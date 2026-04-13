Siamo arrivati alla conclusione della regular season di Basket NBA, ma dal 14 aprile si parte subito con la post-season e le prime sfide del Play-in Tournament. Vediamo le classifiche finali, statistiche, analisi, aggiornamento delle quote antepost e il quadro dei Playoffs NBA 2026.

Risultati e classifiche finali regular season NBA

Siamo giunti al termine della regular season di Basket NBA, vediamo i verdetti in vista dei playoffs. A Est spicca il tonfo degli Orlando Magic, battuti per 113-108 dalla second-unit dei Boston Celtics, un ko che costa alla franchigia della Florida la scivolata all’ottavo posto con annesso play-in da affrontare in trasferta sul campo dei Philadelphia 76ers. I Toronto Raptors, che superano agilmente i Brooklyn Nets, conquistano l’ultimo pass ancora in gioco per l’accesso diretto ai play-off, superando anche gli Atlanta Hawks, battuti dai Miami Heat in un match senza tutte le prime linee, tenute a riposo nonostante il rischio – poi concretizzatosi – di perdere la quinta posizione.

A Ovest non cambia nulla nella battaglia serrata tra terzo e quinto posto, grazie alle vittorie dei Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Houston Rockets: da segnalare la serata in campo per Nikola Jokic, che può raggiungere così il limite minimo di 65 gare disputate per rientrare tra i papabili per MVP. In zona play-in, i Portland Trail Blazers conservano l’ottava piazza ai danni dei Los Angeles Clippers grazie alla vittoria casalinga per 122-110 sui Sacramento Kings.

Eastern Conference Classifica finale

1. Detroit Pistons 60-22

2. Boston Celtics 56-26

3. New York Knicks 53-29

4. Cleveland Cavaliers 52-30

5. Toronto Raptors 46-36

6. Atlanta Hawks 46-36

7. Philadelphia 45-37

8. Orlando Magic 45-37

9. Charlotte Hornets 44-38

10. Miami Heat 43-39

11. Milwaukee Bucks 32-50

12. Chicago Bulls 31-51

13. Brooklyn Nets 20-62

14. Indiana Pacers 19-63

15. Washington Wizards 17-65

Western Conference Classifica finale

1. Oklahoma City Thunder 64-18

2. San Antonio Spurs 62-20

3. Denver Nuggets 54-28

4. Los Angeles Lakers 53-29

5. Houston Rockets 52-30

6. Minnesota Timberwolves 49-33

7. Phoenix Suns 45-37

8. Portland Trail Blazers 42-40

9. Los Angeles Clippers 42-40

10. Golden State Warriors 37-45

11. New Orleans Pelicans 26-56

12. Dallas Mavericks 26-56

13. Memphis Grizzlies 25-57

14. Sacramento Kings 22-60

15. Utah Jazz 22-60

Playoffs NBA 2026: il quadro della post-season

Play-in Eastern Conference

(7) Philadelphia 76ers vs (8) Orlando Magic – la vincente accede ai playoff come testa di serie #7. La perdente sfida la vincente del play-in tra (9) e (10).

(9) Charlotte Hornets vs (10) Miami Heat – la vincente sfida la perdente del play-in tra (7) e (8), in palio l’accesso ai playoff come testa di serie #8.

Play-off Eastern Conference

(1) Detroit Pistons vs (8) da definire

(4) Cleveland Cavaliers vs (5) Toronto Raptors

(3) New York Knicks vs (6) Atlanta Hawks

(2) Boston Celtics vs (7) da definire

Play-in Western Conference

(7) Phoenix Suns vs (8) Portland Trail Blazers – la vincente accede ai playoff come testa di serie #7. La perdente sfida la vincente del play-in tra (9) e (10).

(9) Los Angeles Clippers vs (10) Golden State Warriors – la vincente sfida la perdente del play-in tra (7) e (8), in palio l’accesso ai playoff come testa di serie #8.

Play-off Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs (8) da definire

(4) Los Angeles Lakers vs (5) Houston Rockets

(3) Denver Nuggets vs (6) Minnesota Timberwolves

(2) San Antonio Spurs vs (7) da definire

Quote Antepost: chi vincerà l’anello?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Gli OKC Thunder @2.15 rimangono nettamente favoriti per il bis dell’anello staccando tutte, con un altra squadra da Ovest come prima avversaria, i San Antonio Spurs @6, poi arrivano i Boston Celtics @6.50, i primi da Est. I Denver Nuggets @10 aprono la lista di squadre in doppia cifra.

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