Va in archivio la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL e da sabato siamo subito in campo per l’inizio della post-season. Andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti playoffs, le nostre previsioni e gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup. Sono sempre gli Avalanche a dominare secondo i bookmakers. Playoffs NHL 2026.

Playoffs NHL 2026: il quadro degli accoppiamenti

Siamo pronti per l’inizio dei Playoffs NHL e come ogni anno vediamo tutti gli accoppiamenti e a seguire il bracket, ovvero le prime previsioni sulle vincitrici delle prime serie e delle successive sino alla finale per la Stanley Cup. Vediamo come si aprirà la post-season al via con i primi turni che analizziamo nel dettaglio con punti di forza, punti deboli e forma e iniziamo dalla prima sorpresa, o delusione se siete fan, quella dei bi-campioni in carica, i Florida Panthers, sono stati clamorosamente eliminati dalla corsa ai playoff quest’anno

EASTERN CONFERENCE

Carolina Hurricanes (M1) vs. Ottawa Senators (WC2)

Statistica Carolina Hurricanes Ottawa Senators Record Finale 53-22-7 (113 pt) 44-27-11 (99 pt) Gol Fatti 291 (2° in NHL) 275 (8° in NHL) Gol Subiti 236 (7° in NHL) 245 (13° in NHL)

Analisi Tecnica. I campioni della Metropolitan Division e della Conference affrontano i Senators. Questa è la prima volta in assoluto che le due franchigie si affrontano in una serie di playoff. Carolina si presenta come la favorita statistica, avendo dominato la Eastern Conference in regular season, mentre Ottawa ha strappato la qualificazione grazie a un attacco produttivo. Precedenti: Carolina ha vinto la serie stagionale 2-1-0. I Senators hanno vinto l’ultimo incontro del 5 aprile 2026 con un netto 6-3. Entrambe le squadre eccellono nel controllo del possesso a 5-contro-5. Carolina è seconda in NHL per expected goals percentage (55.89%), seguita subito da Ottawa al terzo posto (54.39%). In questa sfida potremmo vedere partite ad alto punteggio, occhio agli OVER sui gol totali.

Giocatori Chiave. Carolina Hurricanes: Il leader dei punti è Sebastian Aho (80 punti), mentre Seth Jarvis guida la squadra per gol segnati (32). La difesa è guidata dal debuttante Alexander Nikishin, che ha chiuso con un impressionante +18 di plus/minus. Ottawa Senators: Il capitano Brady Tkachuk è il cuore pulsante della squadra. Nonostante un ottimo attacco, i Senators hanno faticato nel finale di stagione, perdendo 4 delle ultime 5 partite prima dei playoff.

Portieri: Entrambe le squadre hanno mostrato vulnerabilità tra i pali durante l’anno (Carolina 26ª e Ottawa 30ª per percentuale di parate di squadra). La serie potrebbe essere decisa da chi tra Frederik Andersen (Carolina) e Linus Ullmark (Ottawa) riuscirà a stabilizzarsi maggiormente.

PREVISIONE: CAROLINA HURRICANES

Pittsburgh Penguins (M2) vs. Philadelphia Flyers (M3)

Statistica Pittsburgh Penguins (M2) Philadelphia Flyers (M3) Record Finale 48-32-2 (98 pt) 43-27-12 (98 pt) Gol Fatti 290 (3° in NHL) 240 (23° in NHL) Gol Subiti 258 (20° in NHL) 239 (9° in NHL)

Analisi Tecnica: La “Battaglia della Pennsylvania” tra Pittsburgh Penguins e Philadelphia Flyers torna nei playoff per la prima volta dal 2018. Entrambe le squadre hanno chiuso la regular season 2025-26 con 98 punti, ma Pittsburgh ha ottenuto il vantaggio del campo grazie al maggior numero di vittorie nei tempi regolamentari. Pittsburgh detiene un netto vantaggio sia in superiorità che in inferiorità numerica. I Flyers hanno faticato tutto l’anno con l’ultimo Power Play della lega. Philadelphia è una delle squadre più calde della lega, con un record di 18-7-1 dalla pausa per le Olimpiadi Invernali 2026. Precedenti. La serie stagionale è stata estremamente equilibrata, con due partite decise agli shootout.

Giocatori Chiave. Pittsburgh: Sidney Crosby guida la squadra con 74 punti (29G, 45A). Philadelphia: Travis Konecny è il miglior marcatore (27G, 41A). La vera rivelazione è il rookie Porter Martone, che ha segnato 10 punti in 9 gare da quando si è unito alla squadra a marzo.

Portieri. In porta per Pittsburgh Stuart Skinner è il titolare designato (GSAx +5.35). Tra i pali di Philadelphia Dan Vladar ha statistiche leggermente superiori a Skinner con un GSAx di +11.42.

PREVISIONE: PHILADELPHIA FLYERS @2.30

Buffalo Sabres (A1) vs. Boston Bruins (WC1)

Statistica Buffalo Sabres (A1) Boston Bruins (WC1) Record Finale 50-23-9 (109 pt) 45-27-10 (100 pt) Gol Fatti 280 ~270 Gol Subiti 236 ~240

Analisi Tecnica. I Sabres, vincitori della Atlantic Division, sfidano i Bruins qualificati come prima Wild Card. Buffalo torna ai playoff dopo ben 15 anni di assenza (record negativo di franchigia interrotto), facendolo dalla posizione di forza come vincitori della Atlantic Division. Boston, reduce da una rapida ricostruzione, si è qualificata come prima Wild Card con 100 punti. Buffalo ha costruito il suo primato su un attacco esplosivo guidato da Tage Thompson, mentre Boston ha mostrato una solidità difensiva e una gestione dei momenti critici superiore, come dimostrato dai numerosi successi all’overtime. Precedenti. Nonostante Buffalo abbia chiuso con un record migliore, i Boston Bruins hanno dominato la serie stagionale per 3-1-0. L’atmosfera al KeyBank Center è considerata il vero “X-Factor” per gara 1 dove ci aspettiamo la vittoria di Buffalo, spinti anche dall’entusiasmo dei tifosi che tornano ai playoffs.

Giocatori Chiave. Buffalo Sabres: Il trascinatore è Tage Thompson, autore di 81 punti e 40 gol. La difesa ruota attorno al capitano Rasmus Dahlin (74 punti, 55 assist). Boston Bruins: David Pastrnak ha raggiunto quota 100 punti stagionali. In porta, Jeremy Swayman è tra i migliori della lega con una percentuale di parate di .908, potendo rappresentare l’elemento in grado di “rubare” la serie a Buffalo.

Portieri. Buffalo Sabres: Ukko-Pekka Luukkonen farà il suo debutto assoluto nei playoff. Ha conquistato il posto da titolare con un finale di stagione strepitoso (record di 11-2-1 e SV% .918 dal break olimpico in poi). Boston Bruins: Jeremy Swayman entra nei playoff come uno dei migliori portieri della lega, vantando la più alta statistica di “gol salvati sopra la media” (GSAx/60) tra i portieri con almeno 35 presenze. Ha chiuso la stagione con una SV% di .908 e 31 vittorie.

PREVISIONE: BOSTON BRUINS

Tampa Bay Lightning (A2) vs. Montreal Canadiens (A3)

Statistica Tampa Bay Lightning (A2) Montréal Canadiens (A3) Record Finale 50-25-6 (106 pt) 48-24-10 (106 pt) Gol Fatti (GF/G) 3.51 (4° in NHL) 3.40 Gol Subiti (GA/G) 2.78 3.06

Analisi Tecnica. Scontro diretto tra le potenze della Atlantic Division. Tampa punta sull’esperienza e sul talento consolidato, mentre Montréal schiera una delle formazioni più giovani e arrembanti della lega. Entrambe le squadre hanno chiuso con 106 punti, ma Tampa ha ottenuto il vantaggio del campo grazie a un maggior numero di vittorie. Precedenti: La serie stagionale si è chiusa in parità, ma Montréal ha vinto gli ultimi due scontri diretti

Giocatori Chiave. Tampa Bay Lightning: Nikita Kucherov ha vissuto una stagione leggendaria da 130 punti (44G, 86A). Montréal Canadiens: Il capitano Nick Suzuki ha superato quota 100 punti (101), mentre Cole Caufield ha stabilito il suo primato personale con 51 gol. La difesa poggia sul giovane talento Lane Hutson (78 punti) ma ci sono anche assenze pesanti, Montréal dovrà fare a meno del difensore Noah Dobson (infortunio al pollice) e di Alexandre Carrier.

Portieri. Per Tampa Andrei Vasilevskiy rimane la garanzia assoluta, capace di alzare il livello nei playoff. Montréal punta sul debuttante Jakub Dobeš (titolare a causa dell’infortunio di Montembeault).

PREVISIONE: TAMPA BAY LIGHTNING

WESTERN CONFERENCE

Colorado Avalanche (C1) vs. Los Angeles Kings (WC2)

Statistica Colorado Avalanche (C1) LA Kings (WC2) Record Finale 55-21-6 (116 pt) 42-30-10 (94 pt) Gol Fatti 315 (1° in NHL) 258 Gol Subiti 221 (2° in NHL) 248

Analisi Tecnica. I vincitori del Presidents’ Trophy (miglior record della regular season) affrontano i Kings. I Colorado Avalanche entrano nei playoff come i grandi favoriti per il titolo, avendo vinto il Presidents’ Trophy (miglior record della lega), mentre i Los Angeles Kings hanno strappato l’ultimo biglietto utile come seconda Wild Card. Colorado ha dominato quasi ogni categoria statistica, chiudendo come il miglior attacco e la miglior difesa della Western Conference. Precedenti. Il dominio degli Avalanche è stato totale durante l’anno, con i Kings che hanno faticato a contenere la velocità dei padroni di casa. Le vittorie di Colorado sono state nette: 4-1, 5-2 e un netto 3-0 nell’ultimo scontro di marzo. LA non è mai riuscita a segnare più di due gol a partita contro la difesa di Colorado in questa stagione.

Giocatori Chiave. Colorado Avalanche: Nathan MacKinnon ha chiuso una stagione da MVP con 128 punti. Al suo fianco, Cale Makar ha riscritto i record per i difensori con 95 punti. LA Kings: La squadra punta sulla profondità dei centri con Anze Kopitar e Phillip Danault. La speranza dei Kings risiede nella difesa “1-3-1” (molto conservativa) per rallentare le transizioni di Colorado.

Portieri. In porta per Colorado Alexandar Georgiev ha guidato la lega per vittorie (42). Nonostante una media gol subiti (GAA) non bassissima (2.82), la sua capacità di effettuare la parata decisiva nei momenti caldi è cresciuta. Tra i pali di LAK Darcy Kuemper è il grande ex della sfida. Ha vinto la Stanley Cup con Colorado nel 2022 ma la sua stagione è stata altalenante (SV% .890).

PREVISIONE: COLORADO AVALANCHE @1.20

Dallas Stars (C2) vs. Minnesota Wild (C3)

Statistica Dallas Stars (C2) Minnesota Wild (C3) Record Finale 50-20-12 (112 pt) 46-24-12 (104 pt) Gol Fatti 270 (3.29 GF/G) 265 (3.23 GF/G) Gol Subiti 219 (2.67 GA/G) 233 (2.84 GA/G)

Analisi Tecnica. Sfida tra la seconda e la terza forza della Central Division. Sfida tra pesi massimi della Central Division, caratterizzata da un attacco stellare da parte di Dallas e dall’urgenza di Minnesota di interrompere una maledizione che la vede eliminata al primo turno da otto partecipazioni consecutive. E’ probabilmente lo scontro più interessante al primo turno, con Dallas che ha chiuso con un leggero vantaggio in classifica, assicurandosi il fattore campo grazie a una difesa che è risultata la seconda migliore dell’intera NHL. Precedenti. I quattro scontri diretti sono stati estremamente combattuti, con tre partite decise da un solo gol di scarto. Nell’ultimo scontro del 10 aprile scorso Dallas ha vinto 5-4 in rimonta, assicurandosi il secondo posto in division proprio ai danni dei Wild. Dallas inizia la serie con pesanti assenze. Il centro top Roope Hintz salterà sicuramente Gara 1 e 2, mentre la presenza del difensore stella Miro Heiskanen è incerta a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo.

Giocatori Chiave. Dallas Stars: La profondità offensiva è il punto di forza, con Jason Robertson, Wyatt Johnston e Mikko Rantanen che hanno tutti superato i 40 gol in stagione. Minnesota Wild: Trascinati da Kirill Kaprizov (80+ punti) e Matt Boldy, i Wild contano anche sull’apporto del difensore d’élite Quinn Hughes, arrivato a dicembre via trade.

Portieri. Jake Oettinger (Stars) è considerato uno dei portieri più affidabili nei playoff, mentre Minnesota si affida al dualismo tra il veterano Filip Gustavsson e il talentuoso rookie Jesper Wallstedt (SV% .916).

PREVISIONE: MINNESOTA WILD @2.00

Vegas Golden Knights (P1) vs. Utah Mammoth (WC1)

Statistica Vegas Golden Knights (P1) Utah Mammoth (WC1) Record Finale 51-24-7 (109 pt) 45-31-6 (96 pt) Gol Fatti 278 (11° in NHL) 262 (16° in NHL) Gol Subiti 225 (3° in NHL) 252 (21° in NHL)

Analisi Tecnica. I campioni della Pacific Division sfidano gli Utah Mammoth alla loro prima apparizione nei playoff, una sfida molto interessante. Vegas ha dominato la propria Division grazie a una difesa impenetrabile, mentre Utah ha costruito la sua qualificazione su un finale di stagione travolgente. Precedenti. Vegas ha vinto la serie stagionale, ma Utah ha dimostrato di poter competere ad armi pari, specialmente tra le mura amiche. Nell’ultimo scontro del 22 marzo Vegas ha vinto 4-2 con uno scatenato Jack Eichel protagonista con 3 punti. L’esperienza potrebbe fare la differenza: Vegas ha un roster pieno di giocatori che hanno già fatto la post-season e anche di diversi vincitori della Stanley Cup. Per Utah, quasi l’intero organico è al debutto in una serie di post-season. La gestione della pressione sarà importante, specialmente nei primi minuti di Gara 1 dove ci aspettiamo che sarò Vegas a rompere il ghiaccio con la prima marcatura.

Giocatori Chiave. Vegas Golden Knights: La squadra è costruita per i playoff. Jack Eichel e Tomas Hertl garantiscono una potenza di fuoco nei centri difficile da arginare. La difesa, guidata da Alex Pietrangelo, concede pochissimi tiri ad alta pericolosità. Utah Mammoth: L’entusiasmo è alle stelle. Il leader è Clayton Keller ma ci sono anche giovani interessanti e in rapido miglioramento come Cooley e Guenther.

Portieri. In porta per Vegas Adin Hill è una garanzia (.914 SV% e solo 2.45 gol subiti di media, entrambi tra i migliori dati della lega). Hill è imbattuto negli scontri diretti stagionali contro Utah (2-0-0), avendo concesso solo 3 gol totali in due partite. Per Utah Connor Ingram ha chiuso con una SV% di .910, ma il dato impressionante sono i 6 shutout stagionali (primo in NHL a pari merito). Ingram ha una statistica di Goals Saved Above Expected (gol salvati rispetto a quelli previsti) tra le prime 10 della lega.

PREVISIONE: VEGAS GOLDEN KNIGHTS @1.55

Edmonton Oilers (P2) vs. Anaheim Ducks (P3)

Statistica Edmonton Oilers (P2) Anaheim Ducks (P3) Record Finale 49-25-8 (106 pt) 44-30-8 (96 pt) Gol Fatti 302 (2° in NHL) 255 (21° in NHL) Gol Subiti 232 (6° in NHL) 248

Analisi Tecnica. Edmonton ha chiuso con il secondo miglior record della Pacific Division, confermandosi una macchina da gol, mentre Anaheim ha costruito la sua qualificazione su una difesa solida e un ottimo rendimento in trasferta. Gli Oilers hanno vinto tre dei quattro incontri, ma Anaheim ha dato prova di grande carattere, specialmente nell’ultimo scontro del 30 marzo scorso, ha vinto 3-2 in casa, mettendo fine a una striscia di sei vittorie consecutive degli Oilers mentre a gennaio Connor McDavid ha distrutto i Ducks con una prestazione da 5 punti in un secco 7-2. C’ un punto a favore degli Oilers, il Power Play di Edmonton è il più letale della lega; se Anaheim non riesce a limitare le penalità e i minuti in inferiorità numerica, la serie rischia di essere molto breve

Giocatori Chiave. Edmonton Oilers: Ovviamente Connor McDavid che ha vinto l’Art Ross Trophy con 135 punti, mentre Leon Draisaitl ha superato ancora i 100 punti. La vera novità di quest’anno è la difesa: gli Oilers subiscono meno gol rispetto al passato grazie alla crescita di Evan Bouchard. Anaheim Ducks: La squadra ruota attorno al giovane talento Leo Carlsson e al veterano Frank Vatrano, autore di 35 gol. La chiave sarà il gioco fisico di Radko Gudas per cercare di intimidire le stelle di Edmonton.

Portieri. Stuart Skinner (Edmonton): Ha dimostrato di essere un titolare solido, chiudendo con 38 vittorie. John Gibson / Lukas Dostal (Anaheim): Gibson è il veterano che può rubare una partita, ma Dostal ha avuto statistiche migliori nel finale di stagione. È probabile che Anaheim usi una rotazione se Gibson dovesse faticare.

PREVISIONE: EDMONTON OILERS @1.41