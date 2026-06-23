Mentre si parla dello scambio che ha portato Giannis Antetokounmpo a lasciare Milwaukee dopo 13 anni per andare ai Miami Heat, c’è anche il Draft NBA 2026 che si avvicina, vediamo la guida completa e le quote sulla prima scelta dove AJ Dybantsa è favorito. NBA Draft 2026.
NBA Draft 2026: i favoriti per la prima scelta
Nelle notti del 24 e 25 giugno si terrà il Draft NBA 2026. I nomi più caldi sono quelli di AJ Dybantsa e Darryn Peterson, reduci da ottime stagioni nei rispettivi college. La prima scelta è in mano ai Washington Wizards.
AJ Dybantsa è il giocatore più “pronto per il professionismo” della sua classe. Alto 2 metri e 6 centimetri, con un’apertura alare di 2 metri e 13 centimetri, è stato il miglior marcatore della nazione. È esplosivo nelle penetrazioni a canestro, si procura molti tiri liberi e ha un ottimo tiro dalla media distanza… inoltre, è migliorato notevolmente come playmaker e palleggiatore nel corso della stagione con i BYU Cougars chiusa con 25.3 punti (51.3% dal campo) e 6.7 rimbalzi. Nelle ultime settimane la sua quota per la prima scelta è ulteriormente calata e ora si gioca appena @1.22.
Si stacca @4.00 la prima scelta di Darryn Peterson che ha chiuso la stagione a Kansas con 19.8 punti (33.8% da tre punti) e 4.4 rimbalzi. Coach Bill Self ha definito Peterson il miglior acquisto che abbia mai ottenuto a Kansas, poiché la guardiadi 196 cm possiede un controllo del corpo eccezionale e un ritmo di tiro metodico. Ha dovuto fare i conti con piccoli problemi al bicipite femorale e alla caviglia in questa stagione, ma rimane il miglior realizzatore puro del draft, in grado di sovrastare le guardie più piccole in post o di tirare con facilità da 9 metri.
Molto indietro tutti gli altri, ad iniziare da Cameron Boozer @19.00 volte la posta, figlio dell’ex giocatore NBA Carlos Boozer, è il giocatore più produttivo del basket universitario. Non è appariscente come i giocatori che lo precedono in classifica, ma Boozer ha le maggiori probabilità di diventare un giocatore di alto livello tra tutti i partecipanti al draft. È un eccellente passatore in situazioni di short roll, un solido difensore e sa anche tirare dalla distanza. Ha chiuso la stagione con 22.5 punti (56.5% FG) e 10.2 rimbalzi, che gli hanno permesso di vincere il Wooden Award come miglior giocatore di college della stagione.
Caleb Wilson ha chiuso l’anno con North Carolina con 19.8 p8unti (57.8%) e 9.4 rimbalzi. E’ un altro prospetto molto interessante, ma non ci sono quasi possibilità per una sua prima scelta (quotato @75.00). E’ probabilmente il giocatore più atletico del draft, possiede un’elevazione notevole e una grinta inesauribile, che si combinano perfettamente con la sua velocità eccezionale, nonostante i suoi 2 metri e 8 centimetri di altezza. È un giocatore ancora acerbo: fatica a finalizzare vicino al ferro, al momento non rappresenta una minaccia dal tiro da tre punti e ha problemi in difesa senza palla, ma il suo potenziale è altissimo. Sfortunatamente, non abbiamo avuto modo di vederlo al torneo NCAA, poiché a inizio marzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al pollice che ha posto fine alla sua stagione, e una buona March Madness avrebbe alzato le sue possibilità, anche se rimane una delle scelte più alte di certo.
Chiudiamo la possibile top-5 con Darius Acuff Jr che con Arkansas ha segnato 22.9 punti (47.1% da tre) con 6.5 assist, meritandosi il titolo di giocatore dell’anno della SEC, una delle conference più importanti del basket universitario. Acuff è un realizzatore d’élite a ogni livello, particolarmente pericoloso nelle azioni individuali, e ha fatto qualcosa che tutti gli allenatori apprezzano: ha alzato il livello del suo gioco quando contava di più; ha segnato una media di 28,4 punti a partita negli ultimi due mesi, inclusi quasi 30 punti a partita nel torneo SEC e nel torneo NCAA. La sua maggiore preoccupazione, e il motivo per cui è in ritardo rispetto ai “Big 3”, riguarda le incertezze sulla sua capacità difensiva a livello professionistico.
QUOTE PRIMA SCELTA
AJ Dybantsa @1.22
Darryn Peterson @4.00
Cameron Boozer @19.00
Caleb Wilson @76.00
Darius Acuff Jr. @151.00
Mikel Brown Jr. @301.00
Kingston Flemings @301.00
Keaton Wagler @301.00
Nate Ament @301.00
L’ordine di scelta delle squadre e il programma completo
L’evento sarà suddiviso in due sessioni, che si svolgeranno durante le notti italiane del 24 e 25 giugno. La prima serata sarà dedicata al primo giro (First Round), mentre il secondo giro (Second Round) si terrà la notte successiva. In Italia, l’evento sarà trasmesso sui canali Sky Sport e sarà disponibile in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go. Negli Stati Uniti, sarà possibile seguire la diretta su ESPN e ABC.
Mercoledì 24 giugno
- NBA Draft, primo giro (a partire dalle ore 02:00)
Giovedì 25 giugno
- NBA Draft, secondo giro (a partire dalle ore 02:00)
First Round (Primo Giro)
- Washington Wizards
- Utah Jazz
- Memphis Grizzlies
- Chicago Bulls
- Los Angeles Clippers (da Indiana)
- Brooklyn Nets
- Sacramento Kings
- Atlanta Hawks (da New Orleans)
- Dallas Mavericks
- Milwaukee Bucks
- Golden State Warriors
- Oklahoma City Thunder (da LA Clippers)
- Miami Heat
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls (da Portland)
- Memphis Grizzlies (da Phoenix via Orlando)
- Oklahoma City Thunder (da Philadelphia)
- Charlotte Hornets (da Orlando via Phoenix)
- Toronto Raptors
- San Antonio Spurs (da Atlanta)
- Detroit Pistons (da Minnesota)
- Philadelphia 76ers (da Houston via Oklahoma City)
- Atlanta Hawks (da Cleveland)
- New York Knicks
- Los Angeles Lakers
- Denver Nuggets
- Boston Celtics
- Minnesota Timberwolves (da Detroit)
- Cleveland Cavaliers (da San Antonio via Atlanta)
- Dallas Mavericks (da Oklahoma City via Washington e Philadelphia)
Second Round (Secondo Giro)
- New York Knicks (da Washington via Oklahoma City e Houston)
- Memphis Grizzlies (da Indiana via Milwaukee)
- Brooklyn Nets
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs (da Utah via Minnesota)
- Los Angeles Clippers (da Memphis via Utah e Atlanta)
- Oklahoma City Thunder (da Dallas)
- Chicago Bulls (da New Orleans via Boston, Detroit e Portland)
- Houston Rockets (da Chicago via Washington)
- Boston Celtics (da Milwaukee via Orlando)
- Miami Heat (da Golden State via Charlotte, New York, Oklahoma City e Atlanta)
- San Antonio Spurs (da Portland via New Orleans)
- Brooklyn Nets (da LA Clippers via Houston)
- San Antonio Spurs (da Miami via Indiana)
- Sacramento Kings (da Charlotte via San Antonio, Atlanta e New York)
- Orlando Magic
- Phoenix Suns (da Philadelphia via Houston e Oklahoma City)
- Dallas Mavericks (da Phoenix via Washington)
- Denver Nuggets (da Atlanta via Brooklyn e Golden State)
- Toronto Raptors
- Washington Wizards (da Minnesota via Detroit e New York)
- Los Angeles Clippers (da Cleveland)
- Houston Rockets
- Golden State Warriors (da LA Lakers, via Toronto, Miami e Cleveland)
- New York Knicks
- Chicago Bulls (da Denver via Minnesota, Phoenix, Charlotte e Phoenix)
- Atlanta Hawks (da Boston)
- New Orleans Pelicans (da Detroit via New York, Brooklyn, Phoenix, Orlando e LA Clippers)
- Minnesota Timberwolves (da San Antonio via Indiana)
- Washington Wizards (da Oklahoma City via San Antonio e Miami)
NBA Mock Draft 2026
Vediamo le prime 10 scelte che prevediamo per questo NBA Draft. La top-3 è blindata, anzi diciamo la top-4 visto che anche i Bulls non si faranno scappare la possibilità di firmare Caleb Wilson. Potrebbe invece scendere alla #7 la chiamata di Darius Acuff Jr, scavalcato dalla point-guard Keaton Wagler, prodotto di Illinois che potrebbe andare ai Clippers, e da un altro play, Mikel Brown Jr, di Louisville, che potrebbe finire a Brooklyn. Brown potrebbe fare perfino un salto alla #5 sperando pure Wagler secondo alcuni analisti americani.
Completano la nostra top-10 Kingston Flemings di Houston, che potrebbe andare ad Atlanta nel ruolo di play, l’ala Nate Ament di Tennessee che potrebbe aggiungersi a Dallas, che lo scorso anno firmata la prima scelta di Cooper Flagg, e la guardia tiratrice di Arizona, Brayden Burries, che potrebbe servire a Milwaukee.
#1. Dybantsa (WAS)
#2. Peterson (UTA)
#3. Boozer (MEM)
#4. Wilson (CHI)
#5. Wagler (LAC)
#6. Brown Jr (BKN)
#7. Acuff Jr (SAC)
#8. Flemings (ATL)
#9. Ament (DAL)
#10 Burries (MIL)
Mercato: Giannis lascia Milwaukee per Miami. Come cambiano le quote
Non solo draft, ma anche movimenti di mercato, e nella notte è arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere le gerarchie e il futuro della Eastern Conference. Dopo 13 anni Giannis Antetokounmpo lascia Milwaukee e diventa la nuova super star dei Miami Heat che per arrivare al greco spediscono ai Bucks una serie di giocatori e prime scelte: Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, la scelta numero 13 del draft di questa settimana, due prime scelte non protette del 2031 e 2033, la seconda scelta del 2033 e la possibilità di scambiare le scelte del 2030.
Cambiano ovviamente le quote antepost. Le squadre favorite rimangono a Ovest, ovvero i San Antonio Spurs @3.50 che hanno perso le Finals, e gli OKC Thunder @3.60 che avevano vinto l’anno prima. Da Est arrivano i Boston Celtics @7.25, che per molti sono i grandi sconfitti dall’affare Greek Freak, visto che i C’s avevano spinto molto per Giannis, mettendo sul piatto anche Brown, ma non è bastato.
Anche i campioni in carica, i NY Knicks @8.00, ci avevano provato per il greco, ma con meno forza. Scende la quota dei Miami Heat @19.00 mentre i Milwaukee Bucks decollano senza più la loro stella e con un progetto da ricostruire, anche se ripartendo da giocatori interessanti arrivati dalla Florida, soprattutto se Herro non avrà problemi fisici.
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