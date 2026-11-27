Questo weekend torniamo a giocare anche sul campionato di calcio tedesco, e per farlo abbiamo scelto uno dei big match più interessanti dell’11° giornata di Bundesliga, a Friburgo dove arriva il Lipsia, titolare del miglior attacco del campionato in Germania. Pronostico Friburgo-RB Lipsia 29 novembre 2026.

Pronostico Friburgo-RB Lipsia 29 novembre 2026: analisi e statistiche

Tra le sfide più interessanti di questo fine settimana in Germania c’è lo scontro di domenica pomeriggio all’Europa-Park Stadion del Friburgo che occupa il 3° posto con 22 punti dopo le ultime 3 vittorie in cui la squadra ha concesso un solo gol.

Oggi però ci sarà contro un RB Lipsia che con 32 gol all’attivo ha al momento il miglior attacco della Bundesliga. Anche la squadra di De Michelis è in forma visto che arriva da 4 vittorie di fila, e continua a tallonare proprio il Friburgo con un solo punto in meno. In queste 4 partite il Lipsia ha messo insieme la bellezza di 16 gol col proprio attacco.

Probabili formazioni Friburgo-RB Lipsia

FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic. All. Schuster.

RB LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo. All. Demichelis.

Guida TV Calcio: dove vedere Friburgo-RB Lipsia?

La partita valida per l’11ª giornata di Bundesliga, si gioca domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:30 all’Europa-Park-Stadion è visibile su Sky Sport Mix e in streaming su SKY GO e NOW.

Migliori quote per Friburgo-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Friburgo-RB Lipsia

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate (sempre qui a Friburgo) finì 4-1 per i padroni di casa. Anche oggi ci aspettiamo più di 3 reti totali (in caso di 3 reti esatte avremo il rimborso grazie alla scommessa sulla somma gol asiatica). Il Lipsia come detto ha il miglior attacco del campionato, ma la difesa non sempre impeccabile ne fa una squadra da O/U 8-2 in stagione, e nelle cui partite vediamo 4.6 gol totali di media, il dato più alto di tutta la Bundesliga. Il Friburgo è una squadra più difensiva, anche se in casa segna di più, infatti è O/U 4-1 sul proprio campo finora in stagione, con una media di 3.8 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 3.0 @1.70

Risultati Free Pick Bundesliga 2026-2027

BUNDESLIGA 2026-2027 (5-3, +1.88 unità)

Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌

Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌

Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅

Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅

Leverkusen-Friburgo: 1 @1.75✅

Colonia-Schalke: UNDER 3.0 @1.85✅

Bayern-Borussia: X PRIMO TEMPO @3.10 (1/2)❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.