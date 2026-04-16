Uno dei big match della 30° giornata di Bundesliga si gioca sabato pomeriggio dalla PreZero Arena di Sinsheim con l’Hoffenheim in calo che cerca di riprendersi ospitando il Borussia Dortmund in uno scontro tra 6° e 2° del campionato di calcio tedesco. Pronostico Hoffenheim-Dortmund 18 aprile 2026.

Pronostico Hoffenheim-Dortmund 18 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hoffenheim-Borussia Dortmund match del 30° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund (2° in classifica) cerca punti fondamentali per la corsa al titolo. I Gialloneri arrivano con un morale altalenante, alternando grandi vittorie a scivoloni inaspettati come il recente 0-1 interno contro il Leverkusen, ma prima erano arrivate 4 importanti vittorie consecutive con 9 gol segnati dal Borussia.

L’Hoffenheim (6°) lotta per un posto nelle competizioni europee. La squadra di Matarazzo sta vivendo un periodo di leggera flessione, faticando a trovare continuità nelle ultime tre uscite: la sconfitta pesante per 0-5 sul campo del Lipsia, il successivo 1-2 interno contro il Mainz e il 2-2 dello scorso turno in trasferta contro l’Augsburg. La squadra non vince da 4 turni di campionato (2 pareggi e 2 sconfitte).

Probabili Formazioni Hoffenheim-Borussia Dortmund

Hoffenheim (3-4-1-2): Baumann; Akpoguma, Grillitsch, Drexler; Kaderabek, Prömel, Stach, Jurásek; Kramaric; Beier, Weghorst. Allenatore: Matarazzo.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané; Ryerson, J. Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Silva; Guirassy. Allenatore: Sahin.

Guida TV Calcio: dove vedere Hoffenheim-Borussia Dortmund?

In Italia, la Bundesliga è un’esclusiva del gruppo Sky. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Hoffenheim-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hoffenheim-Borussia Dortmund

Il match d’andata al Signal Iduna Park è terminato 2-0 per il Dortmund. Storicamente, le sfide a Sinsheim sono molto equilibrate: il risultato più frequente è l’1-1 ma questa volta puntiamo sugli ospiti, anche se ci copriamo un pò con l’Asian Handicap visto che in caso di pareggio avremo il rimborso completo della nostra puntata.

PRONOSTICO: BORUSSIA DORTMUND (+0 AH) @1.88

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (16-11 +1.90)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.