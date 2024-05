Pronostici Bundesliga 2023-24 32a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 3 al 5 maggio. Free pick Heidenheim-Magonza.

Pronostici Bundesliga 2023-24 32a giornata: le sfide di cartello

Con il titolo già in mano al Bayer Leverkusen e le cinque posizioni Champions già assegnate (in base al ranking la Germania avrà appunto, come l’Italia, cinque squadre in Champions nella prossima stagione), la 32° giornata di Bundesliga deve ancora emettere gli ultimi verdetti, ovvero gli altri posti europei e due retrocessioni.

Venerdì sera di inizia con l’Hoffenheim che si gioca le sue ultime chance in chiave Conference League ospitando il Lipsia, che ha ormai poco da chiedere al suo campionato. Sfida importante quella tra Borussia Dortmund-Augusta con i gialloneri probabilmente stanchi dopo la semifinale vinta contro il PSG e gli ospiti reduci da 2 ko di fila.

Sfida d’alta quota tra il Bayern Monaco, seconda forza del campionato e reduce da 3 vittorie di fila, e lo Stoccarda: nessun successo della squadra ospite negli ultimi 9 scontri contro gli ex campioni di Germania (7 sconfitte e 2 pareggi). Il Bayer Leverkusen, che inevitabilmente concentrerà le forze dell’ultima parte di stagione in Europa League, farà visita all’Eintracht Francoforte, ma cercherà comunque di mantenere attiva la striscia di imbattibilità da record.

Ultime chance di salvezza per il Colonia che ospita un Friburgo impegnato nella difesa della propria piazza in Conference League. Spera di fare risultato pieno il Mainz che cerca punti in trasferta sul campo dell’Heidenheim per allontanarsi dalla zona calda.

Pronostici Bundesliga 2023-24 32a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

PROGRAMMA COMPLETO 32a GIORNATA BUNDESLIGA

03.05. 20:30 Hoffenheim-RB Lipsia

04.05. 15:30 Brema-Monchengladbach

04.05. 15:30 Dortmund-Augusta

04.05. 15:30 Stoccarda-Bayern

04.05. 15:30 Wolfsburg-Darmstadt

04.05. 18:30 Colonia-Friburgo

05.05. 15:30 Union Berlino-Bochum

05.05. 17:30 Francoforte-Leverkusen

05.05. 19:30 Heidenheim-Magonza

Pronostici Bundesliga 2023-24 32a giornata: FREE PICK Heidenheim-Magonza

Andiamo con Heidenheim-Magonza: 2 +0 (AH) @1.73, ovvero rimborso in caso di pareggio per gli ospiti che cercano punti importanti come detto. Il mercato punta forte sugli ospita, con quota in forte calo sia per il 2 fisso, che per il draw no bet con la giocata asian handicap che prendiamo noi. 2 sole vittorie nelle ultime 10 dell’Heidenheim mentre il Mainz si sta conquistando le chance di salvezza nell’ultimo periodo, visto che non perde da 6 turni (3 vittorie e 3 sconfitte).

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

RENDIMENTO: +5.60

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.