLO AGGIORNATO AL 21 OTTOBRE 2025.

Pronostici NBA 25-26: I big match di giornata

Vediamo le partite di cartello che ci aspettano in questa giornata di Basket NBA del 21 ottobre 2025.

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets

Gli Oklahoma City Thunder iniziano la stagione da campioni in carica e ospitano subito una contender per l’anello di quest’anno, i Rockets. I Thunder ripropongono quasi tutti i giocatori della squadra della scorsa stagione, che ha vinto 68 partite nella stagione regolare, ha ottenuto il miglior margine di punteggio nella storia della lega e ha infine battuto Indiana in sette partite nelle finali NBA. Prima della partita, i Thunder terranno una cerimonia di premiazione in onore della squadra vincitrice. Shai Gilgeous-Alexander, MVP NBA in carica sarà il giocatore di riferimento per coach Mark Daigneault, ma ci sono anche Jalen Williams (che si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico fuori stagione per riparare la rottura del legamento del polso destro e non è sceso in campo in preseason) e Chet Holmgren e non solo, ma sarà senza Kenrich Williams (ginocchio) e Nikola Topic (intervento ai testicoli) per iniziare la stagione regolare. Alex Caruso (caviglia), Isaiah Joe (ginocchio) e Ajay Mitchell (caviglia) sono rimasti infortunati verso la fine della preseason e il loro stato di forma per la partita d’esordio di martedì non è chiaro.

Gli Houston Rockets, nel frattempo, hanno fatto alcune mosse significative per cercare di competere per la vetta della Western Conference dopo essere tornati ai playoff la scorsa stagione per la prima volta dal 2020, ma usciti al primo turno. La più importante di queste è stata la clamorosa transazione che ha portato Kevin Durant dai Suns. KD, che è stata la prima superstar della franchigia dei Thunder, ha recentemente firmato un’estensione biennale da 90 milioni di dollari. Alperun Sengun e Steven Adams sotto canestro dovranno contenere i lunghi di OKC, Holmgren ma anche Isaiah Hartenstein mentre al fianco di KD agiranno anche Jabari Smith Jr., Amen Thompson, uno dei quintetti più alto della storia della lega. Durant non è stata l’unica aggiunta significativa fuori stagione per Houston, i Rockets hanno anche aggiunto Dorian Finney-Smith per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Dillon Brooks nello scambio di Durant. Anche Jalen Green è andato a Phoenix.

I Thunder hanno vinto tre dei cinque incontri tra le due squadre la scorsa stagione, inclusi entrambi gli incontri a Oklahoma City ma nelle scommesse i Rockets sono avanti 3-2 ATS in questi scontri diretti, inoltre abbiamo assistito a 4 partite da Over e un solo Under in questi precedenti. Per questo debutto interno da campioni in carica i Thunder sono favoriti con -7.0 punti di handicap con O/U a 227.5 punti totali.

LA Lakers-Golden State Warriors

Anche senza LeBron James, ci saranno molte stelle in campo quando i Golden State Warriors faranno visita a Los Angeles martedì nel day1 della regular season NBA, la 17° stagione per Stephen Curry che si era infortunato nella serie di playoffs persa contro Minnesota. Di nuovo in salute e pronto a guidare la squadra a 37 anni, Curry potrà contare sull’aiuto di altre stelle come Jimmy Butler (che ha saltato le ultime tre partite di preseason ma dovrebbe essere in campo questa notte) e Draymond Green. Moses Moody (al polpaccio) non giocherà martedì. Jonathan Kuminga, 23 anni, e Brandin Podziemski, 22 anni, danno a Golden State la freschezza di cui ha tanto bisogno, ma entrambi hanno saltatodelle partite per infortuni. Kuminga ha saltato la finale di preseason a causa di un infortunio alla caviglia, mentre Podziemski ha riportato una contusione all’anca sinistra. A Golden State è arrivato anche il lungo 39enne Al Horford. Una delle principali preoccupazioni dei Warriors sono le palle perse, dopo averne commesse almeno 20 in ogni partita di preseason.

I Los Angeles Lakers si affidano a Luka Doncic che inizia la sua prima stagione completa in gialloviola mentre la 23esima stagione NBA da record di LeBron James sarà posticipata di un mese per la convalescenza da una sciatica al lato destro del Re. Doncic e la stella nascente Austin Reaves dovranno caricarsi la squadra sulle spalle in questo avvio stagionale, con Gabe Vincent che dovrebbe partire titolare martedì al posto di James. Pronti a fare il loro debutto a Los Angeles saranno il centro Deandre Ayton, la guardia Marcus Smart e l’ala Jake LaRavia. L’ala Maxi Kleber non ha giocato una partita di stagione regolare dopo essere arrivato anch’egli dai Mavericks a febbraio ed è pronto a lasciare il segno. I Lakers erano la terza testa di serie nei playoff della Western Conference la scorsa primavera, ma sono stati eliminati al primo turno dai Minnesota Timberwolves.

Lo scorso anno i Lakers hanno vinto le prime 3 sfide stagionali contro i Warriors, con anche un perfetto 3-0 ATS, ma hanno ceduto nell’ultima in casa. Tutte queste 4 sfide si sono concluse con Over e dirò di più, negli ultimi 10 precedenti tra LAL e GSW abbiamo visto 9 Over e 1 solo Under. Per oggi ospiti leggermente favoriti (-2,5) e linea Over-Under a 226.0 punti totali.

Prop bet: le migliori stime per le scommesse sulle prestazioni giocatori NBA

Vediamo le stime più interessanti per le giocate sulle prop bet, le prestazioni dei giocatori NBA, tra le scommesse più ricercate e interessanti nel panorama del betting di pallacanestro americana.

Tutte le analisi e le scommesse stagionali su Betitaliaweb

Abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le squadre col power ranking, ma anche tutte le quote antepost sia per i team che per i premi individuali dei giocatori.

👉VAI A DATE CHIAVE NBA 2025-2026

👉VAI AD ANTEPRIMA NBA E FREE PICK ANTEPOST

👉VAI A POWER RANKING TEAM NBA

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.