Uno dei big match della 30° giornata di Bundesliga si gioca sabato pomeriggio dalla PreZero Arena di Sinsheim con l’Hoffenheim in calo che cerca di riprendersi ospitando il Borussia Dortmund in uno scontro tra 6° e 2° del campionato di calcio tedesco. Pronostico Hoffenheim-Dortmund 18 aprile 2026.
Pronostico Hoffenheim-Dortmund 18 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Hoffenheim-Borussia Dortmund match del 30° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
Il Borussia Dortmund (2° in classifica) cerca punti fondamentali per la corsa al titolo. I Gialloneri arrivano con un morale altalenante, alternando grandi vittorie a scivoloni inaspettati come il recente 0-1 interno contro il Leverkusen, ma prima erano arrivate 4 importanti vittorie consecutive con 9 gol segnati dal Borussia.
L’Hoffenheim (6°) lotta per un posto nelle competizioni europee. La squadra di Matarazzo sta vivendo un periodo di leggera flessione, faticando a trovare continuità nelle ultime tre uscite: la sconfitta pesante per 0-5 sul campo del Lipsia, il successivo 1-2 interno contro il Mainz e il 2-2 dello scorso turno in trasferta contro l’Augsburg. La squadra non vince da 4 turni di campionato (2 pareggi e 2 sconfitte).
Probabili Formazioni Hoffenheim-Borussia Dortmund
Hoffenheim (3-4-1-2): Baumann; Akpoguma, Grillitsch, Drexler; Kaderabek, Prömel, Stach, Jurásek; Kramaric; Beier, Weghorst. Allenatore: Matarazzo.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané; Ryerson, J. Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Silva; Guirassy. Allenatore: Sahin.
Guida TV Calcio: dove vedere Hoffenheim-Borussia Dortmund?
In Italia, la Bundesliga è un’esclusiva del gruppo Sky. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Hoffenheim-Borussia Dortmund
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Hoffenheim-Borussia Dortmund
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17/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.80
|3.60
|4.25
|1.83
|3.75
|4.20
|1.83
|3.65
|4.25
|1.80
|3.60
|4.25
|1.85
|3.60
|4.10
Le nostre scommesse su Hoffenheim-Borussia Dortmund
Il match d’andata al Signal Iduna Park è terminato 2-0 per il Dortmund. Storicamente, le sfide a Sinsheim sono molto equilibrate: il risultato più frequente è l’1-1 ma questa volta puntiamo sugli ospiti, anche se ci copriamo un pò con l’Asian Handicap visto che in caso di pareggio avremo il rimborso completo della nostra puntata.
PRONOSTICO: BORUSSIA DORTMUND (+0 AH) @1.88
Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026
Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (16-11 +1.90)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅
Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌
Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅
Borussia-Bayern: 2 @1.65✅
Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅
Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅
Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌
Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.