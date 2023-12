In un turno ricco di sfide al vertice nel campionato tedesco, sabato spicca la sfida tra il Borussia Dortmund e Lipsia, le principali antagoniste degli ultimi anni al dominante Bayern Monaco. Pronostico Borussia Dortmund-Lipsia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I gialloneri del Borussia Dortmund, vengono dal pareggio importante a Leverkusen, visto che le aspirine avevano pareggiato solo una volta prima.

La squadra di Edin Terzic probabilmente è questa più in forma, in questo momento, visto la vittoria contro il Milan in Champions League che ha portato la qualificazione agli ottavi.

Il Lipsia è un punto avanti in classifica, rispetto agli avversari odierni, e vegono dalla vittoria in casa contro Heidenheim, che ha bloccato un inizio post nazionali tuttaltro che frizzante, con due sconfitte subite.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lipsia

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe Gittens; Fullkrug.

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Klostermann, Raum; Baumgartner, Haldara, Schlager, Simons; Openda, Poulsen.

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-Lipsia sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 9 dicembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Dortmund-Lipsia

Partita prevista dai bookmakers in sostanziale equilibrio: la vittoria interna del Borussia Dortmund offerta a 2.50 Sisal e 2.46 Marathonbet, pareggio giocato a 3.92 Marathonbet e 3.80 Unibet, la vittoria esterna del Lipsia offerta a 2.60

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Premesso che il Borussia Dortmund è una squadra completamente folle, crediamo sia più in fiducia rispetto agli avversari. Per questo puntiamo sulla doppia chance in favore della squadra di casa.

Pronostico: 1X a quota 1.49 su Unibet e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1