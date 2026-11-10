Siamo alla seconda sosta stagionale per le nazionali e ne approfittiamo per fare il punto della situazione sul campionato di calcio inglese, una Premier League dominata dall’Arsenal che scappa anche nelle quote stagionali per il titolo. Antepost Premier League.

Antepost Premier League: Arsenal al comando

L’ultimo turno inglese, la 10° giornata di Premier League, ha ribaltato la seconda posizione: il Brighton ha superato il Manchester City, battuto per la terza volta di fila, mentre il Liverpool è rientrato tra le prime quattro e il Chelsea ha perso sul campo del Sunderland. L’Arsenal ha vinto la nona partita su dieci e ha portato a cinque punti il vantaggio sul Brighton, nuova seconda forza del campionato, mentre il Manchester City ha perso la terza gara consecutiva, 3-1 sul campo del Nottingham Forest, ed è scivolato al terzo posto; il Manchester United ha strappato un 4-4 all’Aston Villa con due gol nel recupero, ma resta in zona retrocessione.

L’Arsenal ha fatto il minimo indispensabile contro l’Hull City, ma consolida comunque il primato: il gol di Ødegaard al 72′, su respinta del portiere dopo un tiro di Madueke, ha regalato ai Gunners la sesta vittoria stagionale con un solo gol di scarto e la nona in dieci partite. A rendere pesante questo punteggio è stato il pomeriggio del Manchester City di Enzo Maresca, travolto al City Ground da un Forest che aveva vinto una sola partita in nove giornate: Jair Cunha al 6′ e Delap al 18′ hanno indirizzato la gara, Cherki ha accorciato a inizio ripresa e ancora Delap ha chiuso i conti al 73′. Per il City è la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Aston Villa e Brighton, e il distacco dalla vetta è salito a sei punti.

Il Brighton ne ha approfittato per salire al secondo posto con il 2-0 sul Brentford, deciso da una conclusione dalla distanza di Diego Gómez e da un rigore di Gross, con gli ospiti in dieci dalla prima mezz’ora per l’espulsione di Igor Thiago: per la squadra di casa è la sesta vittoria nelle ultime sette. Il Liverpool di Andoni Iraola ha ritrovato la vittoria a Selhurst Park con Mac Allister, Wirtz e Isak e torna quarto, mentre il Chelsea di Xabi Alonso è caduto a Sunderland, dove un rigore di Le Fée ha interrotto una serie di sette partite senza vittorie dei padroni di casa. In coda, il Crystal Palace è ultimo con 7 punti dopo la quarta sconfitta di fila e il Manchester United, sotto 2-0 dopo quattro minuti e 4-2 all’inizio del recupero, ha pareggiato con Zirkzee e Dorgu nell’extra time: un punto che vale il diciottesimo posto, ancora in zona retrocessione, con una sola vittoria in dieci giornate. Alla ripresa, il 21 novembre, l’Arsenal gioca a Newcastle e il giorno dopo c’è Liverpool-Manchester United.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Venerdì 6 novembre

Everton-Coventry City 3-1 (Barry 56′ e 61′, Dewsbury-Hall 81′; Gboho 52′)

Sabato 7 novembre

Leeds-Tottenham 1-0 (Okafor 79′)

Arsenal-Hull City 1-0 (Ødegaard 72′)

Fulham-Newcastle 1-1 (Muniz 83′; Murphy 80′)

Nottingham Forest-Manchester City 3-1 (Jair Cunha 6′, Delap 18′ e 73′; Cherki 52′)

Domenica 8 novembre

Brighton-Brentford 2-0 (Diego Gómez 15′, rig. Gross 42′)

Crystal Palace-Liverpool 1-3 (rig. Nketiah 90+5′; Mac Allister 40′, Wirtz 54′, Isak 89′)

Ipswich Town-AFC Bournemouth 1-2 (rig. Clarke 73′; Evanilson 5′, aut. Davis 46′)

Sunderland-Chelsea 1-0 (rig. Le Fée 36′)

Manchester United-Aston Villa 4-4 (rig. Bruno Fernandes 16′, Tielemans 44′, Zirkzee 90+2′, Dorgu 90+6′; Alysson 1′, Jackson 4′, rig. McGinn 48′, Goretzka 53′)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2026-2027

Arsenal – 27 punti Brighton – 22 punti Manchester City – 21 punti Liverpool – 18 punti Chelsea – 16 punti Everton – 16 punti AFC Bournemouth – 15 punti Brentford – 14 punti Leeds – 14 punti Aston Villa – 13 punti Tottenham – 12 punti Newcastle – 12 punti Hull City – 11 punti Ipswich Town – 11 punti Fulham – 10 punti Nottingham Forest – 9 punti Coventry City – 9 punti Manchester United – 8 punti Sunderland – 8 punti Crystal Palace – 7 punti

Quote Premier League: Gunners in testa anche qui

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2026-2027 e anche qui l’Arsenal è in fuga con una quota già minima @1.25 per il bis del titolo del campionato di calcio inglese. La prima avversaria è un sorprendente Brighton ma più staccato @11 volte la posta, comunque davanti alle big in affanno come Liverpool @13, Manchester United @16 e Chelsea @34.

Risultati Free Pick Calcio inglese

Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Premier League in questa stagione 2026-2027.

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (6-4, +0.53 unità)

Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅

Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌

Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅

Sunderland-Leeds: UNDER 2.5 @1.73✅

Coventry-Sunderland: UNDER 2.5 @1.90❌

Fulham-Newcastle: X2 @1.72✅

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