Pronostici Basket NBA: prime anticipazioni del calendario. Opening Night il 21 ottobre e i match di Natale

9 Agosto 2025

Sono uscite come di consueto le prime anticipazioni sul calendario della prossima stagione di Basket NBA e abbiamo una data ufficiale di inizio, il 21 ottobre, e anche i match che ci attendono: Thunder-Rockets e Lakers-Warriors. Diramate anche le classiche partite di Natale per NBA Christmas Day. Calendario NBA 25-26.

Calendario NBA 25-26: Opening Night il 21 ottobre

In attesa del calendario completo che uscirà nei prossimi giorni, Shams Charania di ESPN ha anticipato qualche data importante, come quella dell’inizio ufficiale della stagione 2025-2026 di Basket NBA, l’Opening Night del 21 ottobre che ci terrà compagnia con due match imperdibili.

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 i campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder di Shai Gilgeous-Alexander, riceveranno gli anelli di campioni 2025 e ospiteranno i nuovi Houston Rockets con Kevin Durant.

Più tardi ci spostiamo a Los Angeles, con i Lakers di Luka Doncic e di LeBron James contro i Golden State Warriors di Stephen Curry per una grande classica e le due partite saranno trasmesse in America da NBC, che torna tra i network della NBA dopo 23 anni con un contrattino da 75 miliardi di dollari in 11 anni.

NBA Christmas Day (Natale da dividere con la NFL)

Il Natale sportivo negli States è sempre stata una prerogativa del Basket NBA, ma negli ultimi anni anche il Football Americano NFL, che si prendeva il giorno del ringraziamento, ha iniziato a spingere con i match del 25 dicembre e anche quest’anno saranno 3: Vikings-Lions, Commanders-Cowboys e Chiefs-Broncos, ma ovviamente non mancano le 5 classiche partite del NBA Christmas Day che ci terranno compagnia tutto il giorno.

Si inizia alle ore 18 italiane del 25 dicembre: si parte coi Cleveland Cavaliers a New York contro i Knicks, nella teorica sfida tra le due migliori squadre a Est (Celtics e Pacers hanno qualche problema visti gli infortuni delle rispettive stelle, Tatum e di Haliburton).

Interessante anche il match a Ovest, ad Oklahoma City tra i Thunder campioni e i San Antonio Spurs del fenomeno Victor Wembanyama e poi torniamo a Los Angeles con i Lakers di Doncic e di LeBron che ospitano i Rockets di Durant mentre nella Baia i Golden State Warriors daranno vita ad una bella sfida contro i Dallas Mavericks del grande ex Klay Thompson e della scelta #1 all’ultimo draft, Cooper Flagg.

Infine il big match di Denver tra i Nuggets di Nikola Jokic e i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards, una sfida diventata ormai una vera e propria rivalità consolidata a Ovest.

Pronostici NBA Week 24

Quote Antepost NBA 25-26: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2025-2026 con i campioni in carica, gli OKC Thunder @3.50, favoriti per il bis, con i Cleveland Cavaliers, i Denver Nuggets, gli Houston Rockets e i NY Knicks tutti staccati ed appaiati @9 volte la quota.

In pratica al momento i campioni in carica di OKC non sembrano avere un avversario principale che spicca sugli altri, anche perchè i problemi di assenze citati prima spingono i Boston Celtics molto indietro, addirittura @41 volte la posta, per non parlare dei finalisti della scorsa stagione, gli Indiana Pacers, su cui nessuno crede in un altro exploit, e che troviamo @76.

Tornando indietro, in seconda fascia per l’anello NBA troviamo i Lakers e i Magic @15, poi i Timberwolves @17 poi arrivano i LA Clippers @19 che staccano i Warriors @26. Snobbati i Mavericks di Davis e Flagg @31, ma anche i Philadelphia 76ers del sempre acciaccato Embiid, che troviamo alla stessa quota.

Screenshot 2025-08-09 alle 10.57.05.png

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
