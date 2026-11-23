Vediamo la rubrica con tutto quello che c’è da sapere sul calcio europeo del fine settimana, con programma completo, classifiche e le analisi dei big match tra Premier League (c’è Arsenal-Manchester City), La Liga, Bundesliga e Ligue 1. Calcio Europa 27-30 novembre 2026.

Calcio Europa 27-30 novembre 2026: la guida al weekend

Vediamo le analisi dei prossimi turni per quanto riguarda i principali campionati di calcio in Europa, partendo dalla Premier League e arrivando alla Ligue 1, passando per La Liga e Bundesliga, con i match in programma dal 27 al 30 novembre 2026.

Premier League 12° Giornata (27-29 novembre)

Il dodicesimo turno di Premier League parte venerdì sera al City Ground con Nottingham Forest-Chelsea e si chiude domenica pomeriggio all’Emirates. La domenica propone anche il derby del Merseyside all’Hill Dickinson Stadium e quattro partite in contemporanea alle 15:05. L’Arsenal è primo a 28 punti con nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, e ha sei lunghezze di vantaggio su Brighton e Manchester City, appaiati a 22. Il Liverpool è quarto a 21 dopo il 4-0 al Manchester United, il Bournemouth quinto a 18 con cinque vittorie consecutive in campionato. Lunedì il Brentford ha battuto 4-0 l’Everton ed è salito al sesto posto a 17, alla pari con il Leeds. In coda il Crystal Palace è ultimo a 7, il Manchester United penultimo a 8 e Sunderland e Nottingham Forest sono a quota 9.

PROGRAMMA COMPLETO 12° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Venerdì 27 Novembre, 21:00

Nottingham Forest vs Chelsea

Sabato 28 Novembre, 16:00

Leeds vs Coventry City

Manchester United vs Brentford

Sabato 28 Novembre, 18:30

Ipswich Town vs Aston Villa

Domenica 29 Novembre, 13:00

Everton vs Liverpool

Domenica 29 Novembre, 15:05

Brighton vs Newcastle

Crystal Palace vs Hull City

Fulham vs AFC Bournemouth

Sunderland vs Tottenham

Domenica 29 Novembre, 17:30

Arsenal vs Manchester City

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2026-2027

Arsenal – 28 punti Brighton – 22 punti Manchester City – 22 punti Liverpool – 21 punti AFC Bournemouth – 18 punti Brentford – 17 punti Leeds – 17 punti Chelsea – 16 punti Everton – 16 punti Tottenham – 15 punti Hull City – 14 punti Aston Villa – 14 punti Newcastle – 13 punti Coventry City – 12 punti Fulham – 11 punti Ipswich Town – 11 punti Nottingham Forest – 9 punti Sunderland – 9 punti Manchester United – 8 punti Crystal Palace – 7 punti

BIG MATCH PREMIER LEAGUE

Arsenal-Manchester City chiude la giornata domenica alle 17:30. La squadra di Arteta ha lasciato per strada i primi punti dopo cinque vittorie di fila: a Newcastle era avanti con Eze, si è fatta rimontare nella ripresa da Barnes e Thiaw, dopo i tre cambi di Jaissle all’intervallo, e ha pareggiato 2-2 con Madueke al 78′. Da St James’ Park è tornata anche con David Raya fermo per un problema alla spalla: il portiere ha saltato la Champions League con il Dortmund. Arteta ha spiegato che l’infortunio non sembra grave e la sua presenza resta da valutare. Mancano di sicuro Saka e Zubimendi, torna invece a disposizione Max Dowman dopo la squalifica. Il City di Enzo Maresca non vince in campionato da quattro giornate: dopo le sconfitte con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest è arrivato l’1-1 con il Fulham, firmato da Elliot Anderson con il suo primo gol in Premier League, in una partita in cui ad Haaland è stato annullato un gol. I precedenti recenti sono equilibrati. Ad agosto l’Arsenal ha vinto 3-0 il Community Shield, nell’ultima sfida di campionato, il 19 aprile scorso, il City si è imposto 2-1 all’Etihad. In Premier League i Gunners non battono i Citizens dal 5-1 del febbraio 2025, giocato proprio all’Emirates.

Everton-Liverpool apre la domenica alle 13:00. Il Liverpool di Iraola arriva dal 4-0 al Manchester United, con Ngumoha in gol e autore dell’assist per Wirtz, e ha così dato una scossa a un rendimento casalingo fin lì deludente: prima del successo sullo United aveva raccolto 5 punti nelle prime cinque partite ad Anfield. L’Everton di David Moyes ha perso 4-0 a Brentford nella sera in cui il tecnico ha superato il record di panchine nella storia del club, 593, e ha perso anche James Tarkowski: il capitano, espulso al 40′ per un intervento su Yarmolyuk, salterà il derby e le due partite successive.

Il turno si apre questa sera con Nottingham Forest-Chelsea. Il Chelsea di Xabi Alonso viene dall’1-4 casalingo con il Leeds, con doppietta di Noah Okafor, e trova una squadra diciassettesima a 9 punti, battuta 2-0 a Bournemouth. Sabato pomeriggio Pochettino gioca la prima partita all’Old Trafford contro il Brentford di Keith Andrews, che lunedì ha travolto l’Everton. Domenica alle 15:05 il Brighton cerca di ripartire contro il Newcastle dopo il ko di Hull, deciso da due gol di Oli McBurnie nel recupero, mentre Thomas Frank, sconfitto 3-2 a Coventry all’esordio, aspetta la prima vittoria sulla panchina del Crystal Palace contro l’Hull City.

La Liga 14° giornata (27-30 novembre)

La quattordicesima giornata di Liga comincia venerdì sera con l’anticipo Levante-Racing e si chiude lunedì con Espanyol-Getafe. Delle prime tre, l’Atlético gioca sabato a Elche, il Real Madrid in casa con l’Alavés e il Barcellona domenica a La Coruña. Il Barcellona è primo a 36 punti con dodici vittorie in tredici partite e 51 gol segnati, il Real Madrid insegue a 33 e l’Atlético Madrid è terzo a 31 dopo lo 0-3 di Getafe. Il Betis è quarto a 27, la Real Sociedad quinta a 22, il Siviglia sesto a 19 dopo il derby pareggiato 1-1 con il gol di Kike Salas al 91′. Athletic Club e Rayo Vallecano hanno una partita in meno. In coda il Málaga è ultimo a 5 punti e non ha ancora vinto, l’Elche è penultimo a 11 e il Getafe è sceso al terzultimo posto dopo l’1-1 di lunedì tra Levante ed Elche.

PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA LA LIGA

Venerdì 27 Novembre, 21:00

Levante vs Racing Santander

Sabato 28 Novembre, 14:00

Betis vs Rayo Vallecano

Sabato 28 Novembre, 16:15

Málaga vs Athletic Club

Sabato 28 Novembre, 18:30

Elche vs Atlético Madrid

Sabato 28 Novembre, 21:00

Real Madrid vs Alavés

Domenica 29 Novembre, 14:00

Valencia vs Osasuna

Domenica 29 Novembre, 16:15

Deportivo vs Barcellona

Domenica 29 Novembre, 18:30

Celta Vigo vs Villarreal

Domenica 29 Novembre, 21:00

Real Sociedad vs Siviglia

Lunedì 30 Novembre, 21:00

Espanyol vs Getafe

CLASSIFICA LA LIGA 2026-2027

Barcellona – 36 punti Real Madrid – 33 punti Atlético Madrid – 31 punti Betis – 27 punti Real Sociedad – 22 punti Siviglia – 19 punti Racing Santander – 17 punti Athletic Club – 16 punti* Alavés – 16 punti Villarreal – 15 punti Espanyol – 15 punti Deportivo – 15 punti Osasuna – 15 punti Celta Vigo – 13 punti Levante – 12 punti Rayo Vallecano – 12 punti* Valencia – 12 punti Getafe – 12 punti Elche – 11 punti Málaga – 5 punti

BIG MATCH LA LIGA

Deportivo-Barcellona si gioca domenica alle 16:15 al Riazor. La squadra di Flick viene dal 3-2 in rimonta sul Villarreal e ha segnato 51 gol in tredici giornate. Il Deportivo è dodicesimo a 15 punti e arriva dal 3-1 incassato sul campo dell’Alavés.

Real Madrid-Alavés è la partita del sabato sera. La squadra di Mourinho ha battuto 2-1 il Celta in rimonta, con i gol di Bellingham e di Carlos Espí all’85’, ancora una volta decisivo nel finale. L’Alavés è nono a 16 punti dopo il 3-1 al Deportivo, firmato anche da Lucas Boyé e Denis Suárez.

Sabato alle 18:30 l’Atlético di Simeone, terzo dopo lo 0-3 di Getafe, va a Elche contro la penultima in classifica. Domenica sera la Real Sociedad, battuta 3-2 a Santander dal Racing, riceve il Siviglia di Luis García Plaza. Il Betis di Pellegrini apre il sabato contro il Rayo, che deve ancora recuperare la partita con l’Athletic.

Bundesliga 11° giornata (27-29 novembre)

Il Werder Brema apre l’undicesima giornata di Bundesliga venerdì sera contro l’ultima in classifica, il Bayern gioca sabato pomeriggio ad Amburgo. La domenica propone Friburgo-Lipsia, sfida tra terza e quarta, e la sera Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Il Borussia Dortmund è primo da solo a 24 punti dopo l’1-0 di Mönchengladbach firmato da Felix Nmecha, e con il Bayern resta l’unica squadra imbattuta. Il Bayern Monaco, fermato 1-1 in casa dal Colonia, e il Friburgo, che ha vinto 1-0 a Elversberg, sono a 22. Il Lipsia è quarto a 21 dopo il 5-1 sul campo dell’Union Berlino, il Leverkusen quinto a 19 e il Werder Brema sesto a 18 dopo il 4-0 all’Amburgo nel Nordderby. In coda il Borussia Mönchengladbach è ultimo con 4 punti, Schalke e Union Berlino ne hanno 7.

PROGRAMMA COMPLETO 11° GIORNATA BUNDESLIGA

Venerdì 27 Novembre, 20:30

Werder Brema vs Borussia Mönchengladbach

Sabato 28 Novembre, 15:30

Amburgo vs Bayern Monaco

Colonia vs Elversberg

Mainz vs Union Berlino

Paderborn vs Schalke 04

Sabato 28 Novembre, 18:30

Stoccarda vs Eintracht Francoforte

Domenica 29 Novembre, 15:30

Friburgo vs Lipsia

Domenica 29 Novembre, 17:30

Hoffenheim vs Augsburg

Domenica 29 Novembre, 19:30

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2026-2027

Borussia Dortmund – 24 punti Bayern Monaco – 22 punti Friburgo – 22 punti Lipsia – 21 punti Bayer Leverkusen – 19 punti Werder Brema – 18 punti Eintracht Francoforte – 15 punti Stoccarda – 13 punti Elversberg – 13 punti Augsburg – 12 punti Hoffenheim – 12 punti Amburgo – 12 punti Mainz – 10 punti Colonia – 10 punti Paderborn – 10 punti Schalke 04 – 7 punti Union Berlino – 7 punti Borussia Mönchengladbach – 4 punti

BIG MATCH BUNDESLIGA

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è la partita della domenica sera. Il Dortmund di Kovač ha sette vittorie e tre pareggi e ha la miglior difesa della Bundesliga con 7 gol subiti. In attacco resta da valutare Guirassy, alle prese con un problema alla coscia. Il Leverkusen di Carles Martínez ha battuto 4-0 il Paderborn nella giornata in cui Patrik Schick ha stabilito un nuovo record per il club, e arriva a Dortmund con due soli giorni di riposo dopo la trasferta di Europa League di giovedì a Zagabria. Nella scorsa stagione le due squadre hanno vinto una volta ciascuna in trasferta: 2-1 del Dortmund alla BayArena a novembre, 1-0 del Leverkusen al Signal Iduna Park ad aprile.

Amburgo-Bayern Monaco si gioca sabato alle 15:30. La squadra di Kompany ha perso il primo posto dopo l’1-1 casalingo con il Colonia e affronta un Amburgo dodicesimo a 12 punti, che arriva dal 4-0 subito a Brema: per il Werder è stata la vittoria più larga in un Nordderby dalla stagione 2003/04.

Domenica alle 15:30 il Friburgo terzo riceve il Lipsia di Demichelis, che dopo il 5-1 di Berlino ha il miglior attacco del campionato con 32 gol. Il Werder apre il turno questa sera contro un Gladbach con 4 punti in dieci giornate, mentre lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß, reduce dallo 0-0 di Gelsenkirchen, ospita l’Eintracht Francoforte nell’anticipo del sabato sera.

Ligue 1 12° giornata (27-29 novembre)

La dodicesima giornata di Ligue 1 parte venerdì sera a Brest con la seconda in classifica e si chiude domenica al Groupama Stadium con Lione-Monaco. Il PSG gioca sabato sera al Parco dei Principi contro il Lorient. Il PSG è primo a 26 punti dopo il 3-2 di Nizza. Una vittoria pagata a caro prezzo però: Désiré Doué, in gol nella partita, è uscito in barella per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sua stagione è finita. Il Paris FC è secondo a 23 dopo il 4-0 all’Angers, il Lilla terzo a 21 dopo l’1-0 subito in casa dal Lione, che è quarto a 20. Marsiglia e Brest sono a 18: l’OM ha perso 3-2 al Vélodrome contro il Le Mans, il Brest ha vinto 1-0 a Strasburgo. In coda il Le Havre è ultimo con 2 punti e non ha ancora vinto, l’Angers è penultimo a 8.

PROGRAMMA COMPLETO 12° GIORNATA LIGUE 1

Venerdì 27 Novembre, 20:45

Brest vs Paris FC

Sabato 28 Novembre, 17:15

Angers vs Lens

Sabato 28 Novembre, 20:45

Le Havre vs Strasburgo

Le Mans vs Lilla

Nizza vs Troyes

PSG vs Lorient

Domenica 29 Novembre, 15:00

Auxerre vs Olympique Marsiglia

Domenica 29 Novembre, 17:15

Tolosa vs Rennes

Domenica 29 Novembre, 20:45

Lione vs Monaco

CLASSIFICA LIGUE 1 2026-2027

PSG – 26 punti Paris FC – 23 punti Lilla – 21 punti Lione – 20 punti Olympique Marsiglia – 18 punti Brest – 18 punti Nizza – 17 punti Monaco – 17 punti Rennes – 17 punti Lorient – 16 punti Lens – 14 punti Tolosa – 14 punti Le Mans – 11 punti Troyes – 11 punti Auxerre – 11 punti Strasburgo – 10 punti Angers – 8 punti Le Havre – 2 punti

BIG MATCH LIGUE 1

Lione-Monaco chiude la giornata domenica alle 20:45 ed è il confronto numero 120 tra le due squadre. Il Lione è quarto a 20 punti dopo il colpo di Lilla, il Monaco di Filipe Luís è ottavo a 17 e arriva da un turno di Conference League giocato giovedì in Scozia, sul campo degli Hearts.

Brest-Paris FC apre il turno questa sera: il Paris FC ha superato il Lilla al secondo posto, il Brest è sesto a 18 dopo la vittoria di Strasburgo e in casa ha già battuto il Lione. Sabato sera il PSG di Luis Enrique riceve il Lorient, decimo a quota 16. Domenica alle 15:00 il Marsiglia va ad Auxerre per rialzarsi dopo il ko casalingo con il Le Mans, che sabato riceve il Lilla.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.