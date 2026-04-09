In Germania si gioca la 29° giornata di Bundesliga e anche qui ci concentriamo sull’anticipo che venerdì sera aprirà il turno del campionato di calcio tedesco dalla WWK Arena di Augsburg. Pronostico Augusta-Hoffenheim 10 aprile 2026.

Pronostico Augusta-Hoffenheim 10 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Stoccarda-Borussia Dortmund, match del 29° giornata di Bundesliga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: l’Augusta (11°) cerca punti per la tranquillità anche se per questo scontro mister Manuel Baum dovrà ridisegnare la difesa a causa della squalifica di Keven Schlotterbeck. Restano indisponibili per infortunio Chrislain Matsima (problema alla coscia) e Yannik Keitel. In attacco, Michael Gregoritsch è favorito per guidare il reparto.

L’Hoffenheim (5°) è in piena corsa per un posto in Champions League. Il tecnico Christian Ilzer dovrà fare a meno del centrocampista Wouter Burger, fermato dal giudice sportivo. L’infermeria rimane affollata con Valentin Gendrey, Koki Machida e Adam Hložek ancora fuori per infortunio. In attacco confermata la coppia giovane composta da Lemperle e Touré.

Probabili Formazioni Augusta-Hoffenheim

AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Gouweleeuw (o Banks), Zesiger; Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

HOFFENHEIM (4-1-3-2): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu; Prömel, Asllani, Prass; Lemperle, Touré.

Guida TV Calcio: dove vedere Augusta-Hoffenheim?

La partita Augusta-Hoffenheim, in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Potrai seguire il match su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 252. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Augusta-Hoffenheim

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Augusta-Hoffenheim

Dopo un pareggio seguito da 2 sconfitte l’Hoffenheim ha bisogno di tornare ai tre punti pieni per non perdere il treno europeo, e potrà farlo contro un avversario che gioca in casa, ma che ha una qualità inferiore che ha già spazzato via con un netto 3-0 all’andata, inoltre anche l’Augusta non vince da 4 turni in campionato, con 3 sconfitte seguite da un pari. Giochiamo la vittoria ospite con asian handicap che ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: HOFFENHEIM (0, -0.5 AH) @1.83

Risultati Scommesse Bundesliga 2025-2026

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (16-10 +2.40)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.