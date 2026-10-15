Nel weekend di calcio tedesco ci sono almeno due big match da non perdere per la 6° giornata di Bundesliga, e si tratta di Bayern Monaco-RB Lipsia e dello scontro alla BayArena dove le Aspirine ospitano la capolista a sorpresa, il Friburgo, ed è su questa sfida che si concentra il nostro Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026.

Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Friburgo match del 6° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen, guidato da Martínez, ha iniziato la stagione confermandosi come una delle potenze offensive del torneo. Nelle prime cinque partite ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, mostrando un attacco prolifico ma anche qualche disattenzione difensiva di troppo (8 gol subiti).

Il Friburgo di Julian Schuster è la vera rivelazione di questo avvio di campionato: si trova imbattuto al primo posto grazie a 4 vittorie e 1 pareggio. La squadra ospite fa della solidità difensiva il suo punto di forza (soltanto 4 reti concesse) combinata a una notevole efficacia in fase di transizione.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Friburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Hofmann; Kofane. All. Martínez C.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayer Leverkusen-Friburgo?

Il match d’alta classifica tra Bayer Leverkusen e Friburgo, valido per la sesta giornata della Bundesliga, si disputerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:30 alla BayArena di Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming per l’Italia su Sky Sport e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Bayer Leverkusen-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayer Leverkusen-Friburgo

L’ultimo precedente cronologico risale al 7 marzo 2026 della passata stagione, terminato con uno spettacolare 3-3 sul campo del Friburgo. Nell’ultimo match giocato a Leverkusen (26 ottobre 2025), i padroni di casa si erano imposti per 2-0. In generale il bilancio storico pende a favore delle “Aspirine” che secondo noi fermeranno il grande avvio di campionato degli ospiti questa volta.

PRONOSTIVO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.75

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (3-2, +0.78 unità)

Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌

Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌

Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅

Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.