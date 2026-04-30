L’Hoffenheim ospita lo Stoccarda alla PreZero Arena sabato 2 maggio 2026 alle ore 15:30. La sfida, valida per la 32ª giornata di Bundesliga, mette di fronte due squadre in piena lotta per l’Europa. Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026.

Pronostico Hoffenheim-Stoccarda 2 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hoffenheim-Stoccarda match del 32° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

L’Hoffenheim (5° posto) ha mostrato un’ottima solidità casalinga, vincendo 9 delle 15 partite giocate nel proprio stadio. Nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria prestigiosa superando il Borussia Dortmund per 2-1.

Lo Stoccarda (4° posto) precede i rivali di una sola posizione in classifica. Tuttavia, arriva da una sconfitta esterna per 4-2 contro il Bayern Monaco il 19 aprile.

Probabili Formazioni Hoffenheim-Stoccarda

Hoffenheim (3-4-1-2): Baumann; Coufal, Hranáč, Hajdari; Gendrey, Burger, Prömel, Prass; Kramarić; Hložek, Šeško.

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Chabot, Jeltsch, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Demirović.

Guida TV Calcio: dove vedere Hoffenheim-Stoccarda?

Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport sul canale 202 e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Hoffenheim-Stoccarda

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hoffenheim-Stoccarda

Il match d’andata del 20 dicembre 2025 è terminato 0-0. Negli scontri storici complessivi, lo Stoccarda è in vantaggio con 13 vittorie contro le 8 dell’Hoffenheim ma questa volta puntiamo sul fattore campo, con la squadra di casa vincente, mentre in caso di pareggio, con la scommessa asian handicap +, avremo un rimborso completo sulla vittoria.

PRONOSTICO: HOFFENHEIM (+0 AH) @1.73

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (17-12 +1.73)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌

Colonia-Bayer Leverkusen: 2 @1.83✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.