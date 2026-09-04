Pronostico Amburgo-Magonza: probabili formazioni, quote e scommesse 2° giornata Bundesliga del 06-09-2026

Pronostico Amburgo-Magonza 6 settembre 2026
Pronostici Bundesliga
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4 Settembre 2026

Si torna in campo anche in Germania per la 2° giornata di Bundesliga e tra le partite più interessanti del campionato di calcio tedesco, almeno a livello scommesse, segnaliamo lo scontro di sabato pomeriggio al Volksparkstadion. Pronostico Amburgo-Magonza 6 settembre 2026.

Pronostico Amburgo-Magonza 6 settembre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Amburgo match del 2° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Sotto pressione fin dalle battute iniziali l’Amburgo ha l’assoluto bisogno di fare punti davanti al proprio pubblico per non compromettere l’avvio. Ha iniziato la Bundesliga con una sconfitta alla prima giornata, rimanendo a secco di gol nel ko a Dortmund (0-2). L’esterno Fábio Vieira è l’uomo di maggior qualità tecnica su cui poggiano le speranze di rifornire la punta centrale Robert Glatzel ma l’attacco potrebbe essere un problema per la squadra di Baumgart, come visto anche all’esordio.

Inizio di campionato altrettanto complicato per il Magonza alla ricerca della prima vittoria stagionale in massima serie. Reduce da una falsa partenza nel turno d’esordio della Bundesliga che l’ha lasciata senza i 3 punti, la squadra ospite si affida al trequartista Nadiem Amiri, coadiuvato dal dinamismo del centrocampista giapponese Kaishū Sano.

Pronostico Amburgo-Magonza 6 settembre 2026

Pronostico Amburgo-Magonza 6 settembre 2026

Probabili Formazioni Amburgo-Magonza

AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Torunarigha, Muheim; Capaldo, Vieira, Remberg, Jatta; Königsdörffer, Glatzel, Otele. Allenatore: Steffen Baumgart

MAGONZA (3-3-2-2): Batz; Posch, Potulski, Kohr; da Costa, Sano, Mwene; Amiri, Lee Jae-sung; Katompa Mvumpa, Tietz. Allenatore: Bo Henriksen

Guida TV Calcio: dove vedere Amburgo-Magonza?

La partita di Bundesliga tra Amburgo e Magonza si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:30. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva in Italia su Sky Sport. Per gli abbonati sarà inoltre possibile seguirlo in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Amburgo-Magonza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Amburgo-Magonza
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.703.602.35
2.813.492.39
2.803.502.40
2.753.552.40

Le nostre scommesse su Amburgo-Magonza

L’ultimo scontro diretto risale al 20 febbraio 2026 alla Mewa Arena, chiuso sul punteggio di 1-1 con le reti di Amiri e Vieira. Nel precedente incontro al Volksparkstadion (5 ottobre 2025), l’Amburgo si era imposto con un netto 4-0. Per questo scontro non diamo per scontato che entrambe le squadre andranno a segno, anzi la quota ampiamente oltre la pari sul Gol NO è di valore a nostro avviso, e la proviamo, anche se dimezzando l’investimento della puntata.

PRONOSTICO: GOL NO @2.30 (1/2 stake)

Programma completo 2° giornata Bundesliga

La classifica dopo la prima giornata: Bayern Monaco 3 (5-1 all’esordio), Friburgo, Augsburg, RB Lipsia, Borussia Dortmund, Elversberg e Colonia a 3, Union Berlino, Eintracht, Paderborn e Mainz a 1, 0 punti Hoffenheim, Leverkusen, Amburgo, Werder Brema, Mönchengladbach, Schalke e Stoccarda. La copertina è tutta per il sabato sera: il Bayern fa visita allo Schalke in un Veltins-Arena da tutto esaurito, la classica del calcio tedesco che ritrova la Bundesliga dopo il ritorno dei Königsblauen nella massima serie. Occhio anche a Hoffenheim-Dortmund, con i gialloneri partiti bene, e al Leverkusen già chiamato a rialzarsi dopo il ko per 3-2 all’esordio contro l’Elversberg, al debutto assoluto in Bundesliga.

  • Stoccarda-Colonia, venerdì ore 20:30
  • Borussia Mönchengladbach-Elversberg, sabato ore 15:30
  • Werder Brema-RB Lipsia, sabato ore 15:30
  • Hoffenheim-Borussia Dortmund, sabato ore 15:30
  • Paderborn-Friburgo, sabato ore 15:30
  • Leverkusen-Union Berlino, sabato ore 15:30
  • Schalke 04-Bayern Monaco, sabato ore 18:30
  • Amburgo-Mainz, domenica ore 15:30
  • Eintracht Francoforte-Augsburg, domenica ore 17:30

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (0-1, -1.00 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌

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