Quote Antepost Bundesliga 11 ottobre 2023: il Leverkusen rimane in testa

In vetta alla Bundesliga 2023-2024 c’è attualmente il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Le “aspirine” hanno ottenuto nel weekend il 6° successo su 7 gare (un pareggio), ma al momento possono vantare anche il miglior attacco (23 gol fatti) e la migliore difesa (6 reti subite). Stesso identico score a livello di reti del Bayern Monaco, che però è terzo in graduatoria a -2 dal Leverkusen (5 vittorie e 2 pareggi). Al 2° posto, infatti, c’è lo Stoccarda di Hoeness che, dopo aver perso nel 2° turno con il Lipsia, ha ottenuto 5 vittorie di fila salendo a quota 18 punti e candidandosi quantomeno ad un posto nella prossima Champions League.

A pari punti con i campioni in carica c’è il Borussia Dortmund, che dopo il pari in Champions contro il Milan ha ottenuto il 4° successo consecutivo in campionato rimontando l’Union Berlino di Leonardo Bonucci. A proposito della compagine della capitale, nonostante il gol su rigore dell’ex capitano della Juve, è sprofondo rosso dopo un buon avvio di stagione: sono 5 le sconfitte consecutive in Bundesliga, che diventano 7 se si contano anche quelle rimediate in Champions League. Un po’ attardato il Lipsia, che si trova 6° a 14 punti alle spalle dell’Hoffenheim (15), ma con ancora margini per recuperare.

Statistiche e Betting Trends Bundesliga 2023-24

Ci sono almeno un paio di statistiche davvero interessanti dopo le prime 7 giornate di Bundesliga, un campionato che si conferma perfetto per le scommesse su Over 2.5 (uscite nella bellezza del 71.4% delle partite finora giocate) e Gol/Gol (entrambe le squadre sono andate a segno nel 60.3% delle partite). Ci sono poi le sorprendenti Hoffenheim e Stoccarda che tra le singole squadre sono le migliori come rendimenti nelle scommesse.

Quote Antepost Bundesliga 11 ottobre 2023: book sempre col Bayern Monaco

Il Bayer Leverkusen sta andando forte, ma i bookmakers alla fine vedono sempre il Bayern Monaco @1.25 davanti a tutti nel campionato di calcio tedesco, con le aspirine che si prendono il ruolo di primo avversario in quota @7.50 mentre con Borussia Dortmund si sale @10.

