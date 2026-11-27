Per questo fine settimana di calcio inglese il nostro esperto ha scelto il match di sabato pomeriggio ad Elland Road, dove il Leeds United ospita il Coventry City in una partita valida per la 12° giornata di Premier League. Pronostico Leeds-Coventry 28 novembre 2026.

Pronostico Leeds-Coventry 28 novembre 2026: analisi e statistiche

Îl Leeds United è in ripresa al 7° posto con 17 punti, e dopo tre turni senza vittorie la squadra di Frake si è ripresa nelle ultime 2 giornate in cui ha sorpreso prima superando di misura 1-0 il Tottenham in casa, e poi andando a vincere con un incredibile 4-1 a Londra, sul campo del Chelsea. Al momento il Leeds rimane in corsa per un posticino in Europa.

Il Coventry City ha altri obiettivi, su tutti quello della salvezza, e i 6 punti guadagnati negli ultimi 3 turni sono stati ottimali e hanno fatto salire la squadra allenata da Lampard al 14° posto con 12 punti. Peccato che le vittorie siano arrivate in casa, in trasferta il Coventry ha infatti il penultimo rendimento della Premier (al pari del Manchester United e meglio solo del Sunderland!) con 3 punti incassati in 5 trasferte.

Probabili formazioni Leeds-Coventry

LEEDS UNITED (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Longstaff, Okafor; Calvert-Lewin. All. Farke.

COVENTRY CITY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Thomas, Pinnock, Mfuni; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Simms. All. Lampard.

Guida TV Calcio: dove vedere Leeds-Coventry?

La sfida valida per la 12ª giornata di Premier League, si gioca sabato 28 novembre 2026 alle ore 16:00 allo stadio Elland Road. Il match viene trasmesso su Sky Sport Mix e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Leeds-Coventry

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Le nostre scommesse su Leeds-Coventry

Il Coventry ha segnato in tutto 3 gol in 5 trasferte stagionali, e abbiamo detto che fuori casa questa squadra va male e cercherà di non prenderle più che di dettare il gioco. Dall’altra parte il Leeds è in forma e sta andando bene grazie alla difesa che ha concesso solo 9 gol. Non a caso questa è la miglior squadra da Under del campionato di calcio inglese, ma oggi puntiamo sul Gol No, per una formazione che in casa subisce pochissimo con solo 3 gol al passivo in 5 partite.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95

Risultati Free Pick Premier League 2026-2027

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (6-5, -0.47 unità)

Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅

Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌

Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅

Sunderland-Leeds: UNDER 2.5 @1.73✅

Coventry-Sunderland: UNDER 2.5 @1.90❌

Fulham-Newcastle: X2 @1.72✅

Manchester City-Fulham: GOL NO @2.10❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.