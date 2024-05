Pronostici Bundesliga 2023-24 34a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo in contemporanea sabato 18 maggio alle ore 15:30 per l’ultimo turno del campionato di calcio tedesco. Free pick su Francoforte-RB Lipsia e Stoccarda-Monchengladbach.

Pronostici Bundesliga 2023-24 34a giornata: le sfide di cartello

Sabato alle 15:30 si gioca tutta in contemporanea l’ultima giornata del campionato di calcio in Germania, la 34° giornata di Bundesliga. Il Bayer Leverkusen da tempo campione e imbattibile ormai con la sua striscia record di risultati utili consecutivi, chiuderà la stagione ospitando l’Augusta, sempre sconfitto nei precedenti 4 turni.

Sfida interessante quella tra Hoffenheim-Bayern Monaco: i padroni di casa cercano punti europei, mentre gli ospiti non vogliono perdere il prestigioso secondo posto, anche se poco cambia in termini concreti. Proverà ad approfittarne lo Stoccarda, che giocherà in casa contro il Borussia Monchengladbach, squadra già salva e ormai con la testa in vacanza.

Sicuro del 4°posto il Lipsia, che fa visita all’Eintracht Francoforte, sesta forza del campionato tedesco. Cerca lo spareggio salvezza il Colonia che sarà di scena in casa dell’Heidenheim, mentre l’altro match caldo è tra Union Berlino, terzultimo, e Friburgo, che può ancora agganciare la Conference League.

Pronostici Bundesliga 2023-24 34a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 34° GIORNATA BUNDESLIGA

18.05. 15:30 Brema-Bochum

18.05. 15:30 Dortmund-Darmstadt

18.05. 15:30 Francoforte-RB Lipsia

18.05. 15:30 Heidenheim-Colonia

18.05. 15:30 Hoffenheim-Bayern

18.05. 15:30 Leverkusen-Augusta

18.05. 15:30 Stoccarda-Monchengladbach

18.05. 15:30 Union Berlino-Friburgo

18.05. 15:30 Wolfsburg-Magonza

Pronostici Bundesliga 2023-24 34a giornata: FREE PICK Francoforte-RB Lipsia e Stoccarda-Monchengladbach

Chiudiamo una stagione trionfale di Bundesliga andando a caccia di un raddoppio pieno. Al momento il campionato di calcio tedesco è stato il migliore in termini di scommesse con le free pick (+6.43 unità) e proviamo ad incassare ancora con la DOPPIA (Francoforte-RB Lipsia OVER 2.5 + Stoccarda-Monchengladbach 1) @2.00. A Francoforte non c’è niente in palio praticamente, ci aspettiamo comunque un finale piacevole e con qualche rete. Il Lipsia ha uno dei migliori attacchi e l’Eintracht nelle ultime 2 in casa ha sempre fatto Over. Aggiungiamo la vittoria dello Stoccarda che spera ancora nel 2° posto, contro un Borussia Monchengladbach che non ha nulla da chiedere.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75❌

Bayern Monaco-Stoccarda: COMBO 1+OVER 2.5 @1.85✅ Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.58✅

RB Lipsia-Bayer Leverkusen: GOL SI @1,50✅

Eintracht Francoforte-Magonza: 1 @2.00✅

Colonia-Francoforte: 2 +0 (AH) @1.60❌

Francoforte-Bochum: 1 @1.75❌

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 2 -0.25 (AH) @1.86❌1/2

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Union Berlino-Borussia Dortmund: 2 (0, -0.5) @1.83✅

DOPPIA (Francoforte 1X + Leverkusen 1) @1.76✅

DOPPIA BUNDESLIGA (Bayern P/F 2/2 + Dortmund-Fracoforte GG) @2.50✅

Eintracht Francoforte-Union Berlino: 1 @2.05❌

Borussia Dortmund-Stoccarda: 1 +0 (AH) @1.70❌

Augusta-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.95✅

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: 1 +0 (AH) @1.820️⃣

RB Lipsia-Borussia Dortmund: COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.60✅

Heidenheim-Magonza: 2 +0 (AH) @1.730️⃣

Augusta-Stoccarda: 2 @1.83✅

RENDIMENTO: +6.43

