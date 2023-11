Quote Antepost Bundesliga 13 novembre 2023, ultimi aggiornamenti del campionato di calcio tedesco, in contemporanea con la sosta per le nazionali. Un Bayer Leverkusen quasi perfetto mantiene a due punti di distanza il Bayern Monaco che però rimane nettamente favorito per la vittoria finale del titolo di Bundesliga che si conferma anche il miglior campionato da Over in Europa.

Quote Antepost Bundesliga 13 novembre 2023: Leverkusen quasi perfetto

Il Bayer Leverkusen non sbaglia un colpo, non ha ancora perso, ha segnato 34 reti e ne ha subite 10, con unica pecca un pareggio, contornato da 10 vittorie, compreso l’ultimo turno, il rotondo 4-0 sulla Union Berlino che invece vive il momento opposto visto che è alla 13° sconfitta nelle ultime 14 partite senza vittorie (l’altro è stato il pareggio di Champions col Napoli). La squadra di Bonucci è desolatamente ultima con 6 soli punti (assieme al Colonia che però arriva almeno da 2 pareggi

Dietro il Bayern Monaco non molla dopo il 4-2 sull’Heidenheimm, la neopromossa che è riuscita a segnare 2 reti all’Allianz Arena a quella che rimane la miglior difesa (9 gol incassati), ma ne ha presi 4, col Bayern che ha anche il miglior attacco del campionato di calcio tedesco.

L’11° giornata di Bundesliga vede il ritorno alla vittoria dello Stoccarda, dopo 2 sconfitte, una vittoria arrivata proprio contro un Borussia Dortmund che è in flessione negativa al 2° ko consecutivo. Ne approfitta anche il Lipsia che sale al 4° posto (dietro lo Stoccarda ma davanti al Borussia ora solo 5°) grazie al convincente 3-1 sul Friburgo.

Quote Antepost Bundesliga 13 novembre 2023: aggiornamenti antepost e prossimo turno

Su SNAI il Bayern Monaco @1.23 rimane nettamente favorito per la vittoria finale del campionato di calcio tedesco. I bookmakers non sembrano credere di qui fino alla fine al Bayern Leverkusen @4 mentre il Lipsia @30 è un lontano e possibile terzo incomodo, come il Borussia Dortmund sprofondato @50 volte la posta.

Vediamo le quote Planetein365 per il prossimo turno, dopo la sosta delle nazionali, una 12a giornata di Bundesliga che sarà aperta venerdì 24 novembre proprio dal Bayern Monaco sul campo del Colonia, e anche qui i bavaresi sono nettamente favoriti @1.23 per un altro successo. Il Bayer Leverkusen sarà invece impegnato a Brema, e anche qui gli ospiti sono favoriti @1.45. Nelle preferenze degli scommettitori meglio il Bayern Monaco appoggiato dal 77% delle prime giocate, col Leverkusen al 65%.

Quote Antepost Bundesliga 13 novembre 2023: Statistiche e Betting Trend

Anche nell’ultimo turno il trend sulle reti in Germania è stato rispettato. 6 partite su 9 si sono chiuse con Over 2.5, e ci sono anche 6 partite da Gol Si. Del resto la Bundesliga rimane nettamente il miglior campionato da Over tra i top-5 campionati europei con un impressionante 73.7% di Over in questa stagione.

