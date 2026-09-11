Pronostico Augusta-Bayer Leverkusen: analisi, probabili formazioni e scommesse 3° giornata Bundesliga del 12-09-2026

Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026
Pronostici Bundesliga
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11 Settembre 2026

Sabato alle ore 15:30 dalla WWK Arena di Augsburg, il sorprendente Augusta vuole continuare a vincere, ma ospiterà un avversario insidioso, le Aspirine del Bayer Leverkusen nella 3° giornata di Bundesliga tedesca. Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026.

Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Augusta-Bayer Leverkusen match del 3° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

7 gol segnati, 1 solo concesso, punteggio pieno e un 4-1 rifilato all’Eintracht, nell’ultimo turno di Bundesliga della settimana scorsa per un Augusta partito alla grande in questa stagione, considerando anche il netto 3-0 al debutto in casa contro lo Shalke 04.

Il Bayern Leverkusen cercherà di riportare gli avversari con i piedi per terra, e allo stesso tempo cerca 3 punti importanti visto che le aspirine hanno già perso al debutto, un clamoroso 2-3 sul campo della neo promossa Elversberg, anche se poi la squadra di Martinez si è prontamente riscattata lo scorso weekend con un 4-0 rifilato all’Union Berlino.

Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026

Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026

Probabili Formazioni Augusta-Bayer Leverkusen

AUGUSTA (3-5-2): Labrovic; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Rexhbecaj, Koudossou; Claude-Maurice, Tietz. Allenatore: Jess Thorup.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Xhaka; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick. Allenatore: Carles Martínez.

Guida TV Calcio: dove vedere Augusta-Bayer Leverkusen?

La sfida di Bundesliga tra Augusta (Augsburg) e Bayer Leverkusen, èin programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:30 e verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport con streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Augusta-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Augusta-Bayer Leverkusen
12/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.754.001.75
3.874.101.79
3.753.951.80
3.754.201.80
3.904.101.77

Le nostre scommesse su Augusta-Bayer Leverkusen

Grande avvio dell’Augusta come abbiamo detto, ma pensiamo che a questo punto la squadra di Jess Thorup potrà fermarsi contro un Leverkusen che sulla carta ha una rosa migliore e alla lunga verrà fuori come squadra superiore, replicando così anche alle due sconfitte subite lo scorso anno contro l’Augsburg.

PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.80

Programma completo 3° giornata Bundesliga

Augsburg, Friburgo, Borussia Dortmund ed Elversberg guidano il gruppo a 6 punti, con la squadra di Augusta prima grazie alla differenza reti migliore (7 fatti, 1 subito). Il Bayern Monaco segue a quota 4 insieme al Mainz, che è l’unica formazione a non aver ancora subito gol. Chiudono la classifica Hoffenheim, Borussia M’Gladbach e Amburgo, tutte ancora a zero punti.

CLASSIFICA

  1. Augsburg – 6 punti
  2. Friburgo – 6 punti
  3. Borussia Dortmund – 6 punti
  4. Elversberg – 6 punti
  5. Mainz – 4 punti
  6. Bayern Monaco – 4 punti
  7. Leverkusen – 3 punti
  8. RB Lipsia – 3 punti
  9. Stoccarda – 3 punti
  10. Werder Brema – 3 punti
  11. Colonia – 3 punti
  12. Paderborn 07 – 1 punto
  13. Eintracht – 1 punto
  14. Schalke 04 – 1 punto
  15. Union Berlino – 1 punto
  16. Hoffenheim – 0 punti
  17. Borussia M’Gladbach – 0 punti
  18. Amburgo – 0 punti

L’appuntamento più interessante è quello di domenica alle 17:30 con la sfidsa tra l’Elversberg, alla sua prima stagione in Bundesliga e già a punteggio pieno, e il Bayern Monaco, che insegue a due lunghezze. Per la squadra del Saarland è il primo vero banco di prova contro una delle grandi del campionato.

Sabato alle 15:30 il Borussia Dortmund riceve il neopromosso Paderborn, il Friburgo affronta il Borussia M’Gladbach e l’Hoffenheim, sedicesimo, cerca i primi punti contro lo Stoccarda.

Domenica alle 15:30 il RB Lipsia, reduce dal 4-1 subito in Champions dal Como, ospita l’Amburgo, che deve ancora segnare in questo campionato. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di questa sera alle 20:30 tra Union Berlino e Schalke 04, appaiate a un punto.

Venerdì 11 Settembre, 20:30
Union Berlino vs Schalke 04

Sabato 12 Settembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Paderborn 07

Sabato 12 Settembre, 15:30
Mainz vs Eintracht

Sabato 12 Settembre, 15:30
Hoffenheim vs Stoccarda

Sabato 12 Settembre, 15:30
Friburgo vs Borussia M’Gladbach

Sabato 12 Settembre, 15:30
Augsburg vs Leverkusen

Sabato 12 Settembre, 18:30
Colonia vs Werder Brema

Domenica 13 Settembre, 15:30
RB Lipsia vs Amburgo

Domenica 13 Settembre, 17:30
Elversberg vs Bayern Monaco

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (1-1, +0.30 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅

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