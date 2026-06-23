Mentre si parla dello scambio che ha portato Giannis Antetokounmpo a lasciare Milwaukee dopo 13 anni per andare ai Miami Heat, c’è anche il Draft NBA 2026 che si avvicina, vediamo la guida completa e le quote sulla prima scelta dove AJ Dybantsa è favorito. NBA Draft 2026.

NBA Draft 2026: i favoriti per la prima scelta

Nelle notti del 24 e 25 giugno si terrà il Draft NBA 2026. I nomi più caldi sono quelli di AJ Dybantsa e Darryn Peterson, reduci da ottime stagioni nei rispettivi college. La prima scelta è in mano ai Washington Wizards.

AJ Dybantsa è il giocatore più “pronto per il professionismo” della sua classe. Alto 2 metri e 6 centimetri, con un’apertura alare di 2 metri e 13 centimetri, è stato il miglior marcatore della nazione. È esplosivo nelle penetrazioni a canestro, si procura molti tiri liberi e ha un ottimo tiro dalla media distanza… inoltre, è migliorato notevolmente come playmaker e palleggiatore nel corso della stagione con i BYU Cougars chiusa con 25.3 punti (51.3% dal campo) e 6.7 rimbalzi. Nelle ultime settimane la sua quota per la prima scelta è ulteriormente calata e ora si gioca appena @1.22.

Si stacca @4.00 la prima scelta di Darryn Peterson che ha chiuso la stagione a Kansas con 19.8 punti (33.8% da tre punti) e 4.4 rimbalzi. Coach Bill Self ha definito Peterson il miglior acquisto che abbia mai ottenuto a Kansas, poiché la guardiadi 196 cm possiede un controllo del corpo eccezionale e un ritmo di tiro metodico. Ha dovuto fare i conti con piccoli problemi al bicipite femorale e alla caviglia in questa stagione, ma rimane il miglior realizzatore puro del draft, in grado di sovrastare le guardie più piccole in post o di tirare con facilità da 9 metri.

Molto indietro tutti gli altri, ad iniziare da Cameron Boozer @19.00 volte la posta, figlio dell’ex giocatore NBA Carlos Boozer, è il giocatore più produttivo del basket universitario. Non è appariscente come i giocatori che lo precedono in classifica, ma Boozer ha le maggiori probabilità di diventare un giocatore di alto livello tra tutti i partecipanti al draft. È un eccellente passatore in situazioni di short roll, un solido difensore e sa anche tirare dalla distanza. Ha chiuso la stagione con 22.5 punti (56.5% FG) e 10.2 rimbalzi, che gli hanno permesso di vincere il Wooden Award come miglior giocatore di college della stagione.

Caleb Wilson ha chiuso l’anno con North Carolina con 19.8 p8unti (57.8%) e 9.4 rimbalzi. E’ un altro prospetto molto interessante, ma non ci sono quasi possibilità per una sua prima scelta (quotato @75.00). E’ probabilmente il giocatore più atletico del draft, possiede un’elevazione notevole e una grinta inesauribile, che si combinano perfettamente con la sua velocità eccezionale, nonostante i suoi 2 metri e 8 centimetri di altezza. È un giocatore ancora acerbo: fatica a finalizzare vicino al ferro, al momento non rappresenta una minaccia dal tiro da tre punti e ha problemi in difesa senza palla, ma il suo potenziale è altissimo. Sfortunatamente, non abbiamo avuto modo di vederlo al torneo NCAA, poiché a inizio marzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al pollice che ha posto fine alla sua stagione, e una buona March Madness avrebbe alzato le sue possibilità, anche se rimane una delle scelte più alte di certo.

Chiudiamo la possibile top-5 con Darius Acuff Jr che con Arkansas ha segnato 22.9 punti (47.1% da tre) con 6.5 assist, meritandosi il titolo di giocatore dell’anno della SEC, una delle conference più importanti del basket universitario. Acuff è un realizzatore d’élite a ogni livello, particolarmente pericoloso nelle azioni individuali, e ha fatto qualcosa che tutti gli allenatori apprezzano: ha alzato il livello del suo gioco quando contava di più; ha segnato una media di 28,4 punti a partita negli ultimi due mesi, inclusi quasi 30 punti a partita nel torneo SEC e nel torneo NCAA. La sua maggiore preoccupazione, e il motivo per cui è in ritardo rispetto ai “Big 3”, riguarda le incertezze sulla sua capacità difensiva a livello professionistico.

QUOTE PRIMA SCELTA

AJ Dybantsa @1.22

Darryn Peterson @4.00

Cameron Boozer @19.00

Caleb Wilson @76.00

Darius Acuff Jr. @151.00

Mikel Brown Jr. @301.00

Kingston Flemings @301.00

Keaton Wagler @301.00

Nate Ament @301.00

L’ordine di scelta delle squadre e il programma completo

L’evento sarà suddiviso in due sessioni, che si svolgeranno durante le notti italiane del 24 e 25 giugno. La prima serata sarà dedicata al primo giro (First Round), mentre il secondo giro (Second Round) si terrà la notte successiva. In Italia, l’evento sarà trasmesso sui canali Sky Sport e sarà disponibile in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go. Negli Stati Uniti, sarà possibile seguire la diretta su ESPN e ABC.

Mercoledì 24 giugno

NBA Draft, primo giro (a partire dalle ore 02:00)

Giovedì 25 giugno

NBA Draft, secondo giro (a partire dalle ore 02:00)

First Round (Primo Giro)

Washington Wizards Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls Los Angeles Clippers (da Indiana) Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks (da New Orleans) Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Golden State Warriors Oklahoma City Thunder (da LA Clippers) Miami Heat Charlotte Hornets Chicago Bulls (da Portland) Memphis Grizzlies (da Phoenix via Orlando) Oklahoma City Thunder (da Philadelphia) Charlotte Hornets (da Orlando via Phoenix) Toronto Raptors San Antonio Spurs (da Atlanta) Detroit Pistons (da Minnesota) Philadelphia 76ers (da Houston via Oklahoma City) Atlanta Hawks (da Cleveland) New York Knicks Los Angeles Lakers Denver Nuggets Boston Celtics Minnesota Timberwolves (da Detroit) Cleveland Cavaliers (da San Antonio via Atlanta) Dallas Mavericks (da Oklahoma City via Washington e Philadelphia)

Second Round (Secondo Giro)

New York Knicks (da Washington via Oklahoma City e Houston) Memphis Grizzlies (da Indiana via Milwaukee) Brooklyn Nets Sacramento Kings San Antonio Spurs (da Utah via Minnesota) Los Angeles Clippers (da Memphis via Utah e Atlanta) Oklahoma City Thunder (da Dallas) Chicago Bulls (da New Orleans via Boston, Detroit e Portland) Houston Rockets (da Chicago via Washington) Boston Celtics (da Milwaukee via Orlando) Miami Heat (da Golden State via Charlotte, New York, Oklahoma City e Atlanta) San Antonio Spurs (da Portland via New Orleans) Brooklyn Nets (da LA Clippers via Houston) San Antonio Spurs (da Miami via Indiana) Sacramento Kings (da Charlotte via San Antonio, Atlanta e New York) Orlando Magic Phoenix Suns (da Philadelphia via Houston e Oklahoma City) Dallas Mavericks (da Phoenix via Washington) Denver Nuggets (da Atlanta via Brooklyn e Golden State) Toronto Raptors Washington Wizards (da Minnesota via Detroit e New York) Los Angeles Clippers (da Cleveland) Houston Rockets Golden State Warriors (da LA Lakers, via Toronto, Miami e Cleveland) New York Knicks Chicago Bulls (da Denver via Minnesota, Phoenix, Charlotte e Phoenix) Atlanta Hawks (da Boston) New Orleans Pelicans (da Detroit via New York, Brooklyn, Phoenix, Orlando e LA Clippers) Minnesota Timberwolves (da San Antonio via Indiana) Washington Wizards (da Oklahoma City via San Antonio e Miami)

NBA Mock Draft 2026

Vediamo le prime 10 scelte che prevediamo per questo NBA Draft. La top-3 è blindata, anzi diciamo la top-4 visto che anche i Bulls non si faranno scappare la possibilità di firmare Caleb Wilson. Potrebbe invece scendere alla #7 la chiamata di Darius Acuff Jr, scavalcato dalla point-guard Keaton Wagler, prodotto di Illinois che potrebbe andare ai Clippers, e da un altro play, Mikel Brown Jr, di Louisville, che potrebbe finire a Brooklyn. Brown potrebbe fare perfino un salto alla #5 sperando pure Wagler secondo alcuni analisti americani.

Completano la nostra top-10 Kingston Flemings di Houston, che potrebbe andare ad Atlanta nel ruolo di play, l’ala Nate Ament di Tennessee che potrebbe aggiungersi a Dallas, che lo scorso anno firmata la prima scelta di Cooper Flagg, e la guardia tiratrice di Arizona, Brayden Burries, che potrebbe servire a Milwaukee.

#1. Dybantsa (WAS)

#2. Peterson (UTA)

#3. Boozer (MEM)

#4. Wilson (CHI)

#5. Wagler (LAC)

#6. Brown Jr (BKN)

#7. Acuff Jr (SAC)

#8. Flemings (ATL)

#9. Ament (DAL)

#10 Burries (MIL)

Mercato: Giannis lascia Milwaukee per Miami. Come cambiano le quote

Non solo draft, ma anche movimenti di mercato, e nella notte è arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere le gerarchie e il futuro della Eastern Conference. Dopo 13 anni Giannis Antetokounmpo lascia Milwaukee e diventa la nuova super star dei Miami Heat che per arrivare al greco spediscono ai Bucks una serie di giocatori e prime scelte: Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, la scelta numero 13 del draft di questa settimana, due prime scelte non protette del 2031 e 2033, la seconda scelta del 2033 e la possibilità di scambiare le scelte del 2030.

Cambiano ovviamente le quote antepost. Le squadre favorite rimangono a Ovest, ovvero i San Antonio Spurs @3.50 che hanno perso le Finals, e gli OKC Thunder @3.60 che avevano vinto l’anno prima. Da Est arrivano i Boston Celtics @7.25, che per molti sono i grandi sconfitti dall’affare Greek Freak, visto che i C’s avevano spinto molto per Giannis, mettendo sul piatto anche Brown, ma non è bastato.

Anche i campioni in carica, i NY Knicks @8.00, ci avevano provato per il greco, ma con meno forza. Scende la quota dei Miami Heat @19.00 mentre i Milwaukee Bucks decollano senza più la loro stella e con un progetto da ricostruire, anche se ripartendo da giocatori interessanti arrivati dalla Florida, soprattutto se Herro non avrà problemi fisici.

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