Pronostico Hoffenheim-Stoccarda: analisi e scommesse 32° giornata Bundesliga del 2 maggio 2026

Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026
Pronostici Bundesliga
Avatar
di
30 Aprile 2026

L’Hoffenheim ospita lo Stoccarda alla PreZero Arena sabato 2 maggio 2026 alle ore 15:30. La sfida, valida per la 32ª giornata di Bundesliga, mette di fronte due squadre in piena lotta per l’Europa. Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026.

Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hoffenheim-Stoccarda match del 32° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

L’Hoffenheim (5° posto) ha mostrato un’ottima solidità casalinga, vincendo 9 delle 15 partite giocate nel proprio stadio. Nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria prestigiosa superando il Borussia Dortmund per 2-1.

Lo Stoccarda (4° posto) precede i rivali di una sola posizione in classifica. Tuttavia, arriva da una sconfitta esterna per 4-2 contro il Bayern Monaco il 19 aprile.

Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026

Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026

Probabili Formazioni Hoffenheim-Stoccarda

Hoffenheim (3-4-1-2): Baumann; Coufal, Hranáč, Hajdari; Gendrey, Burger, Prömel, Prass; Kramarić; Hložek, Šeško.

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Chabot, Jeltsch, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Demirović.

Guida TV Calcio: dove vedere Hoffenheim-Stoccarda?

Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport sul canale 202 e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Hoffenheim-Stoccarda

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Hoffenheim-Stoccarda
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.304.002.70
2.254.202.70
2.303.902.60
2.304.002.70
2.304.002.60

Le nostre scommesse su Hoffenheim-Stoccarda

Il match d’andata del 20 dicembre 2025 è terminato 0-0. Negli scontri storici complessivi, lo Stoccarda è in vantaggio con 13 vittorie contro le 8 dell’Hoffenheim ma questa volta puntiamo sul fattore campo, con la squadra di casa vincente, mentre in caso di pareggio, con la scommessa asian handicap +, avremo un rimborso completo sulla vittoria.

PRONOSTICO: HOFFENHEIM (+0 AH) @1.73

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (17-12 +1.73)
Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅
Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅
Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌
Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2
Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅
Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅
Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅
Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅
Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌
Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌
Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌
Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2
RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅
Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅
Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅
Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅
Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌
Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅
Borussia-Bayern: 2 @1.65✅
Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅
Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅
Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌
Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2
Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌
Colonia-Bayer Leverkusen: 2 @1.83✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Colonia-Bayer Leverkusen: analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse 31° giornata Bundesliga del 25-04-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Colonia-Bayer Leverkusen: analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse 31° giornata Bundesliga del 25-04-2026
23 Aprile 2026
Pronostico Hoffenheim-Borussia Dortmund: analisi e scommesse 30° giornata Bundesliga del 18-04-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Hoffenheim-Borussia Dortmund: analisi e scommesse 30° giornata Bundesliga del 18-04-2026
16 Aprile 2026
Pronostico Augusta-Hoffenheim: analisi e scommesse sull’anticipo della 29° giornata Bundesliga del 10-04-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Augusta-Hoffenheim: analisi e scommesse sull’anticipo della 29° giornata Bundesliga del 10-04-2026
9 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.