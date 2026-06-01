Dal 3 giugno saranno New York Knicks e San Antonio Spurs ad affrontarsi per il titolo e l’anello di Basket NBA e come sempre abbiamo visto tutti gli spunti più importanti per le scommesse e le nostre previsioni sul successo finale nell’Anteprima Finals 2026.

Anteprima Finals 2026: si sfidano San Antonio Spurs-New York Knicks

I New York Knicks di Jalen Brunson tornano finalmente alle Finals NBA (al via dal 3 giugno) dopo una cavalcata trionfale nella Eastern Conference, ma Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs si frappongono sulla loro strada dopo aver eliminato a gara 7 i campioni in carica, OKC; dopo una serie spettacolare. Molti si chiedono se il lungo riposo dopo lo sweep su Cleveland in finale a Est porterà ruggine a New York, ma la logica suggerisce che San Antonio mostrerà più stanchezza dopo la lunga ed impegnativa serie contro i Thunder.

Confrontare i risultati dei playoff diventa difficile. I Knicks non solo hanno affrontato avversari meno temibili, ma li hanno anche dominati in modo tale da falsare ulteriormente qualsiasi valutazione della Eastern Conference. San Antonio può vincere il suo primo titolo senza Tim Duncan. Ora entriamo nel dettaglio dell’analisi andando ad evidenziare i punti di forza delle due squadre per la vittoria del Larry O’Brien Trophy.

I punti a favore dei NY Knicks

I New York Knicks hanno sicuramente aspettato abbastanza. I campioni della Eastern Conference hanno avuto 10 giorni di riposo. New York ha tirato con il 40% da tre punti in 14 partite di playoff, il miglior dato della NBA, concedendo agli avversari solo il 30,5% da oltre l’arco, anche questo il miglior dato della NBA, e se i giovani degli Spurs non riusciranno a trovare tiri di qualità contro la difesa perimetrale dei Knicks, questo potrebbe rivelarsi decisivo. Non sorprende, visto che entrambe le squadre hanno raggiunto le finali NBA, che questi siano i due migliori rating difensivi dei playoff e due dei tre migliori rating offensivi.

Due punti di forza di NYK: difesa ed esperienza. I Knicks hanno continuato a giocare una difesa implacabile nell’era post-Tom Thibodeau. È quasi un obbligo quando hai sia OG Anunoby che Josh Hart nel quintetto base. Se riusciranno a contenere Stephon Castle e Dylan Harper, improvvisamente Wembanyama potrebbe non essere sufficiente a San Antonio in termini di punti segnati. E più pressione i Knicks riusciranno a esercitare su Castle e Harper, meglio sarà. Wembanyama non ha una grande esperienza ai playoff, ma ha già affrontato molti momenti di alta pressione nelle sue carriere internazionali ed europee. Ma Castle e Harper sono ancora molto giovani, e con tutto il rispetto per il titolo NCAA vinto da Castle con UConn, questo è un terreno completamente nuovo per loro. Harper non è riuscito a portare Rutgers al torneo NCAA l’anno scorso. Il Madison Square Garden potrebbe ora metterlo in difficoltà. Al contrario i Knicks sono pieni di veterani che dovrebbero essere all’altezza della situazione.

Attenzione a Karl-Anthony Towns, lungo che sa tirare molto bene da tre, e la logica suggerisce che KAT si prenderà molte triple per provare ad allontanare Wemby dal ferro. New York ha quindi bisogno che Towns tiri con frequenza, con KAT che ha tirato con il 48,9% da tre punti in questi playoff.

I punti di forza dei San Antonio Spurs

San Antonio ha una rotazione più profonda di New York, anche se a questo punto dei playoff entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai giocatori che le hanno portate fin qui, e gli Spurs hanno una stella che sembra brillare più delle altre, Victor Wembanyama. Gli Spurs hanno recuperato molti palloni contro i Thunder, un evento piuttosto raro, e poi San Antonio è ripartita a razzo, culminata con la schiacciata di Devin Vassell che ha chiuso Gara 7. Questo dovrebbe essere particolarmente efficace quando Wembanyama gioca un ruolo importante in contropiede, dato che Karl-Anthony Towns ha sempre faticato nella difesa in transizione.

In 17 partite di playoff, Wemby ha una media di 23,2 punti, 10,8 rimbalzi, 2,7 assist e 3,5 stoppate a partita. Sono numeri da MVP delle Finals, senza dubbio. Come farà Jalen Brunson a eccellere contro Wembanyama sotto canestro? Il tiro da tre punti di Brunson è calato nei playoff; ha distrutto i Cavaliers penetrando in area e tirando dalla media distanza. Questi tiri saranno troppo spesso oscurati dalla lunga apertura alare di Wemby.

Le quote e le nostre previsioni sulle Finals NBA

Vediamo le lavagne delle quote antepost più importanti per le Finals NBA, ad iniziare da chi vincerà il titolo, con San Antonio @1.50 nettamente favorita su New York @2.65. Vediamo anche i risultati esatti e a seguire le quote sull’MVP delle Finals che, con gli Spurs così favoriti, ovviamente vede Wembanyama dominare anche qui.

Ecco le nostre previsioni. Chi vi scrive è un grande tifoso dei Knicks che ha anche una certa età, ma non è mai riuscito ad esultare per un titolo, e sotto sotto credo che non ce la farò neanche quest’anno. Ci spero, ma a livello betting meglio San Antonio che ha impressionato eliminando OKC in gara 7 (come avevamo pronosticato nell’articolo sulla semifinale a Ovest, mentre a Est avevamo dato Knicks vincenti, ma in 6 partite, non mi aspettavo uno sweep da 4-0 sui Cavs).

PREVISIONE: SPURS WIN @1.50

BIG SHOT: SPURS IN 6 @5.50

BONUS PICK: WEMBANYAMA MVP @1.50

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