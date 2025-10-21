L’attesa è finita, da martedì 21 ottobre torna la grande pallacanestro a stelle e strisce con la stagione di Basket NBA. Vediamo le favorite, le analisi delle varie quote antepost e i nostri consueti consigli per le scommesse stagionali. Anteprima NBA 2025-2026.

Anteprima NBA 2025-2026: le favorite e la situazione delle conference

Parte la nuova stagione di Basket NBA 2025-2026 con gli Oklahoma City Thunder campioni in carica dopo aver battuto gli Indiana Pacers in gara 7 con la franchigia che vince il primo Larry O’Brien Trophy da quando ha lasciato Seattle per passare ad OKC. Shai Gilgeous-Alexander riprendono da dove avevano lasciato, da favoriti, con i Denver Nuggets di Nikola Jokic principali avversari visto che molti analisti hanno promosso i movimenti della dirigenza del Colorado in seguito a una serie di mosse che hanno incluso lo scambio di Michael Porter Jr. con Cameron Johnson e Dario Saric con Jonas Valanciunas ma anche gli arrivi di di Bruce Brown e Tim Hardaway per dare esperienza e più profondità al roster e con la preseason è decollata anche la loro quota antepost per l’anello

Attenzione anche agli Houston Rockets in seconda fascia, dietro a Cleveland Cavaliers e anche a NY Knicks, nonostante la firma di Kevin Durant dai Phoenix Suns che sprofondano tra le ultime in lavagna, ma comunque i Rockets si lasciano alle spalle gli LA Lakers di LeBron James e Luka Doncic.

Da capire cosa potranno fare gli LA Clippers invece con con un trio intrigante formato da James Harden, Kawhi Leonard e Bradley Beal. Dovrebbero calare gli Indiana Pacers che hanno perso Myles Turner passato ai Milwaukee Bucks che a loro volta hanno svincolato Damian Lillard, che torna a casa nella sua Portland, ma probabilmente salterà la stagione a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

Al momento un importante operatore del mercato americano come BetMGM, segnala un 17.9% di puntate sui Thunder, seguiti dalla sorpresa dei Dallas Mavericks col 16.3%, che come sappiamo hanno ceduto Doncic, ma hanno avuto la fortuna di pescare la scelta #1 del draft con una percentuale bassissima, e così è arrivato Cooper Flagg, talento generazionale che cercherà di rilanciare subito la franchigia texana. E approposito di Doncic, proprio i Lakers sono al 3° posto con un 13,3% di puntate per l’anello ai gialloviola.

CLICCA QUI PER LE DATE CHIAVE DELLA STAGIONE NBA 25-26

Quote Antepost: OKC Thunder nettamente favoriti per il repeat

Ecco la lavagna completa per le quote antepost di Bet365 sulla vittoria finale dell’anello della stagione NBA 2025-2026. Chi vincerà il titolo e il Larry O’Brien Trophy? Ecco come è la situazione al via secondo i bookmakers.

Vediamo velocemente anche le quote per la varie division sui vincenti dove ci sono favoriti abbastanza netti ovunque, tranne che in Pacific Division dove invece c’è grande equilibrio tra le due squadre di LA con i Clippers di poco avanti ai Lakers, ma qui bisogna sempre fare i conti anche con i Golden State Warirors di Steph Curry.

MVP: si rinnova la sfida tra SGA e Jokic con Doncic in sotto fondo

Per il titolo di MVP di regular season torna la sfida tra Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. In Italia il campione in carica, SGA, parte favorito, ma negli States alcuni bookmakers puntano su Jokic, la verità è che questi due partono con una marcia in più. Lo scorso anno SGA ha chiuso con 32.7 punti, 6.4 assist e 5.0 rimbalzi, tirando col 51.9% dal campo, ma non è solo attacco, non dimentichiamo 1.7 palle rubate di media che alla fine hanno fatto anche loro la differenza su Jokic, 3 volte MVP, 7 volte All Star, che la passata stagione lo ha visto protagonista di medie in tripla doppia che parlano da sole: 29.6 punti, 12.7 rimbalzi e 10.2 assist tirando col 57.6% dal campo. Lo scorso anno Shai e Jokic si sono sfidati 4 volte con 2 successi a testa. In queste sfide Gilgeous-Alexander ha tenuto una media di 30.3 punti, 5.0 rimbalzi e 6.5 assist contro i 24.5 punti, 15.8 rimbalzi e 11.5 assist della stella dei Nuggets.

Il terzo incomodo è rappresentato da Luka Doncic che domina il mercato americano con un corposo 25.1% delle puntate. In seconda fascia non dimentichiamo mai Giannis Antetokounmpo che questo titolo lo ha vinto per 2 anni di fila tra 2018 e 2020 e spera di poterlo tornare a mettere in bacheca, e Victor Wembanyama che potrebbe fare il definitivo salto di qualità in questa stagione, per la super star francese degli Spurs.

Difensore dell’anno. Wemby stacca tutti

Approposito di Viktor Wembanyama, non sarà il favorito principale per MVP, ma è sicuramente il favorito per il Defensive Player of the Year che poteva portare a casa anche lo scorso anno, ma un infortunio gli ha fatto saltare troppe partite e il titolo è andato ad Evan Mobley, in un titolo che solitamente vincono i lunghi (18 degli ultimi 21 vincitori erano Centri o Ale grandi), e infatti il principale avversario di Wemby qui è Chet Holmgren, ma molto più indietro, e ancora più staccati ci sono Amen Thompson ed Anthony Davis mentre il bis di Mobley si gioca @26 volte la posta nei principali operatori americani. Una statistica interessante: la squadra del futuro DPOY non ha mai mancato i playoffs.

Victor Wembanyama @1.55

Chet Holmgren @7.50

Amen Thompson @17.00

Anthony Davis @17.00

Dyson Daniels @21.00

Evan Mobley @26.00

Draymond Green @26.00

Jalen Suggs @41.00

Jaren Jackson Jr. @41.00

Ausar Thompson @61.00

Sesto Uomo dell’anno: De’Andre Hunter parte davanti a tutti.

Quello del Sixth Man of the Years è sempre un titolo molto interessante e parecchio scommesso, anche perchè le quote sono generalmente alte, e regalano sempre molto valore. Quest’anno parte davanti a tutti De’Andre Hunter che ha ben impressionato nel suo primo anno a Cleveland, ma dovrà fare attenzione a Naz Reid che ha vinto questo titolo due anni fa. Il campione in carica di questo premio è Payton Pritchard che però è quotato @17 volte la posta per il bis, anche se tra i principali candidati c’è un altro Celtics, il nuovo arrivato a Boston, Anfernee Simons, alla pari con Jordan Clarkson che invece è sbarcato dallo Utah nella Grande Mela per dar manforte e più profondità al roster dei Knicks.

A livello statistico questo titolo è stato vinto da una guardia in 10 delle ultime 12 stagioni. Reid è stato uno dei 4 centri nella storia a vincere questo premio in 41 anni (dopo Montrezl Harrell ’20, Roy Tarpley ’88, e Bill Walton ’86). Attenzione ai back to back che non sono impossibili in questo awards, e nemmeno i three peat, cosa successa di recente sia con Jamal Crawford (’10, ’14, ’16) che con Lou Williams (’15, ’18, ’19).

De’Andre Hunter @8.00

Naz Reid @11.00

Anfernee Simons @13.00

Jordan Clarkson @13.00

Bradley Beal @16.00

Jared McCain @16.00

Payton Pritchard @17.00

Ty Jerome @17.00

Reed Sheppard @18.00

Rookie dell’anno: non c’è partita con Cooper Flagg

Come già anticipato i Dallas Mavericks sono stati fortunatissimi a trovare la 1° scelta del draft, e ovviamente non si sono fatti sfuggire un talento come quello di Cooper Flagg che domina le lavagne del Rookie of the Year. Il prodotto di Duke è chiamato a diventare l’uomo franchigia di una piazza che ha perso Doncic, e giocherà in coppia con Anthony Davis. Nella sua stagione da freshman dei Blue Devils ha dominato come leader in punti, rimbalzi, assist, stoppate e anche palle rubate, meritandosi gli onori del National Player of the Year, ACC Player, Rookie, e Defensive Player of the Year, una vera valanga di premi, e al primo anno in NBA potrebbe arrivare anche il suo primo titolo.

Lontani tutti gli altri, con Ace Bailey scelto da Utah molto lontano, assieme a Tre Jonhson finito a Washington. Attenzione ad un altro Spurs che potrebbe succedere a Stephon Castle che ha vinto questo titolo lo scorso anno, ovvero Dylan Harper, l’altro prodotto di Rutgers che è quello che sta ricevendo il maggior numero di puntate negli States su BetMGM, ben il 29.8% contro il 13.6% di Flagg, e poi c’è anche Derik Queen al 12.3%, col giovane scelto da New Orleans che non è l’unico rookie dei Pelicans ai piani alti, visto che c’è anche Jeremiah Fears, entrambi con quote enormi da colpaccio vero e proprio.

Essere la prima scelta non è comunque garanzia di successo visto che la #1 del draft ha vinto sì, ma solo 4 volte negli ultimi 10 anni. Il ROY è stato vinto comunque da giocatori chiamati nelle prima 5 posizioni del draft in 16 delle ultime 20 stagioni. I lunghi non hanno avuto molto successo negli ultimi 20 anni, con solo 4 successi da parte di un centro o di un ala grande. L’ultimo ROY di questo secolo ad aver vinto questo titolo nonostante sia stato chiamato fuori dal primo giro, è stato Malcolm Brogdon, chiamato con la #36 nel 2026.

Cooper Flagg @1.52

Ace Bailey @10.00

Tre Johnson @11.00

Dylan Harper @12.00

VD Edgecombe @13.00

Kon Knueppel @19.00

Hansen Yang @51.00

Jeremiah Fears @51.00

Kasparas Jakicionis @51,00

Egor Demin @61.00

Walter Clayton @61.00

Derik Queen @76.00

Giocatore maggiormente migliorato: si sfidano Thompson e Nembhard

Chi vincerà il titolo di Most Improved Player dopo il successo di Tyrese Maxey lo scorso anno? Quote alte, molto equilibrio e tanti possono fare il colpo, ma ci sono due giocatori che provano a svettare: Amen Thompson dei Rockets ed Andrew Nembhard dei Pacers (che hanno anche Bennedict Mathurin tra i primi qui). C’è anche il fratello di Amen qui, Ausar Thompson di Detroit.

A livello statistico le ali hanno vinto 13 degli ultimi 20 titoli di MIP e nessun centro vince questo premio dal 2002 con Jermaine O’Neal. Servono i punti: 9 degli ultimi 10 vincitori del MIP avevano chiuso la stagione segnando almeno 20 punti a sera.

Amen Thompson @11.00

Andrew Nembhard @12.00

Deni Avdija @16.00

Bennedict Mathurin @17.00

Ausar Thompson @17.00

Matas Buzelis @17.00

Shaedon Sharpe @26.00

Josh Giddey @31.00

Michael Porter Jr. @31.00

Reed Sheppard @31.00

Clutch Player of the Year: Jalen Brunson davanti a tutti per il bis

Anche quest’anno il Clutch Player of the Year potrebbe andare a Jalen Brunson che ha vinto il titolo lo scorso anno, per un premio istituito solo dal 2022-23 con la vittoria di De’Aaron Fox a cui successe Stephen Curry. Non si tratta del miglior giocatore, per quello c’è l’MVP, ma il premio del Clutch prende in analisi solo i rendimenti dei giocatori nei momenti chiave dei match e quante volte è decisivo in base a diversi parametri.

Anche qui quote mediamente alte e spazio per tanti di vincere il premio, con Anthony Edwards e Kevin Durant che possono dire la loro, ma qui ci sono Luka Doncic e Nikola Jokic che puntano anche al MVP, per non parlare di Curry e Fox che cercano il bis. In top-10 ben due Cavaliers che possono vantare due clutch players come Darius Garland e Donovan Mitchell.

Jalen Brunson @10.00

Anthony Edwards @11.00

Kevin Durant @13.00

Luka Doncic @13.00

Nikola Jokic @13.00

Stephen Curry @16.00

De’Aaron Fox @17.00

Trae Young @17.00

Cade Cunningham @21.00

Darius Garland @26.00

Donovan Mitchell @26.00

Paolo Banchero @26.00

Tyrese Maxey @26.00

DeMar DeRozan @26.00

Giannis Antetokounmpo @26.00

Allenatore dell’anno: Mosley e Snyder si danno battaglia

Chiudiamo con Coach of the Year che lo scorso anno è stato vinto da Kenny Atkinson con Cleveland. Quest’anno a sperare sono Orlando ed Atlanta, che sono anche due rivali divisionali, quindi i favoriti a questo premio, Jamahl Mosley e Quin Snyder si affronteranno più volte in questa stagione. Più staccati in seconda fascia JB Bickerstaff con i Pistons e Mike Brown con i Knicks, e proprio Brown ha già vinto nel 2023 con Sacramento, diventando il primo allenatore dell’anno degli ultimi 10 anni a vincere questo premio nonostante la sua squadra non avesse vinto più di 55 partite in stagione regolare.

Dal 2009 ad oggi 4 coach hanno vinto più volte questo titolo: ancora Mike Brown, che ha sostituito Tom Thibodeau che fa parte di questa lista a sua volta, come Mike Budenholzer e il leggendario Gregg Popovich anche se nessuno mai è riuscito a vincere questo premio per due anni di fila, da quando questo awards è stato istituito (1963). Serve esperienza, nessun allenatore al primo anno ha vinto ultimamente, l’ultimo a farcela è stato Doc Rivers nell’ormai lontano 2000.

Jamahl Mosley @7.00

Quin Snyder @7.50

JB Bickerstaff @11.00

Mike Brown @11.00

Ime Udoka @14.00

Tyronn Lue @16.00

Nick Nurse @16.00

Joe Muzzulla @16.00

David Adelman @21.00

JJ Redick @21.00

Mitch Johnson @21.00

Darko Rajakovic @21.00

Le previsioni di Chat GPT sulla stagione NBA

Abbiamo chiesto a Chat GPT i favoriti per i principali titoli, sia di squadra che dei singoli giocatori. Ecco i risultati. Attenzione perchè la scelta di Brown come miglior marcatore non è così assurda con i Celtics senza l’infortunato Jayson Tatum e senza più nemmeno Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ed Al Horford.

Campioni NBA: Denver Nuggets

Campioni NBA Cup: Cleveland Cavaliers

MVP Regular Season: Giannis Antetokunmpo

Giocatore difensivo dell’anno: Viktor Wembanyama

Rookie of the year: Ace Bailey

Miglior marcatore: Jaylen Brown

Le nostre scommesse stagionali sulla NBA 2025-2026

Ora veniamo alle nostre di scommesse antepost, che come sempre non possono mancare. Ormai da alcune stagioni stiamo centrando grandi risultati con questo tipo di pronostici stagionali e lo scorso anno non ha fatto eccezioni, per esempio abbiamo preso subito OKC vincente dell’anello ad un ottima quota @8.00 volte la posta poi velocemente crollata, e siamo andati ancora una volta con successo contro i Philadelphia 76ers (Under 51.5 vittorie in regular season @1.76), o anche sugli Orlando Magic vincenti della propria division @1.71, anche se i colpi grossi sono arrivati dai premi singolari, come l’MVP della stella dei Thunder, SGA @5.00 ma anche il Rookie of the Year di Stephon Castle che abbiamo pescato ad inizio stagione @11.00 volte la posta.

Per quest’anno abbiamo fatto una piccola selezione di free pick stagionali, ma come sempre tutti i contenuti completi sono in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC, la casa degli sport americani e non solo.

Tra le squadre al momento ci muoviamo con i piedi di piombo, e avremo tempo dopo le prime settimane di aggiungere qualche giocata. Quest’anno partiamo senza una selezione per la vittoria finale del titolo, visto che non ci sono quote che ci soddisfano, ma prendiamo comunque ATLANTA HAWKS OVER 47.5 WIN @1.95. Trae Young è pronto a guidare gli Hawks verso una lunga corsa ai playoff e tornare alle finali della Eastern Conference? Gli Hawks hanno circondato Young con il loro roster più talentuoso di sempre, con l’arrivo di Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard. Jalen Johnson sembra pronto ad esplodere Dyson Daniels, il giocatore con i maggiori miglioramenti della scorsa stagione, è uno dei difensori d’élite del campionato, e Onyeka Okongwu e Zaccharie Risacher sono talenti emergenti. Atlanta ha un potenziale enorme con un roster completo e profondo. Young ha avuto una media di 11,6 assist la scorsa stagione, il massimo della lega e con più armi offensive potrebbe migliorare ulteriormente questo dato nella prossima stagione.

Come MVP quest’anno andiamo su Nikola Jokic che lo poteva vincere anche l’anno scorso, e diciamo la verità, numeri e gioco alla mano potrebbe averlo vinto continuativamente negli ultimi 5 o 6 anni, quindi torniamo sul carro della stella serba.

Tutti i riflettori sono puntati su Flagg per il Rookie of the Year, ma noi andiamo a prender la quota di valore di Ace Bailey, il suo principale avversario, ma con quota in doppia cifra che ci piace. Abbiamo seguito nell’ultimo anno Bailey al college e sappiamo cosa potrà dare ad una squadra come i Jazz di cui potrebbe diventare subito un giocatore importante, specialmente in fase realizzativa, e mettersi così in mostra per il ROY.

La quota ancora più alta la andiamo a cercare con Derrick White Giocatore più migliorato. Quest’anno a Boston si riparte, una sorta di quasi anno zero, con Brown ma anche White nel ruolo di leader e veterani, in assenza di Tatum e senza nemmeno Porzingis ed Holiday coach Joe Mazzulla potrebbe dargli ancora più spazio offensivo, facendolo passare dai 16.4 punti dello scorso anno (carrer high) anche intorno al ventello. La quota @41 volte la posta fa il resto, per un premio che spesso è vinto da quote alte.

Chiudiamo con Jordan Clarkson Sesto Uomo dell’Anno che arriva a NY col compito di segnare punti partendo dalla panchina e lui sappiamo essere adattissimo in questo aspetto, lo abbiamo visto anche ai tempi dei Jazz, e giocando in una squadra che maggior qualità, che punta al titolo come i Knicks, aumenterà anche il suo valore in questa scommessa, con più partite in diretta tv nazionale, e Brown potrà massimizzare il suo gioco dalla panchina usandolo al meglio da 6° uomo, come fece con Malik Monk ai tempi di Sacramento.

SCOMMESSE ANTEPOST NBA 2025-2026

ATLANTA HAWKS OVER 47.5 WIN @1.95

MVP: Nikola Jokic @3.50

ROY: Ace Bailey @10.00

MIP: Derrick White @31.00

6° UOMO: Jordan Clarkson @13.00

Ogni giorno segui le analisi e le free pick sulle prestazioni giocatori NBA

Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovi le analisi dei big match di giornata e le stime più interessanti per le scommesse sulle prestazioni giocatori.

VAI A NBA BIG MATCH & PROPS QUOTIDIANE

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.