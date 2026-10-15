Pronostico Bayer Leverkusen-Friburgo: analisi e scommesse 6° giornata Bundesliga del 18 ottobre 2026

Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026
Pronostici Bundesliga
Avatar
di
15 Ottobre 2026

Nel weekend di calcio tedesco ci sono almeno due big match da non perdere per la 6° giornata di Bundesliga, e si tratta di Bayern Monaco-RB Lipsia e dello scontro alla BayArena dove le Aspirine ospitano la capolista a sorpresa, il Friburgo, ed è su questa sfida che si concentra il nostro Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026.

Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Friburgo match del 6° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayer Leverkusen, guidato da Martínez, ha iniziato la stagione confermandosi come una delle potenze offensive del torneo. Nelle prime cinque partite ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, mostrando un attacco prolifico ma anche qualche disattenzione difensiva di troppo (8 gol subiti).

Il Friburgo di Julian Schuster è la vera rivelazione di questo avvio di campionato: si trova imbattuto al primo posto grazie a 4 vittorie e 1 pareggio. La squadra ospite fa della solidità difensiva il suo punto di forza (soltanto 4 reti concesse) combinata a una notevole efficacia in fase di transizione.

Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026

Pronostico Leverkusen-Friburgo 18 ottobre 2026

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Friburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Hofmann; Kofane. All. Martínez C.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayer Leverkusen-Friburgo?

Il match d’alta classifica tra Bayer Leverkusen e Friburgo, valido per la sesta giornata della Bundesliga, si disputerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:30 alla BayArena di Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming per l’Italia su Sky Sport e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Bayer Leverkusen-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bayer Leverkusen-Friburgo
18/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.753.754.25
1.724.154.23
1.733.854.20
1.734.104.20
1.734.104.15

Le nostre scommesse su Bayer Leverkusen-Friburgo

L’ultimo precedente cronologico risale al 7 marzo 2026 della passata stagione, terminato con uno spettacolare 3-3 sul campo del Friburgo. Nell’ultimo match giocato a Leverkusen (26 ottobre 2025), i padroni di casa si erano imposti per 2-0. In generale il bilancio storico pende a favore delle “Aspirine” che secondo noi fermeranno il grande avvio di campionato degli ospiti questa volta.

PRONOSTIVO: VITTORIA LEVERKUSEN @1.75

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (3-2, +0.78 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌
Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅
Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Magonza-Bayer Leverkusen: analisi, guida tv e scommesse 5° giornata Bundesliga del 10-10-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Magonza-Bayer Leverkusen: analisi, guida tv e scommesse 5° giornata Bundesliga del 10-10-2026
8 Ottobre 2026
Pronostici Bundesliga: Dortmund al comando dopo 3 anni, ma le quote puntano ancora sul Bayern Monaco
Pronostici Bundesliga
Pronostici Bundesliga: Dortmund al comando dopo 3 anni, ma le quote puntano ancora sul Bayern Monaco
22 Settembre 2026
Pronostico Stoccarda-Borussia Dortmund: analisi, quote e scommesse 4° giornata Bundesliga del 19-09-2026
Pronostici Bundesliga
Pronostico Stoccarda-Borussia Dortmund: analisi, quote e scommesse 4° giornata Bundesliga del 19-09-2026
17 Settembre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.