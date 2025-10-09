Articolo in aggiornamento quotidiano sull’Hockey su Ghiaccio NHL 2025-2026 con le analisi dei big match del giorno, i consigli per le prop bet dei giocatori e i nostri Pronostici NHL 25-26. ARTICOLO AGGIORNATO AL 9 OTTOBRE 2025.

Pronostici NHL 25-26: I big match di giornata

Vediamo i match più interessanti di Hockey NHL del 9 OTTOBRE 2025.

Florida Panthers-Philadelphia Flyers

I bi-campioni in carica, i Florida Panthers, non hanno avuto problemi a iniziare la stagione con una vittoria (3-2 a Chicago) all’esordio senza le due star più attese, Aleksander Barkov e Matthew Tkachuk. Coach Paul Maurice ha comunque un roster di talento da cui attingere, con alcuni giovani interessanti, ma anche veterani esperti, tra cui il portiere Sergei Bobrovsky, i difensori Aaron Ekblad e Gustav Forsling e gli attaccanti Carter Verhaeghe e Sam Reinhart.

Nel frattempo, i Philadelphia Flyers, sotto la guida del nuovo allenatore Rick Tocchet, sono pronti a fare il loro debutto stagionale dopo aver saltato i playoff nelle ultime cinque stagioni. Philadelphia cerca di migliorare il problema dello scorso anno, quello dei portieri. Il nuovo arrivato tra i pali Dan Vladar, firmato con un contratto biennale a luglio, ha avuto una percentuale di parate di .898 in 30 partite per Calgary la scorsa stagione. Ha chiuso in bellezza, con un record di 6-1-1 e una percentuale di parate di .927 nelle sue ultime otto partite. Samuel Ersson, che ha avuto una percentuale di parate di .883 la scorsa stagione, dovrebbe dividere il posto da titolare con Vladar. In attacco, l’attaccante Owen Tippett, prima scelta della Florida nel 2017, ha segnato almeno 20 gol in ciascuna delle sue ultime tre stagioni con Philadelphia.

Carolina Hurricanes-New Jersey Devils

A Raleigh va in scena la rivincita dei playoff del 2025 tra due franchigie di Eastern Conference che puntano in alto, in particolare i Carolina Hurricanes che vinsero quella prima serie di post-season in 5 partite, e quest’anno sono tra i contender principali per la Stanley Cup dopo aver raggiunto le finali a Est, prima di arrendersi a Florida. Coach Rod Brind’Amour vede il nucleo del suo attacco tornare, con il capocannoniere Sebastian Aho (74 punti) e il capocannoniere Seth Jarvis (32 gol). Anche i portieri Frederik Andersen e Pyotr Kochetkov sono tornati in porta, mentre il difensore Jaccob Slavin è il punto fermo della Blue-line. Gli Hurricanes saranno interessati a vedere come si inseriranno l’ala Nikolaj Ehlers, autore di 24 gol e 39 assist la scorsa stagione per Winnipeg, e il difensore K’Andre Miller. C’è anche la questione di valutare l’ulteriore sviluppo del difensore Alexander Nikishin, che ha fatto il suo debutto in NHL in primavera. Brind’Amour ha detto che è probabile che Nikishin venga inserito gradualmente in qualsiasi ruolo degli special team se dovesse guadagnarselo. Gli Hurricanes sperano che il difensore Jalen Chatfield sia pronto dopo aver saltato gli allenamenti del fine settimana.

Carolina gioca solo due partite in casa nelle prime due settimane e mezzo della stagione, quindi partire forte davanti ai tifosi di casa sarebbe l’ideale. I New Jersey Devils giocano le loro prime tre partite in trasferta. I Devils iniziano la stagione affidandosi ai loro principali attaccanti, protagonisti lo scorso anno, ovvero: Jesper Bratt (88 punti), Jack Hughes (70), Nico Hischier (69), Timo Meier (53) e il difensore Luke Hughes (44). Attenzione all’ala dei Devils Arseny Gritsyuk, pronto al suo debutto in NHL.

Winnipeg Jets-Dallas Stars

Due top team a Ovest inizieranno entrambi la nuova stagione regolare giovedì notte a Winnipeg, ed entrambe hanno apportato molti cambiamenti ai propri roster rispetto alla scorsa stagione, anche se i loro elementi fondamentali rimangono sostanzialmente intatti. Per esempio i Winnipeg Jets hanno firmato un’estensione di otto anni per 96 milioni di dollari con Kyle Connor. Winnipeg ha conquistato il Presidents’ Trophy come squadra con il miglior record di stagione regolare nel 2024-25, ma gli Stars hanno avuto l’ultima parola nei playoff della Stanley Cup, battendo i Jets per 4-2 nella serie del secondo turno prima di perdere contro gli Edmonton Oilers nel turno successivo. Gli infortuni si sono accumulati durante il training camp, più gravi per i Jets che dovranno fare a meno dei difensori Dylan Samberg e Cole Perfetti per settimane, poiché Samberg è alle prese con una frattura al polso e Perfetti con una distorsione alla caviglia alta. Fuori anche il capitano Adam Lowry ancora in fase di riabilitazione per l’intervento chirurgico all’anca fuori stagione.

Pure i Dallas Stars iniziano l’anno senza capitan Jamie Benn, fuori per un collasso polmonare. Gli Stars saranno anche senza l’attaccante Oskar Back, fuori per un infortunio. Dallas inizia il suo calendario con tre partite consecutive contro la Central Division, passando da Winnipeg per giocare contro il Colorado sabato e contro il Minnesota in casa martedì.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.