E’ tempo di Hockey su ghiaccio col più importante campionato di questo sport, la NHL, che inizierà dal 7 ottobre e andrà avanti sino alla finale di Stanley Cup. Come sempre andiamo a vedere le date chiave, le quote antepost al via e i nostri consigli per le scommesse stagionali antepost. Anteprima NHL 2025-2026.

Anteprima NHL 2025-2026: Oilers e Hurricanes favoriti. Panthers per il tris

Le ultime 2 stagioni sono state vinte dai Florida Panthers che però nelle ultime ore hanno avuto una brutta notizia, l’infortunio di capitan Barkov, un assenza pesante che fa scendere anche le possibilità della franchigia che punta al tris, e che invece parte dietro nelle lavagne delle quote antepost agli Edmonton Oilers che hanno perso le ultime 2 finali contro Florida, e i Carolina Hurricanes che sono anche la squadra più apprezzata dai book visto che è la franchigia con il totale Over-Under win regular season più alto di tutta la lega (105.5).

Florida (che negli ultimi 3 anni ha sempre raggiunto le finali di Stanley Cup, perdendo solo le prime del 21-22 contro Vegas) è dietro anche a Colorado Avalanche, Dallas Stars e Vegas Golden Knights, alla pari con i Tampa Bay Lightning e di poco avanti su New Jersey Devils e Toronto Maple Leafs. In terza fascia aprono i Winnipeg Jets.

A livello statistico ripetersi in NHL è abbastanza comune. Dal 2010 ad oggi ci sono riusciti Penguins, Lightning e anche i Panthers. Nelle ultime 10 edizioni la Eastern Conference ha dominato, con 7 successi di squadre a Est. Chi ha vinto il President’s Trophy (ovvero il miglior rendimento in regular season) si è poi confermato vincendo anche il titolo di Stanley Cup solo 8 volte nelle ultime 35 edizioni.

Le date chiave della stagione 2025-2026 di Hockey NHL

7 Ottobre: Opening Day Regular Season

Si inizia con la regular season 2025-2026 di NHL con tre partite. Ad aprire le danze in Florida saranno i campioni in carica, i Panthers, contro i Blackhawks, oltre a Rangers-Penguins e in chiusura Kings-Avalanche.

8 Novembre: Hockey Hall of Fame Game

Si gioca in Canada l’Hockey Hall of Fame che vedrà contro i Toronto Maple Leafs contro i Boston Bruins.

14-16 Novembre: NHL Global Series a Stoccolma

La NHL torna in Europa per le Global Series a Stoccolma, in Svezia, con protagoniste Nashville Predators-Pittsburgh Penguins che si sfideranno in 2 match Avicii Arena. Pittsburgh ha giocato nel Vecchio Continente già 17 anni fa mentre questa è la prima volta della franchigia di Nashville in Svezia.

20-27 Dicembre: Vacanze natalizie

Nel periodo di Natale la NHL lascia spazio a NBA e NFL e va in pausa per le vacanze natalizie.

2 Gennaio: NHL Winter Classic a Miami

I Florida Panthers ospiteranno i NY Rangers al loanDepot Parkper il 2026 Winter Classic.

17 Gennaio: Hockey Day in Canada a Moncton

Moncton ospiterà la giornata dell’Hockey in Canda per la prima volta. Tutti e 7 i team canadesi saranno in azione in questa giornata speciale.

1 Febbraio: NHL Stadium Series a Tampa Bay

I Tampa Bay Lightning ospiteranno I Boston Bruins per lo speciale match al Raymond James Stadium, prima NHL Stadium Series nella storia dell’Hockey.

5 Febbraio: ultima giornata prima del break olimpico

Saranno Vegas Golden Knights e Los Angeles Kings e sfidarsi nell’ultima partita prima delle olimpiadi invernali.

6-24 Febbraio: Pausa per le Olimpiadi Invernali

Quest’anno l’Hockey torna alle Olimpiadi dove manca dal 2014 a Sochi, e saranno proprio le olimpiadi di Milano-Cortina ad ospitare il ritorno del grande Hockey, con tanti big della NHL che saranno impegnati con le proprie nazionali, anche se i roster ufficiali si sapranno solo a gennaio.

25 Febbraio: Ritorno della NHL

Dopo la pausa olimpica la NHL tornerà dal 25 febbraio con 5 match: Devils-Bruins, Capitals-Flyers, Lightning-Maple Leafs, Stars-Kraken e Mammoth-Avalanche.

6 Marzo: NHL Trade deadline

Si chiude il mercato di metà stagione della NHL, tempo fino al 6 marzo per gli ultimi affari e per provare a migliorare i vari roster, specialmente delle contender principali per la Stanley Cup.

16 Aprile: finale Regular Season

La regular season di NHL si chiuderà il 16 aprile con un ultima giornata da 6 partite in programma: Predators-Ducks, Jets-Sharks, Mammoth-Blues, Flames-Kings, Oilers-Canucks e Avalanche-Kraken.

Guida TV Hockey: dove vedere la NHL in Italia?

La grande novità per la stagione 2025/26 riguarda i diritti televisivi e streaming in Italia. Da quest’anno, infatti, la NHL sarà trasmessa ufficialmente su DAZN, che integra il servizio NHL.TV all’interno della propria offerta. Gli abbonati avranno accesso a tutte le partite della stagione regolare, ai playoff e alla finale della Stanley Cup, sia in diretta che in modalità on demand.

Tutte le quote antepost della stagione di NHL

Vediamo tutte le quote antepost principali della NHL 2025-2026, dalla vittoria finale della Stanley Cup, ai successi in division, e anche i premi personali.