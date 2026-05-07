Sabato alle ore 15:30 dalla MHPArena di Stoccarda va in scena una delle sfide più interessanti della 33° giornata di Bundesliga, visto che arriva il Bayer Leverkusen tra due squadre appaiate a 58 punti in piena lotta per il 4° posto che vale la Champions League. Pronostico Stoccarda-Leverkusen 9 maggio 2026.

Pronostico Stoccarda-Leverkusen 9 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Stoccarda-Bayer Leverkusen match del 33° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen è reduce da una vittoria schiacciante per 4-1 contro il Lipsia che ha permesso il sorpasso in classifica delle Aspirine proprio sullo Stoccarda di cui sarà ospite questo fine settimana. Attesa una bella sfida tra bomber con Deniz Undav (18 gol in stagione) e Patrik Schick (16 gol) ad affrontarsi.

Lo Stoccarda arriva da un rocambolesco pareggio per 3-3 contro l’Hoffenheim. Una vittoria è fondamentale per agganciare il 4° posto. All’andata clamoroso successo dello Stoccarda alla BayArena per 4-1, con doppietta di Leweling. Lo Stoccarda è imbattuto in 12 delle ultime 15 partite casalinghe di Bundesliga.

Probabili Formazioni Stoccarda-Bayer Leverkusen

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Führich; Undav.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Badé; Tella, Garcia, Palacios, Grimaldo; Maza, Culbreath; Schick

Guida TV Calcio: dove vedere Stoccarda-Bayer Leverkusen?

La partita si disputerà sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:30 alla MHP Arena di Stoccarda, in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming con l’App Sky Go e piattaforma NOW.

Migliori quote per Stoccarda-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Stoccarda-Bayer Leverkusen

Trasferta non semplice ma il Bayer si presenta in forma migliore dopole ultime 2 vittorie mentre lo Stoccarda arriva da 1 sconfitta seguita da 2 pareggi, e lo scorso turno contro l’Hoffenheim ha agganciato il pareggio sul 3-3 solo nei minuti finali di recupero e in inferiorità numerica. Il Leverkusen potrà strappare almeno un punto da questa trasferta importante che vale la Champions.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.73

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (17-12-1 +1.73)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌

Colonia-Bayer Leverkusen: 2 @1.83✅

Hoffenheim-Stoccarda: 1 +0 AH @1.730️⃣

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.