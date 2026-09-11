Sabato alle ore 15:30 dalla WWK Arena di Augsburg, il sorprendente Augusta vuole continuare a vincere, ma ospiterà un avversario insidioso, le Aspirine del Bayer Leverkusen nella 3° giornata di Bundesliga tedesca. Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026.
Pronostico Augusta-Leverkusen 12 settembre 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Augusta-Bayer Leverkusen match del 3° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.
7 gol segnati, 1 solo concesso, punteggio pieno e un 4-1 rifilato all’Eintracht, nell’ultimo turno di Bundesliga della settimana scorsa per un Augusta partito alla grande in questa stagione, considerando anche il netto 3-0 al debutto in casa contro lo Shalke 04.
Il Bayern Leverkusen cercherà di riportare gli avversari con i piedi per terra, e allo stesso tempo cerca 3 punti importanti visto che le aspirine hanno già perso al debutto, un clamoroso 2-3 sul campo della neo promossa Elversberg, anche se poi la squadra di Martinez si è prontamente riscattata lo scorso weekend con un 4-0 rifilato all’Union Berlino.
Probabili Formazioni Augusta-Bayer Leverkusen
AUGUSTA (3-5-2): Labrovic; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Rexhbecaj, Koudossou; Claude-Maurice, Tietz. Allenatore: Jess Thorup.
BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Xhaka; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick. Allenatore: Carles Martínez.
Guida TV Calcio: dove vedere Augusta-Bayer Leverkusen?
La sfida di Bundesliga tra Augusta (Augsburg) e Bayer Leverkusen, èin programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:30 e verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport con streaming su Sky GO e NOW.
Migliori quote per Augusta-Bayer Leverkusen
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Augusta-Bayer Leverkusen
|
12/09/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.75
|4.00
|1.75
|3.87
|4.10
|1.79
|3.75
|3.95
|1.80
|3.75
|4.20
|1.80
|3.90
|4.10
|1.77
Le nostre scommesse su Augusta-Bayer Leverkusen
Grande avvio dell’Augusta come abbiamo detto, ma pensiamo che a questo punto la squadra di Jess Thorup potrà fermarsi contro un Leverkusen che sulla carta ha una rosa migliore e alla lunga verrà fuori come squadra superiore, replicando così anche alle due sconfitte subite lo scorso anno contro l’Augsburg.
PRONOSTICO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.80
Programma completo 3° giornata Bundesliga
Augsburg, Friburgo, Borussia Dortmund ed Elversberg guidano il gruppo a 6 punti, con la squadra di Augusta prima grazie alla differenza reti migliore (7 fatti, 1 subito). Il Bayern Monaco segue a quota 4 insieme al Mainz, che è l’unica formazione a non aver ancora subito gol. Chiudono la classifica Hoffenheim, Borussia M’Gladbach e Amburgo, tutte ancora a zero punti.
CLASSIFICA
- Augsburg – 6 punti
- Friburgo – 6 punti
- Borussia Dortmund – 6 punti
- Elversberg – 6 punti
- Mainz – 4 punti
- Bayern Monaco – 4 punti
- Leverkusen – 3 punti
- RB Lipsia – 3 punti
- Stoccarda – 3 punti
- Werder Brema – 3 punti
- Colonia – 3 punti
- Paderborn 07 – 1 punto
- Eintracht – 1 punto
- Schalke 04 – 1 punto
- Union Berlino – 1 punto
- Hoffenheim – 0 punti
- Borussia M’Gladbach – 0 punti
- Amburgo – 0 punti
L’appuntamento più interessante è quello di domenica alle 17:30 con la sfidsa tra l’Elversberg, alla sua prima stagione in Bundesliga e già a punteggio pieno, e il Bayern Monaco, che insegue a due lunghezze. Per la squadra del Saarland è il primo vero banco di prova contro una delle grandi del campionato.
Sabato alle 15:30 il Borussia Dortmund riceve il neopromosso Paderborn, il Friburgo affronta il Borussia M’Gladbach e l’Hoffenheim, sedicesimo, cerca i primi punti contro lo Stoccarda.
Domenica alle 15:30 il RB Lipsia, reduce dal 4-1 subito in Champions dal Como, ospita l’Amburgo, che deve ancora segnare in questo campionato. Ad aprire il programma sarà l’anticipo di questa sera alle 20:30 tra Union Berlino e Schalke 04, appaiate a un punto.
Venerdì 11 Settembre, 20:30
Union Berlino vs Schalke 04
Sabato 12 Settembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Paderborn 07
Sabato 12 Settembre, 15:30
Mainz vs Eintracht
Sabato 12 Settembre, 15:30
Hoffenheim vs Stoccarda
Sabato 12 Settembre, 15:30
Friburgo vs Borussia M’Gladbach
Sabato 12 Settembre, 15:30
Augsburg vs Leverkusen
Sabato 12 Settembre, 18:30
Colonia vs Werder Brema
Domenica 13 Settembre, 15:30
RB Lipsia vs Amburgo
Domenica 13 Settembre, 17:30
Elversberg vs Bayern Monaco
Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)
BUNDESLIGA 2026-2027 (1-1, +0.30 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.