Vediamo le analisi dei principali campionati di calcio in Europa, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Tra le sfide da non perdere questo fine settimana in Inghilterra c’è la prima di Pochettino sulla panchina del Manchester United, subito atteso ad un big match sul campo del Liverpool. Calcio Europa 20-23 novembre 2026.

Calcio Europa 20-23 novembre 2026:la guida al weekend

Vediamo le analisi dei prossimi turni per quanto riguarda i principali campionati di calcio in Europa, partendo dalla Premier League e arrivando alla Ligue 1, passando per La Liga e Bundesliga, con i match in programma dal 20 al 23 novembre 2026.

Premier League 11° giornata (21-23 novembre)

L’undicesimo turno di Premier League si gioca tra sabato e lunedì, con il Manchester City in campo all’ora di pranzo, Newcastle-Arsenal il sabato sera e Liverpool-Manchester United la domenica. La sosta ha portato due cambi in panchina, entrambi nella parte bassa della classifica. L’Arsenal è primo a 27 punti con nove vittorie e una sconfitta e ha cinque lunghezze di vantaggio sul Brighton, secondo a 22. Il Manchester City è terzo a 21 dopo tre ko consecutivi, il Liverpool quarto a 18, Chelsea ed Everton seguono a 16 e il Bournemouth è settimo a 15 con quattro vittorie di fila in campionato. In coda il Manchester United è diciottesimo con 8 punti e una sola vittoria: giovedì 12 novembre il club ha esonerato Michael Carrick e il giorno dopo ha annunciato Mauricio Pochettino, che ha lasciato la nazionale statunitense e ha firmato fino al 2029. Ha cambiato anche il Crystal Palace, ultimo a 7 dopo quattro sconfitte consecutive: via Pierre Sage, al suo posto Thomas Frank, ufficializzato lunedì 16.

Liverpool-Manchester United è la partita della domenica. Pochettino ha cominciato a lavorare a Manchester mercoledì, dopo le due gare degli Stati Uniti contro Haiti, e ha avuto pochi allenamenti per preparare la trasferta di Anfield. Trova una squadra che non vince da cinque giornate e che prima della sosta ha strappato un 4-4 all’Aston Villa con due gol nel recupero. Il Liverpool di Iraola è quarto con un rendimento a due facce: 13 punti su 15 in trasferta, appena 5 nelle cinque partite giocate in casa, dove ha perso con City e Arsenal. Isak è arrivato alla sosta con sette gol in campionato.

Newcastle-Arsenal è il posticipo del sabato. I Gunners hanno vinto le ultime cinque partite di campionato, le ultime quattro senza subire gol, e con un altro successo salirebbero a 30 punti dopo undici giornate: in Premier League ci sono riusciti soltanto il Chelsea nel 2005/06, il Manchester City nel 2011/12 e nel 2017/18 e il Liverpool nel 2019/20, e tutti hanno poi vinto il titolo. Arteta deve rinunciare a Saka, fermo per un problema al quadricipite. Il Newcastle di Jaissle è dodicesimo a 12 punti e ha perso le ultime due gare interne per 1-0, contro Aston Villa ed Everton: nel 2026 nessuna squadra ha collezionato più sconfitte casalinghe in campionato, sette.

Interessante anche Manchester City-Fulham di cui parliamo in un articolo apposito con approfondimenti e free pick sul campionato di calcio inglese del fine settimana. Negli altri incontri di questo turno, Thomas Frank debutta sulla panchina del Crystal Palace a Coventry, in una sfida tra due delle ultime quattro; il Brighton secondo gioca domenica a Hull; il Bournemouth di Marco Rose riceve il Nottingham Forest dopo otto vittorie di fila tra campionato e coppe, record del club eguagliato; il Chelsea di Xabi Alonso ospita il Leeds dopo il ko di Sunderland. Lunedì sera chiude Brentford-Everton, con i padroni di casa privi dello squalificato Igor Thiago.

PROGRAMMA COMPLETO 11° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Sabato 21 Novembre, 13:30

Manchester City vs Fulham

Sabato 21 Novembre, 16:00

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest

Aston Villa vs Sunderland

Chelsea vs Leeds

Coventry City vs Crystal Palace

Tottenham vs Ipswich Town

Sabato 21 Novembre, 18:30

Newcastle vs Arsenal

Domenica 22 Novembre, 15:00

Hull City vs Brighton

Domenica 22 Novembre, 17:30

Liverpool vs Manchester United

Lunedì 23 Novembre, 21:00

Brentford vs Everton

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2026-2027

Arsenal – 27 punti Brighton – 22 punti Manchester City – 21 punti Liverpool – 18 punti Chelsea – 16 punti Everton – 16 punti AFC Bournemouth – 15 punti Brentford – 14 punti Leeds – 14 punti Aston Villa – 13 punti Tottenham – 12 punti Newcastle – 12 punti Hull City – 11 punti Ipswich Town – 11 punti Fulham – 10 punti Nottingham Forest – 9 punti Coventry City – 9 punti Manchester United – 8 punti Sunderland – 8 punti Crystal Palace – 7 punti

La Liga 13° giornata (20-23 novembre)

La 13° giornata di Liga si apre venerdì sera a Bilbao e si chiude lunedì a Valencia con Levante-Elche. Le prime tre giocano tra sabato sera e domenica: il Real Madrid in casa con il Celta, il Barcellona alle 14:00 contro il Villarreal, l’Atlético a Getafe. Il Barcellona è primo a 33 punti con undici vittorie in dodici partite e 48 gol segnati, il Real Madrid insegue a 30 e l’Atlético Madrid è terzo a 28 dopo la sconfitta nello scontro diretto del Metropolitano. Il Betis è quarto a 26, la Real Sociedad quinta a 22, il Siviglia sesto a 18. Athletic Club e Rayo Vallecano hanno una partita in meno, che si recupera mercoledì 9 dicembre a porte chiuse. In coda il Málaga è ultimo a 5 punti e non ha ancora vinto, il Valencia è penultimo a 9.

Siviglia-Betis si gioca sabato alle 18:30 al Sánchez-Pizjuán. Il Betis di Pellegrini arriva al derby da quarto in classifica, a due punti dall’Atlético e con otto di vantaggio sui rivali cittadini, dopo il 2-0 di Elche. Il Siviglia di Luis García Plaza è sesto e viene dallo 0-0 con l’Alavés; tra gli indisponibili c’è Alfon González, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Real Madrid-Celta Vigo è la partita del sabato sera. La squadra di Mourinho ha vinto le ultime otto gare tra Liga e Champions League e con un successo raggiungerebbe il Barcellona a 33 punti, in attesa della partita dei blaugrana. Resta da valutare Tchouaméni, rientrato in anticipo dal ritiro della Francia per un fastidio all’adduttore. Il Celta non vince da tre giornate, però ha subito appena 10 gol in dodici partite e nella scorsa stagione si è imposto al Bernabéu.

Barcellona-Villarreal apre la domenica alle 14:00. Flick ritrova Dani Olmo e ha un dubbio su Cubarsí; il Villarreal è ottavo a 15 punti dopo il 2-0 al Getafe. In serata c’è Getafe-Atlético Madrid: Simeone è senza Lookman, infortunato durante la sosta, e affronta un allenatore, Bordalás, che in carriera ha battuto l’Atlético una sola volta in 17 confronti.

Il turno parte venerdì sera con Athletic Club-Espanyol, con i catalani a caccia della prima vittoria sotto la guida di Eder Sarabia. Sabato il Valencia di Javier Aguirre va a Vallecas, domenica il Málaga cerca il primo successo stagionale a Pamplona contro l’Osasuna di Arrasate. Lunedì Levante-Elche: gli ospiti non vincono in casa del Levante dal 18 aprile 1993.

PROGRAMMA COMPLETO 13° GIORNATA LA LIGA

Venerdì 20 Novembre, 21:00

Athletic Club vs Espanyol

Sabato 21 Novembre, 14:00

Alavés vs Deportivo

Sabato 21 Novembre, 16:15

Rayo Vallecano vs Valencia

Sabato 21 Novembre, 18:30

Siviglia vs Betis

Sabato 21 Novembre, 21:00

Real Madrid vs Celta Vigo

Domenica 22 Novembre, 14:00

Barcellona vs Villarreal

Domenica 22 Novembre, 16:15

Racing Santander vs Real Sociedad

Domenica 22 Novembre, 18:30

Osasuna vs Málaga

Domenica 22 Novembre, 21:00

Getafe vs Atlético Madrid

Lunedì 23 Novembre, 21:00

Levante vs Elche

CLASSIFICA LA LIGA 2026-2027

Barcellona – 33 punti Real Madrid – 30 punti Atlético Madrid – 28 punti Betis – 26 punti Real Sociedad – 22 punti Siviglia – 18 punti Athletic Club – 16 punti* Villarreal – 15 punti Deportivo – 15 punti Racing Santander – 14 punti Celta Vigo – 13 punti Alavés – 13 punti Espanyol – 12 punti Rayo Vallecano – 12 punti* Getafe – 12 punti Osasuna – 12 punti Levante – 11 punti Elche – 10 punti Valencia – 9 punti Málaga – 5 punti

Bundesliga 10° giornata (20-22 novembre)

Il Bayern apre il decimo turno di Bundesliga nell’anticipo di venerdì sera all’Allianz Arena contro il Colonia, il Borussia Dortmund risponde sabato pomeriggio sul campo dell’ultima in classifica. La domenica si chiude a Brema con il derby del Nord. Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono appaiate a 21 punti, con sei vittorie e tre pareggi a testa, e restano le uniche squadre imbattute: i bavaresi sono davanti per differenza reti. Il Friburgo è terzo a 19, il Lipsia quarto a 18, il Leverkusen quinto a 16 e il Werder Brema sesto a 15. In coda il Borussia Mönchengladbach è ultimo con 4 punti, lo Schalke ne ha 6 e l’Union Berlino 7.

Bayern Monaco-Colonia segna il ritorno di Vincent Kompany, che ha saltato le ultime cinque partite dopo il malore di fine ottobre e giovedì si è ripresentato in conferenza stampa. In sua assenza la squadra, affidata al vice Aaron Danks, è rimasta imbattuta. Il Bayern è ancora senza Neuer, che a Magonza ha riportato una lesione parziale a un tendine del piede destro, e senza Luis Díaz. Il Colonia è quindicesimo a 9 punti e viene dall’1-2 nel derby con il Leverkusen.

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund mette di fronte l’ultima e la seconda. Il Gladbach ha perso sette partite su nove; il Dortmund di Kovač è imbattuto dopo nove giornate, cosa che gli era riuscita solo altre tre volte nella sua storia, e ha la miglior difesa del campionato con 7 gol subiti. Lontano da casa i gialloneri hanno vinto due partite su quattro.

Werder Brema-Amburgo chiude la giornata domenica alle 17:30 ed è il Nordderby numero 111. Il Werder è sesto a 15 punti e in casa non ha ancora perso, con 10 punti in quattro gare; l’Amburgo è undicesimo a 12 e vincendo aggancerebbe i rivali.

Sabato alle 15:30 il Lipsia di Demichelis gioca sul campo dell’Union Berlino con un rendimento molto diverso tra casa e trasferta: cinque vittorie su cinque e 23 gol segnati davanti al proprio pubblico, tre sconfitte in quattro partite fuori. Alla stessa ora il Friburgo terzo va a Elversberg e il Leverkusen riceve il Paderborn. Schalke-Stoccarda è l’anticipo serale del sabato, Augsburg-Mainz apre la domenica.

PROGRAMMA COMPLETO 10° GIORNATA BUNDESLIGA

Venerdì 20 Novembre, 20:30

Bayern Monaco vs Colonia

Sabato 21 Novembre, 15:30

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Eintracht Francoforte vs Hoffenheim

Elversberg vs Friburgo

Leverkusen vs Paderborn

Union Berlino vs RB Lipsia

Sabato 21 Novembre, 18:30

Schalke 04 vs Stoccarda

Domenica 22 Novembre, 15:30

Augsburg vs Mainz

Domenica 22 Novembre, 17:30

Werder Brema vs Amburgo

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2026-2027

Bayern Monaco – 21 punti Borussia Dortmund – 21 punti Friburgo – 19 punti RB Lipsia – 18 punti Leverkusen – 16 punti Werder Brema – 15 punti Elversberg – 13 punti Stoccarda – 12 punti Hoffenheim – 12 punti Eintracht Francoforte – 12 punti Amburgo – 12 punti Mainz – 10 punti Paderborn – 10 punti Augsburg – 9 punti Colonia – 9 punti Union Berlino – 7 punti Schalke 04 – 6 punti Borussia Mönchengladbach – 4 punti

Ligue 1 11° giornata (20-22 novembre)

L’undicesimo turno di Ligue 1 parte venerdì sera con Troyes-Le Havre e si chiude domenica al Vélodrome con Marsiglia-Le Mans. Le prime due giocano sabato: il PSG a Nizza alle 17:15, il Lilla in casa con il Lione alle 20:45. Il PSG è primo a 23 punti con sette vittorie consecutive in campionato e undici tra tutte le competizioni. Il Lilla è secondo a 21, il Paris FC terzo a 20, l’Olympique Marsiglia quarto a 18 con sei vittorie e quattro sconfitte, senza pareggi. Lione e Nizza sono a 17, Monaco e Rennes a 16. In coda il Le Havre è ultimo con 2 punti e non ha ancora vinto; Le Mans, Angers e Troyes sono a quota 8.

Nizza-PSG è la sfida del sabato pomeriggio all’Allianz Riviera. Il Nizza di Olivier Pantaloni è sesto con cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, ha vinto le ultime tre gare di campionato e in casa è ancora imbattuto. Luis Enrique dovrebbe ritrovare Marquinhos, Nuno Mendes e Dembélé, tutti al rientro dopo un infortunio.

Olympique Marsiglia-Le Mans chiude il turno domenica alle 20:45. Il Marsiglia è quarto dopo il 2-1 di Lens; il Le Mans, neopromosso e quindicesimo, viene dall’1-1 con il Monaco, raggiunto al 90′.

Altro big match è Lilla-Lione di cui abbiamo parlato in un articolo a parte come free pick del weekend col calcio francese. Nelle altre partite il Paris FC terzo ospita l’Angers domenica alle 15:00, il Monaco riceve l’Auxerre e il Lens, che ha perso cinque delle prime dieci gare, attende il Tolosa. Sabato sera c’è anche Strasburgo-Brest, domenica alle 17:15 Lorient-Rennes.

PROGRAMMA COMPLETO 11° GIORNATA LIGUE 1

Venerdì 20 Novembre, 20:45

Troyes vs Le Havre

Sabato 21 Novembre, 17:15

Nizza vs PSG

Sabato 21 Novembre, 20:45

Lens vs Tolosa

Lilla vs Lione

Monaco vs Auxerre

Strasburgo vs Brest

Domenica 22 Novembre, 15:00

Paris FC vs Angers

Domenica 22 Novembre, 17:15

Lorient vs Rennes

Domenica 22 Novembre, 20:45

Olympique Marsiglia vs Le Mans

CLASSIFICA LIGUE 1 2026-2027

PSG – 23 punti Lilla – 21 punti Paris FC – 20 punti Olympique Marsiglia – 18 punti Lione – 17 punti Nizza – 17 punti Monaco – 16 punti Rennes – 16 punti Brest – 15 punti Lorient – 15 punti Lens – 13 punti Tolosa – 13 punti Strasburgo – 10 punti Auxerre – 10 punti Le Mans – 8 punti Angers – 8 punti Troyes – 8 punti Le Havre – 2 punti

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