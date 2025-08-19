Dopo aver visto le prime anticipazioni sulle date della nuova stagione della grande pallacanestro americana, entriamo nel dettaglio con tutte le date chiave da non perdere in questa stagione 2025-2026 di Basket NBA che prenderà il via con l’Opening Night del 21 ottobre. Date chiave NBA 25-26.

Date chiave NBA 25-26: Opening Night del 21 ottobre

La NBA ha svelato e ufficializzato il calendario completo della stagione 2025-26 che scatta il 21 ottobre con l’Opening Night e sfide Thunder-Rockets e Lakers-Warriors, e che termina il 12 aprile. Dal 14 al 17 aprile il Play-In, dal 18 i Playoff fino alle Finals di giugno 2026. L’NBA Cup prederà il via il 31 ottobre, con la Final Four a Las Vegas il 13 e 16 dicembre.

Adesso andiamo a vedere nel dettaglio le date da segnare sul calendario per gli appassionati di pallacanestro americana, ma prima qualche curiosità e novità, in particolare a livello mediatico visto il ritorno del network NBC che ha firmato un contratto da 75 miliardi in 11 anni, oltre al debutto di Amazon Prime, al fianco della confermatissima ESPN (Disney).

Nelle partite d’esordio dell’opening night del 21 ottobre ci sarà la festa per l’anello a Oklahoma City, con Thunder-Rockets mentre in California, ad LA, si gioca Lakers-Warriors con Doncic, Curry e LeBron James, alla 23esima stagione in carriera, record storico per la Lega ed ennesimo primato del Re, 41 anni il prossimo dicembre.

I Miami Heat esordiranno il 22 ottobre al Kia Center nel derby della Florida contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero, e parliamo di Miami visto che ci milita Simone Fontecchio, unico italiano in NBA in questa stagione, e rischiamo anche di perderlo visto che le ultime notizie parlano di un taglio dell’azzurro, o di vederlo “parcheggiato” di ritorno in Europa, staremo a vedere.

Gli appuntamenti da non perdere: Natale, NBA Cup e Global Games

L’80esima stagione della storia si concluderà poi il 12 aprile con tutte e 30 le squadre impegnate sul parquet: poi dal 14 al 17 aprile ci sarà l’ormai tradizionale Play-In mentre dal 18 scatteranno i Playoffs che porteranno alle Finals di giugno 2026.

Nel percorso, vanno segnalati il Christmas Day, il classico Natale NBA con 5 partite in programma lungo tutto il giorno, il Martin Luther King Day del 19 gennaio con 4 gare, e ovviamente l’In-Season Tournament con l’Emirates Cup.

La fase a gironi sarà dal 31 ottobre al 28 novembre e il venerdì sarà di “Cup Night”, più martedì 25 e mercoledì 26 novembre. Il 9 e 10 dicembre si disputeranno i quarti di finale, poi a Las Vegas per la Final Four: semifinali sabato 13 dicembre, finalissima martedì 16 dicembre, l’unica partita che non rientra nelle 82 tradizionali della regular season, ma è in più.

Inoltre, c’è il classico appuntamento con l’All Star Weekend, dal 15 al 17 febbraio all’Intuit Dome di Los Angeles, la nuova casa dei Clippers e non dimentichiamo le tre gare fuori dai confini nazionali statunitensi, ovvero NBA Global Games: l’1 novembre Dallas Mavericks e Detroit Pistons giocheranno a Città del Messico, mentre gli Orlando Magic sfideranno i Memphis Grizzlies in Germania, a Berlino giovedì 15 gennaio; infine si giocherà anche a Londra, domenica 18.