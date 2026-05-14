Ultimo turno del campionato di calcio tedesco con la 34° giornata di Bundesliga, e ci concentriamo sul match dell’Hoffenheim che sperano ancora in un piazzamento in Champions, ma anche vincere potrebbe non bastare. Pronostico Monchengladbach-Hoffenheim 16 maggio 2026.

Pronostico Monchengladbach-Hoffenheim 16 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Monchengladbach-Hoffenheim match del 34° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Stagione mediocre per il Borussia Monchengladbach che finirà la stagione mestamente a centro classifica, e di fatto gioca quest’ultima giornata in casa solo per l’onore, non avendo più nessun obiettivo concreto. Il Borussia finirà tra il decimo e il 15° posto per la quinta stagione consecutiva.

L’Hoffenheim invece spera ancora nel piazzamento in top-4 che vale la Champions League. Gli ospiti devono ottenere un risultato migliore di quello dello Stoccarda contro l’Eintracht Francoforte per finire tra le prime quattro. Se anche lo Stoccarda dovesse vincere, l’Hoffenheim dovrebbe vincere con uno scarto di cinque gol superiore a quello dello Stoccarda per agguantare il quarto posto, quindi la possibilità più realistica è legata a un passo falso dello Stoccarda.

Probabili Formazioni Borussia Monchengladbach-Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Chiarodia, Sander; Engelhardt, Reitz; Honorat, Stöger, Mohya; Machino.

Hoffenheim (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Burger, Touré; Kramaric; Lemperle, Asllani.

Guida TV Calcio: dove vedere Monchengladbach-Hoffenheim?

La partita tra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport e e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Monchengladbach-Hoffenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Monchengladbach-Hoffenheim

L’Hoffeinheim ha vinto con un roboante 5-1 all’andata in casa. Lo spettacolo non manca mai negli scontri tra queste due formazioni, con sempre tanti gol, ma oggi puntiamo su un altro successo degli ospiti, maggiormente motivati per continuare a coltivare le speranze di agganciare la Champions all’ultimo turno, che sarebbe un traguardo storico per questa formazione mentre il Monchengladbach non ha motivazioni e obiettivi in questo ultimo turno, se non quelli di chiudere a testa alta davanti al proprio pubblico.

PRONOSTICO: VITTORIA HOFFENHEIM @1.70

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (17-13-1 +0.73)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌

Colonia-Bayer Leverkusen: 2 @1.83✅

Hoffenheim-Stoccarda: 1 +0 AH @1.730️⃣

Stoccarda-Bayer Leverkusen: X2 @1.73❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.