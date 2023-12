Pronostici Bundesliga 2023-24 15a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 15 al 17 dicembre. Free pick Bayern Monaco-Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 2023-24 15a giornata: le sfide di cartello

In Germania il weekend della 15° giornata di Bundesliga si apre venerdì sera con l’anticipo di metà classifica tra Borussia Monchengladbach-Werder Brema. Sabato, trasferta insidiosa ad Augusta per il Borussia Dortmund, che negli ultimi 5 turni ha vinto solo una volta.

Sfida d’alta quota tra Lipsia-Hoffenheim: vincendo, i padroni di casa rilancerebbero le proprie ambizioni di titolo, mentre gli ospiti vogliono provare a rientrare nella lotta Champions. La capolista Bayer Leverkusen, dopo 2 pareggi consecutivi, tornerà in campo sul terreno amico contro l’Eintracht Francoforte, contro cui ha uno score di 6-4 negli ultimi 10 match ufficiali.

Chiude il turno l’incontro tra i campioni di Germania del Bayern Monaco e lo Stoccarda, terza forza del campionato: i bavaresi devono cancellare il pesantissimo 5-1 rimediato nel turno precedente in casa del Francoforte.

Pronostici Bundesliga 2023-24 15a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

15a GIORNATA BUNDESLIGA

15.12. 20:30 Monchengladbach-Brema

16.12. 15:30 Augusta-Dortmund

16.12. 15:30 Bochum-Union Berlino

16.12. 15:30 Darmstadt-Wolfsburg

16.12. 15:30 Magonza-Heidenheim

16.12. 18:30 RB Lipsia-Hoffenheim

17.12. 15:30 Friburgo-Colonia

17.12. 17:30 Leverkusen-Francoforte

17.12. 19:30 Bayern-Stoccarda

Pronostici Bundesliga 2023-24 15a giornata: FREE PICK Bayern Monaco-Stoccarda

Come free pick andiamo proprio sul big match che chiude la giornata del campionato di calcio tedesco con Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85. I bavaresi secondo noi non sbaglieranno un impegno del genere, specialmente in casa, ma questi due attacchi possono sempre regalare spettacolo con una partita da Over a completare la combo.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

