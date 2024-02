Pronostici Bundesliga 2023-24 21a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 9 al 11 febbraio. Free pick Francoforte-Bochum.

Pronostici Bundesliga 2023-24 21a giornata: le sfide di cartello

La 21° giornata di Bundesliga si apre venerdì sera con Borussia Dortmund -Friburgo, formazione che ha perso gli ultimi 2 turni consecutivi. Il Lipsia cerca punti per la Champions in casa dell’Augusta, mentre l’Eintracht Francoforte ha sulla carta una gara agevole tra le mura amiche contro il Bochum.

Il big match di sabato è comunque la sfida che vale tanto per il titolo tra Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Xabi Alonso e i suoi potrebbero portarsi a +5 sul discusso Tuchel, mentre i campioni in carica potrebbero effettuare il sorpasso in caso di bottino pieno. All’andata, spettacolare 2-2 tra formazioni che quando si affrontano garantiscono sempre tanti gol: nelle ultime 15 sfide sono sempre stati segnati dai 2 gol in su.

Domenica si chiude con due sfide, tra cui spicca quella interna dello Stoccarda-Magonza, con i padroni di casa che in teoria hanno la strada in discesa.

Pronostici Bundesliga 2023-24 21a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 21° GIORNATA BUNDESLIGA

09.02. 20:30 Dortmund-Friburgo

10.02. 15:30 Augusta-RB Lipsia

10.02. 15:30 Brema-Heidenheim

10.02. 15:30 Francoforte-Bochum

10.02. 15:30 Monchengladbach-Darmstadt

10.02. 15:30 Union Berlino-Wolfsburg

10.02. 18:30 Leverkusen-Bayern

11.02. 15:30 Stoccarda-Magonza

11.02. 17:30 Hoffenheim-Colonia

Pronostici Bundesliga 2023-24 21a giornata: FREE PICK Francoforte-Bochum

Proprio l’Eintracht la settimana scorsa ci ha tradito perdendo a Colonia e interrompendo così una serie di 4 free pick vinte consecutivamente sul campionato di calcio tedesco. Anche per la 21° giornata di Bundesliga abbiamo scelto l’Eintracht che rientra in casa dove ha sempre vinto nelle ultime 3 partite e dove ha un rendimento di 5-3-1 (16 gol segnati, 8 concessi).

All’esatto contrario il Bochum arriva da 3 sconfitte di fila in trasferta dove ha il terzultimo rendimento in Germania, con 7 gol segnati, e ben 27 concessi. Andiamo con Francoforte-Bochum: 1 @1.75.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

RENDIMENTO: +4.48

