Dopo una prima analisi sulle squadre e le quote antepost principali per la stagione di Basket NBA al via tra qualche giorno, entriamo nel dettaglio delle analisi stagionali e oggi ci dedichiamo alle matricole, ovvero alle quote e ai favoriti del Rookie of the Year mai così aperto, con anche una possibile sorpresa. NBA ROY 2026-2027

NBA ROY 2026-2027: chi sarà il rookie of the year?

Negli ultimi anni le lavagne sulla miglior matricola di Basket NBA sono state sempre abbastanza chiare, con netti favoriti e prime scelte al draft che poi si sono confermati come Rookie of the Year 2026-2027. E’ successo anche l’anno scorso con la prima scelta Cooper Flagg, come successe due anni prima con Victor Wembanyama e precedentemente con Paolo Banchero first pick di Orlando. L’unica anomalia recente è rappresentata da Stephon Castle che nel 24-25 partiva abbastanza indietro con appena un 8% di possibilità di vittoria (lo stesso di Scottie Barnes che vinse qualche anno prima), e ricordiamo bene quel premio visto che avevamo proprio puntato sulla 4° scelta al Draft degli Spurs.

Veniamo a quest’anno con la lavagna del ROY che è una delle più aperte degli ultimi tempi. Cameron Boozer @4.00 è il favorito, con gli analisti che gli accreditano un 22% di possibilità di vittoria di questo premio in base alle quote, nonostante il prodotto di Duke sia stato solo la 3° scelta (Memphis) quest’anno, dietro a Darryn Peterson @4.40 scelto con la #2 da Utah e alla prima scelta di Washington, AJ Dybantsa @5.00 che è però il più indietro tra i quattro grandi favoriti secondo le quote per il ROY visto che si trova alle spalle anche di Caleb Wilson @4.50, scelto con la #4 dai Bulls.

Cameron Boozer era stato superato da Williams qualche settimana fa, ha mostrato grande efficienza nei minuti limitati concessigli durante la preseason NBA, impressionando notevolmente gli osservatori. Boozer resta uno dei candidati più accreditati alla vittoria del premio, soprattutto perché approda in una squadra dove c’è ampio spazio per assumere un ruolo di primo piano nell’attacco di Memphis che ha ceduto Jaren Jackson Jr. alla scadenza del mercato della scorsa stagione e ha trasferito la stella Ja Morant a Portland.

Proprio Caleb Wilson si è imposto come uno dei favoriti in questo mercato, registrando una delle crescite più significative durante la offseason. Subito dopo il Draft NBA di fine giugno aveva appena un 8% di chance di vittoria secondo gli analisti dei bookmakers, ora è salito al 21%. Gran parte di questa ascesa è dovuta alla sua eccellente prestazione nella NBA Summer League, dove ha viaggiato a una media di 23,5 punti a partita in soli 27,7 minuti di impiego. Il prodotto di UNC si prendeva poche triple con i Tar Heels, ma nella Summer League ha dimostrato di saper andare a segno dalla lunga distanza, suscitando grande interesse per il suo potenziale offensivo.

AJ Dybantsa è stato la prima scelta assoluta al Draft NBA e possiede un gioco già pronto per la NBA, ma la sua probabilità di vincere il premio di Rookie of the Year si attesta appena al 20%, soprattutto a causa di possibili incertezze sul suo impiego a Washington. I Wizards hanno diverse opzioni offensive da gestire dopo gli arrivi di Trae Young e Anthony Davis, avvenuti durante la trade deadline della scorsa stagione. Dybantsa dovrà inoltre contendersi i possessi con altri giovani talenti del roster, tra cui Alex Sarr e Kyshawn George. In questo quadro il prodotto di BYU ha lo stesso la qualità per vincere questo titolo, ma potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto a Boozer e Wilson.

Previsioni e possibili sorprese Rookie of the Year

Seguendo ogni anno da vicino i top-team e il campionato di college basket, abbiamo ben presenti tutti questi giocatori, soprattutto i nomi più importanti che abbiamo visto nelle ultime stagioni di basket universitario, è il vantaggio di seguire quotidianamente, anno per anno, non solo i pro della NBA, ma anche le giovani stelle della NCAAB. Quest’anno al momento non ci sbottoniamo sul possibile vincitore del Rookie of the Year, sapendo bene il potenziale dei 4 grandi favoriti. Aspettiamo di vedere come partiranno nella stagione regolare e decideremo se prendere qualche giocata su questo mercato.

Intanto se volete mettere un “cippino” ci sarebbe una quota di valore abbastanza interessante per un outsider, che tanto outsider non è in realtà. Si tratta di Darius Acuff Jr che ha visto aumentare le chance di vincere questo premio dal 5% al 10%. La sua quota @13.00 è infatti in discesa, ma rimane ampiamente in doppia cifra e secondo noi di valore. L’attenzione si è spostata sul prodotto di Arkansas dopo quanto fatto vedere in preseason con i Sacramento Kings. Nelle prime tre partite disputate, la settima scelta assoluta del Draft 2026 ha registrato medie davvero importanti con 18.7 punti, 4.3 assist e 2.0 rimbalzi a partita, tirando col 42.6% dal campo (FG) e 41.2% da tre punti (3PT). L’ultima uscita è stata la sua migliore contro i Warriors a cui ha segnato 25 punti con anche 8 assist e 4 rimbalzi, tirando 8/15 dal campo e 4/6 da tre, e non sbagliando nessuno dei tiri liberi dalla lunetta.

ROY: DARIUS ACUFF JR @13.00☕️

Statistiche e ultimi vincitori del ROY

In questo secolo, un solo vincitore del premio “Rookie of the Year” — Malcolm Brogdon, 36ª scelta al draft del 2016 — è stato selezionato al di fuori della lottery. Nove volte su dieci, nelle ultime stagioni, il vincitore del premio “Rookie of the Year” è stato scelto tra le prime cinque posizioni. Ecco gli ultimi vincitori, con le percentuali di vittorie prima dell’inizio della stagione. Per esempio Flagg lo scorso anno aveva una possibilità del 69% di vittoria, quest’anno nessuno va sopra al 22% di Boozer.

25-26: Cooper Flagg (DAL) 69%

24-25: Stephon Castle (SA) 8%

23-24: Victor Wembanyama (SA) 59%

22-23: Paolo Banchero (ORL) 33%

21-22: Scottie Barnes (TOR) 8%

20-21: LaMelo Ball (CHA) 20%

19-20: Ja Morant (MEM) 29%

18-19: Luka Doncic (DAL) 29%

17-18: Ben Simmons (PHI) 31%

16-17: Malcolm Brogdon (MIL) N/A

Quote Antepost sul Rookie of the Year NBA

Vediamo le lavagne complete ed aggiornate per le quote antepost sulla vittoria finale del Rookie of the Year 26-27 in NBA.

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