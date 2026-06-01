Dal 2 giugno a Raleigh inizia la finale di Stanley Cup che chiuderà la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL dandoci un nuovo campione dopo i due anni di successi di Florida. Ad affrontarsi saranno i favoriti da Est, i Carolina Hurricanes, contro i Vegas Golden Knights che hanno eliminato Colorado che aveva dominato la regular season con la President Cup. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla serie finale con l’Anteprima Stanley Cup 2026.

Anteprima Stanley Cup 2026: la sfida tra Carolina e Vegas

Il disco cadrà sul ghiaccio in Gara 1 della finale di Stanley Cup martedì sera a Raleigh per il gran finale di Hockey su Ghiaccio NHL. I Carolina Hurricanes sono i favoriti per la vittoria finale, la prima dal 2006, mentre i Vegas Golden Knights puntano alla loro seconda Coppa in cinque anni. Gli Hurricanes hanno vinto 14 partite in più durante la stagione regolare, hanno registrato statistiche di base migliori e godono del vantaggio del fattore campo, quindi è facile capire perché siano considerati i chiari favoriti in questo scontro.

Va però ricordato che i Golden Knights e gli Hurricanes si sono affrontati due volte nella stagione regolare, e le cose non sono andate bene per i favoriti della Stanley Cup. Gli Hurricanes hanno perso entrambe le partite, subendo 10 gol e segnandone solo 4, pur controllando poco più del 33% dei gol previsti, un dato molto anomalo. Ci sono però delle attenuanti per i Canes, Jaccob Slavin ha saltato entrambe le partite per Carolina, mentre K’Andre Miller è stato assente per una. Si tratta dei due giocatori con più minuti sul ghiaccio nei playoff per Carolina, quindi le loro assenze sono state certamente significative. Inoltre, stiamo parlando di un campione di sole due partite.

I punti di forza dei Carolina Hurricanes

Gli Hurricanes hanno perso solo una partita in tre turni, ma hanno affrontato squadre come Ottawa e Philadelphia prive di un attacco particolarmente potente, e un Montreal affaticato reduce da due estenuanti serie di sette partite consecutive contro avversari della stessa divisione. Meritano il massimo dei voti per aver saputo sfruttare le occasioni, ma il tabellone della Eastern Conference era predisposto nel modo migliore possibile.

Gli Hurricanes hanno ottenuto risultati migliori dei Knights in termini di percentuale di tiri in porta, percentuale di occasioni da gol, percentuale di gol previsti e percentuale di gol totali nell’arco dell’intera stagione. Sono stati particolarmente dominanti in casa, dove hanno controllato il 58,06% dei gol previsti, la percentuale più alta del campionato, e si sono classificati primi nella percentuale di punti.

I Carolina Hurricanes guidano tutte le squadre con 3,51 gol previsti ogni 60 minuti di gioco 5 contro 5 durante i playoff, nettamente distanziando i Vegas Golden Knights e il loro output (2,67). Gli Hurricanes hanno creato numerose occasioni da gol ad alto rischio contro ogni avversario, e questo è un aspetto su cui i Golden Knights devono concentrarsi.

I punti di forza dei Vegas Golden Knights

I Vegas Golden Knights hanno raggiunto la finale di Stanley Cup per la terza volta in nove anni. Vegas ha una combinazione di talento d’élite e un solido processo di gioco che nessuno degli avversari precedenti di Carolina possedeva, il che li rende più preparati ad affrontare questa finale. Coach John Tortorella ha affinato la squadra e il portiere Carter Hart viene dalle sue due migliori prestazioni dei playoff.

Nei primi tre turni, gli Hurricanes hanno giocato quasi 90 minuti in inferiorità numerica, perdendo quei minuti con un punteggio di 4-1. I Vegas Golden Knights devono trovare un modo per sfruttare le occasioni in superiorità numerica, soprattutto considerando quanto i Carolina Hurricanes siano solidi in situazioni di 5 contro 5.

Gli Hurricanes vantano un record impeccabile di 7-0 quando sono in vantaggio dopo 20 minuti nei playoff. Lo stesso vale dopo 40. In regular season, quando erano in vantaggio dopo due tempi, hanno ottenuto risultati straordinari, con un record di 37-2-2. I Golden Knights non possono permettersi di andare in svantaggio ed essere costretti a inseguire il risultato. Mitch Marner guida i Golden Knights con 21 punti in 18 partite e ha creato più occasioni da gol in situazioni di 5 contro 5 di chiunque altro nella loro rosa.

Un aspetto in cui i Golden Knights hanno un netto vantaggio è il faceoff. Si classificano quarti nei playoff per percentuale di vittorie (53,3%), mentre gli Hurricanes si posizionano dodicesimi con una percentuale di vittorie del 47,4%. La loro abilità nel faceoff dovrebbe consentire loro di iniziare più spesso con il possesso del disco nella zona offensiva e negli special team. Questo offre maggiori opportunità per creare azioni offensive rapide prima che gli Hurricanes siano completamente schierati e possano occupare le linee di tiro.

Le nostre previsioni sulla finale di Stanley Cup

Otto delle ultime 11 finali di Stanley Cup si sono concluse dopo almeno sei partite, e una delle eccezioni si è verificata durante una stagione modificata dal COVID con un completo riassetto delle divisioni. Quella fu un’annata anomala in cui Tampa Bay e Montreal, due rivali della Atlantic Division, si affrontarono in finale. Generalmente non si vedono serie brevi nella Stanley Cup, il che è prevedibile in scontri tra le migliori squadre del campionato.

Un fattore che dovrebbe favorire questa serie è che entrambe le squadre saranno al massimo della forma. Gli Hurricanes sono ben riposati, avendo disputato una sola serie di oltre quattro partite, mentre i Golden Knights arrivano da una vittoria per 4-0 e avranno una settimana di riposo tra una partita e l’altra. Inoltre, Vegas ha giocato l’ultima partita in trasferta il 22 maggio, il che significa che non ha praticamente viaggiato molto.

Non credo che gli Hurricanes concederanno molto in situazioni di 5 contro 5, soprattutto quando riusciranno a controllare gli accoppiamenti in casa, e il loro penalty killing è stato di altissimo livello per 95 partite. La loro difesa di squadra dovrebbe fare la differenza.

PREVISIONE: CAROLINA WIN STANLEY CUP @1.66

BIG SHOT: CAROLINA IN 6 @5.50

BONUS PICK: OVER 5.5 GAMES @1.60

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