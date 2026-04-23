Il Bayern Monaco ha già portato a casa un altro titolo del campionato di calcio tedesco, ma rimane molto da giocare per la 31° giornata di Bundesliga, e in particolare ci siamo concentrati sul Pronostico Colonia-Leverkusen 25 aprile 2026.

Pronostico Colonia-Leverkusen 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Colonia-Bayer Leverkusen match del 31° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Dopo un buon periodo senza sconfitte (durata 7 partite) il Bayer Leverkusen è tornato a cadere lo scorso turno, il deludente 1-2 interno contro l’Augusta, e ora le Aspirine devono svegliarsi perchè sono scesi al 6° posto, l’ultimo che vale l’Europa, ma quella meno importante della Conference League.

Il Colonia non perde da 5 giornate di campionato e a forza di pareggi (4 pareggi e 1 vittoria in questo arco di tempo recente) sta uscendo dalla zona rossa e al momento è al 12° posto con 31 punti, a +5 dallo spareggio retrocessione.

Probabili Formazioni Colonia-Bayer Leverkusen

Colonia 4-4-2 Schwäbe; Simpson-Pusey, Sebulonsen, Lund, Özkacar; Martel, Jóhannesson, Thielmann, Krauß; Waldschmidt, Bülter. All. Kwasniok. Bayer Leverkusen 3-4-2-1 Flekken; Badé, Andrich, Tapsoba; Grimaldo, Culbreath, Aleix García, Palacios; Tella, Maza; Kofane (o Schick). All. Hjulmand.

Guida TV Calcio: dove vedere Colonia-Bayer Leverkusen?

In Italia, la diretta dell’incontro è prevista sulla piattaforma streaming DAZN, che detiene i diritti della Bundesliga per la stagione in corso.

Migliori quote per Colonia-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Colonia-Bayer Leverkusen

Emergenza in difesa per il tecnico Kwasniok, che dovrà fare a meno di Timo Hübers (fuori per il resto della stagione) e Luca Kilian (infortunio al crociato). Anche Jakub Kamiński e Malek El Mala sono out, mentre l’attaccante Ragnar Ache non sarà disponibile per un problema muscolare. In forte dubbio il centrocampista Denis Huseinbašić tra le fila del Colonia. Il Bayer ha vinto 2-0 all’andata e non perde contro il Colonia da 4 scontri diretti (3 vittorie per il Leverkusen e un pari).

PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.83

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (16-12 +0.90)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.