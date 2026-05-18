Siamo arrivati alle finali di conference dei Playoffs NBA, e ad Est i New York Knicks sfideranno i Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep rifilato ai 76ers (mentre i Cavs hanno faticato sino a gara 7 contro Detroit). Dall’altra parte Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs per alcuni è una Finals anticipata, con l’atteso scontro tra Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama. Voi preparare i pop-corn, noi vi forniamo programma completo, quote, stelle, statistiche e le previsioni sulle serie Finali Conference NBA.

Finali Conference NBA: il programma dei prossimi appuntamenti playoffs

Continua la post-season della grande pallacanestro americana, con i playoffs NBA che sono giunti alle finali di Conference. A Est i New York Knicks sfideranno i Cleveland Cavaliers mentre a Ovest è atteso un grande spettacolo come non se ne vedevano da tempo nello scontro tra SGA e Wemby per OKC Thunder-San Antonio Spurs, una sorta di finale anticipata, almeno stando alle quote antepost che vedremo in fondo all’articolo, ma prima vediamo il calendario delle prossime sfide.

Eastern Conference: New York Knicks (3) vs. Cleveland Cavaliers (4)

Gara 1: Mercoledì 20 maggio, ore 02:00 @ New York

Gara 2: Venerdì 22 maggio, ore 02:00 @ New York

Gara 3: Domenica 24 maggio, ore 02:00 @ Cleveland

Gara 4: Martedì 26 maggio, ore 02:00 @ Cleveland

Gara 5*: Giovedì 28 maggio, ore 02:00 @ New York

Gara 6*: Sabato 30 maggio, ore 02:00 @ Cleveland

Gara 7*: Lunedì 1 giugno, ore 02:00 @ New York

Western Conference: Oklahoma City Thunder (1) vs. San Antonio Spurs

Gara 1: Martedì 19 maggio, ore 02:30 @ Oklahoma City

Gara 2: Giovedì 21 maggio, ore 02:30 @ Oklahoma City

Gara 3: Sabato 23 maggio, ore 02:30 @ San Antonio

Gara 4: Lunedì 25 maggio, ore 02:00 @ San Antonio

Gara 5*: Mercoledì 27 maggio, ore 02:30 @ Oklahoma City

Gara 6*: Venerdì 29 maggio, ore 02:30 @ San Antonio

Gara 7*: Domenica 31 maggio, ore 02:00 @ Oklahoma City

Eastern Conference: New York Knicks-Cleveland Cavaliers

I New York Knicks e i Cleveland Cavaliers si sfideranno nelle Finali della Eastern Conference 2026. New York arriva alla serie molto più riposata dopo aver spazzato via i Philadelphia 76ers per 4-0, mentre Cleveland ha dovuto faticare fino a Gara 7 per superare i Detroit Pistons. Durante la stagione regolare 2025-2026, il fattore campo è sempre stato rispettato. I Knicks guidano gli scontri diretti per 2-1 con i seguenti risultati:

23 Ottobre 2025: New York Knicks – Cleveland Cavaliers 119-111

25 Dicembre 2025: New York Knicks – Cleveland Cavaliers 126-124

24 Febbraio 2026: Cleveland Cavaliers – New York Knicks 109-94

I Knicks si affidano a Jalen Brunson, con Cleveland che non dispone di un vero e proprio marcatore perimetrale in grado di contenere fisicamente il leader dei Knicks. Le opzioni primarie dei Cavs (Dean Wade e Max Strus) garantiscono taglia fisica ma faticano sui cambi di passo rapidi. Brunson ha tenuto una media di 29.3 punti con 7.7 assist e 4.0 rimbalzi in tre sfide contro Cleveland, inclusa la prova da 34 punti nel match di Natale. Bene anche Karl Antonhy Towns con 21.5 punti e 11.0 rimbalzi.

I Cavaliers invece hanno dominato i Pistons sotto canestro grazie alle ottime prove dei lunghi Jarrett Allen ed Evan Mobley. Contro New York, l’accoppiamento con KATe la fisicità a rimbalzo di Mitchell Robinson (che ha catturato ben 15 rimbalzi nell’ultimo scontro diretto) saranno il vero ago della bilancia della serie, ma avranno bisogno anche della massima efficienza realizzativa da parte di Donovan Mitchell e James Harden. Harden, in particolare, viene da prestazioni altalenanti al tiro a fine serie contro Detroit e dovrà limitare le palle perse. Mitchell ha giocato 2 delle 3 sfide di regular season contro NYK, tenendo una media di 25.0 punti, 5.5 assist e 4.5 rimbalzi.

PREVISIONI: KNICKS (in 6) @5.50

Western Conference: OKC Thunder-San Antonio Spurs

Per molti la finale a Ovest è una finalissima anticipata per la qualità e le stelle in campo, del resto è la prima volta dal 1998 che due squadre da oltre 62 vittorie in Regular Season si incrociano nei playoff NBA. I San Antonio Spurs hanno dominato i precedenti stagionali per 4-1 contro gli Oklahoma City Thunder. In questi match San Antonio ha mostrato una netta superiorità balistica, punendo la difesa di OKC sul perimetro (36% da tre punti contro il 33% dei Thunder). I Thunder hanno faticato enormemente a generare punti dalle palle perse avversarie, scendendo a una media di soli 14.6 punti da turnover rispetto ai 22 abituali di media stagionale.

13 Dicembre 2025: Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 109 – 111 (NBA Cup)

23 Dicembre 2025: San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 130 – 110

25 Dicembre 2025 (Natale): Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 102 – 117

13 Gennaio 2026: Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 119 – 98

4 Febbraio 2026: San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 116 – 106

Gli Oklahoma City Thunder arrivano a questa serie ancora imbattuti nei playoff 2026 (8-0), avendo rifilato due netti sweep (4-0) a Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Questo ha permesso a OKC di riposare per un’intera settimana, mentre gli Spurs hanno dovuto superare una durissima e fisica serie in 6 gare contro i Minnesota Timberwolves. Shai Gilgeous-Alexander ha comunque mantenuto medie straordinarie contro San Antonio (29.5 punti a partita col 50% dal campo).

I San Antonio Spurs si affidano ovviamente a Victor Wembanyama che accederà una grande sfida sotto canestro con Chet Holmgren visto che è il duello tra i primi due classificati nel premio di Difensore dell’Anno (DPOY). Holmgren garantisce una mobilità importante e una media di 3.5 stoppate nei passati scontri diretti, Wembanyama ha fatto valere i centimetri viaggiando a 12.5 rimbalzi e 4.0 stoppate a partita, complicando notevolmente le penetrazioni dei Thunder. La chiave per gli Spurs sarà l’impiego del rookie Stephon Castle (reduce da una prova da 32 punti nell’ultima di playoff) che sarà chiamato ad operare anche in difesa per limitare SGA. Il backcourt degli Spurs, guidato dall’esperienza e dai ritmi imposti da De’Aaron Fox (autore ad esempio di una gara da 15 punti e 10 assist in una delle vittorie stagionali contro OKC) è un altro punto di forza, considerando la crescita dello stesso Castle in questa post-season, ma anche di Dylan Harper, uniti all’esperienza e alla velocità di Fox. Non dimentichiamo Devin Vassell che ha tenuto un ottima media di 19.5 punti negli scontri di stagione regolare contro OKC, aiutato ovviamente da un Wemby da 23.8 punti e anche 4.0 stoppate contro i Thunder campioni in carica. Occhio alle sorprese, ma in qualsiasi modo finirà, sarà uno spettacolo, e questa volta la serie potrebbe andare per le lunghe a differenza del doppio sweep con cui OKC ha iniziato la post-season per la difesa al titolo.

PREVISIONE: SPURS (in 7)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sull’anello NBA

In queste ore è stato confermato il 2° titolo di MVP Regular Season consecutivo per Shai Gilgeous-Alexander che è favorito per fare incetta di premi visto che SGA comanda anche le lavagne per MVP delle Finals, con gli Oklahoma City Thunder @1.58 nettamente favoriti per un altro titolo secondo le quote antepost per la vittoria dell’anello, con i San Antonio Spurs @4.10 primi avversari per l’anello, sempre da Ovest, mentre più indietro ci sono i NY Knicks @6.50 e soprattutto i Cleveland Cavaliers @21 volte la posta.

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