L’ultimo top-campionato di calcio europeo ad iniziare è quello tedesco, e nel fine settimana si parte anche in Germania con la 1° giornata di Bundesliga. Noi ci concentriamo sul match di sabato al Signal Iduna Park di Dortmund. Pronostico Dortmund-Amburgo 29 agosto 2026.

Pronostico Dortmund-Amburgo 29 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Amburgo match del 1° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Borussia Dortmund ha rivoluzionato parte della rosa per trovare maggiore stabilità difensiva e proporre un calcio più attraente sotto la guida di Kovač. Arriva dai test estivi con l’obiettivo minimo di centrare la qualificazione in Champions League senza patemi.

L’Amburgo, tornato stabilmente in massima serie, affronta subito una delle trasferte più complicate del campionato con l’obiettivo di strappare punti salvezza e confermare i buoni progressi mostrati nel finale dello scorso campionato.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Amburgo

Borussia Dortmund (3-3-2-2): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, J. Bellingham, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Beier, Guirassy.

Amburgo (3-3-2-2): Heuer Fernandes; Omari, Vušković, Torunarigha; Mikelbrencis, Remberg, Muheim; Vieira, Lokonga; Königsdörffer, Otele.

Guida TV Calcio: dove vedere Borussia Dortmund-Amburgo?

Il match inaugurale della Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Amburgo si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 al Signal Iduna Park di Dortmund. In diretta su Sky Sport Calcio o canali Sky Sport 250 (i dettagli specifici dipendono dal palinsesto) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Borussia Dortmund-Amburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Amburgo

I precedenti storici sorridono ai gialloneri, che contano 20 vittorie complessive contro le 11 dell’Amburgo e 4 pareggi totali. L’ultimo incrocio ufficiale risale a pochi mesi fa, precisamente al 21 marzo 2026 (27ª giornata della scorsa stagione), quando il Borussia si impose in rimonta per 3-2, e anche per questa sfida di aspettiamo di vedere entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Programma completo 1° giornata Bundesliga

L’ultimo dei grandi campionati ad alzare il sipario è quello tedesco, che comincia stasera con il classico anticipo del venerdì: il Bayern Monaco riceve lo Stoccarda all’Allianz Arena. I bavaresi arrivano con il morale giusto, perché sabato scorso hanno già messo in bacheca il primo trofeo stagionale, imponendosi 2-1 in casa del Borussia Dortmund nella finale di Supercoppa di Germania: decisive le reti di Nathaniel Brown al 28′ e di Michael Olise al 45’+1, con i gialloneri capaci solo di accorciare al 75′ con Fábio Silva e rimasti in dieci al 90′ per l’espulsione di Bensebaini. Un avvio che conferma le gerarchie di un campionato vinto dal Bayern lo scorso anno per la trentacinquesima volta. La stagione riparte senza St. Pauli, Heidenheim e Wolfsburg, retrocesse al termine dello scorso campionato, e con tre volti nuovi in massima serie. Il più atteso è lo Schalke 04, che torna in Bundesliga dopo quattro stagioni di seconda divisione e che ha vinto il campionato cadetto con la miglior difesa del torneo: i Königsblauen chiuderanno la giornata domenica sera ad Augsburg. Salgono anche il Paderborn, promosso attraverso i playoff e atteso a Magonza, e soprattutto l’Elversberg, piccolo club del Saarland al debutto assoluto nella massima serie tedesca, che riceve subito il Bayer Leverkusen. Il match più interessante del sabato è però il Borussia Dortmund-Amburgo delle 18:30.

PROGRAMMA 1° GIORNATA BUNDESLIGA

Oggi, ore 20:30 – Bayern Monaco-Stoccarda

Domani, ore 15:30 – Elversberg-Bayer Leverkusen

Domani, ore 15:30 – Colonia-Hoffenheim

Domani, ore 15:30 – Magonza-Paderborn

Domani, ore 15:30 – RB Lipsia-Borussia Mönchengladbach

Domani, ore 15:30 – Union Berlino-Eintracht Francoforte

Domani, ore 18:30 – Borussia Dortmund-Amburgo

Domenica, ore 15:30 – Friburgo-Werder Brema

Domenica, ore 17:30 – Augsburg-Schalke 04

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

Inizia una nuova stagione di Bundesliga dopo aver chiuso la scorsa con un leggerissimo passivo, per colpa di un periodo finale in cui abbiamo incassato solo 1 delle ultime 7 free pick di calcio tedesco.

Risultati Free Pick Bundesliga 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

Bayern Monaco-RB Lipsia; OVER 3.5 @1.80✅

Amburgo-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.80✅

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte: OVER 3.0 @1.85✅

Amburgo-Heidenheim: UNDER 2.5 @2.03❌

Friburgo-Hoffenheim: 1 (AH 0, -0.5) @1.98❌1/2

Borussia Dortmund-RB Lipsia: 1 @1.72 ❌

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: UNDER 3.75 @1.83✅

Werder Brema-Union Berlino: 1 -0.25 AH @1.98✅

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: 1+UNDER 4.5 @1.95✅

Amburgo-Borussia Dortmund: UNDER 3.5 @1.67✅

Union Berlino-St.Pauli: UNDER 2.5 @1.73✅

Leverkusen-Borussia: 1 +0 (AH) @1.88❌

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.90❌

Union Berlino-RB Lipsia: 2 (-0.25 AH) @1.73❌

Stoccarda-Hoffenheim: OVER 2.5+GG @1.70❌

Francoforte-Borussia: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RB Lipsia-Bayer Monaco: 2 @1.60✅

Bayer Leverkusen-Werder Brema: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Union Berlino: 1 @1.83✅

Bayern Monaco-Hoffenheim: OVER 3.5 @1.67✅

Amburgo-Union Berlino: UNDER 2.5 @1.73❌

Mainz-Amburgo: UNDER 2.5 @1.98✅

Borussia-Bayern: 2 @1.65✅

Bayern-Monchengladbach: OVER 3.5 @1.73✅

Stoccarda-RB Lipsia: 1 +0 (AH) @1.70✅

Stoccarda-Borussia Dortmund: MULTIGOL 3-5 @1.80❌

Augusta-Hoffenheim: 2 -0.25 AH @1.83❌1/2

Hoffenheim-Borussia Dortmund: 2 (+0 AH) @1.88❌

Colonia-Bayer Leverkusen: 2 @1.83✅

Hoffenheim-Stoccarda: 1 +0 AH @1.730️⃣

Stoccarda-Bayer Leverkusen: X2 @1.73❌

Monchengladbach-Hoffenheim: 2 @1.70❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.