Tra sabato 8 e lunedì 10 luglio 2023, si gioca la quindicesima giornata del campionato di calcio svedese di Allsvenskan. Pronostici Allsvenskan Svezia: Kalmar-Elfsborg e gli incontri della quindicesima giornata di calcio. Scopri i nostri consigli e le quote offerte dai bookmaker.

La testa della classifica dopo 14 giornate di campionato

Al comando della classifica del campionato di calcio svedese di Allsvenskan, dopo 14 giornate giocate (non da tutte le squadre) troviamo il Malmo con 34 punti, seguito dal Elfsborg con 32, al terzo posto Hacken con 29, e al quarto posto il Djurgarden con 24 punti.

Pronostici Allsvenskan Svezia: Kalmar-Elfsborg

La seconda forza del campionato l’Elfsborg gioca sul difficile campo del Kalmar. La squadra ospite, allenata dal tecnico Jimmi Thelin, arriva a questo match, dopo aver raccolto 13 punti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di ben 4 vittorie e un pareggio ottenuto in casa 1 a 1 contro il Djurgarden.

I padroni di casa del Kalmar, sono al sesto posto in classifica con 20 punti e in ottimo stato di forma. Infatti negli ultimi 5 match di Allsvenskan giocati, sono arrivate 3 vittorie e due pareggi, l’ultimo ottenuto lo scorso turno, in casa per 0 a 0 contro il Goteborg.

Per i bookmaker è l’Elfsborg favorito per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 2.15 su Netbet e a quota 2.20 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.30, la vittoria interna del Kalmar pagata a quota 3.50.

Le altre partite in programma

Vittoria interna favorita nei match tra Brommapojkarna e Degefors, nella partita che vede la capolista Malmo ospitare il Mjallby, tra Goteborg e Varberg e tra Norrkoping e Hamstard.

Successo esterno favorito nelle partite tra AIK Stoccolma e Hacken e tra Djurgarden, mentre estremo equilibrio nella partita tra Sirius e Hammaby, con il pareggio che viene offerto a quota 3.30.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.