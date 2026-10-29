Pronostico Coventry-Sunderland: analisi, quote e scommesse 9° giornata Premier League del 31 ottobre 2026

Pronostico Coventry-Sunderland 31 ottobre 2026
Pronostici Premier League
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29 Ottobre 2026

Un Halloween con il campionato di calcio inglese e la nostra free pick che si concentra proprio su uno dei match in programma sabato alla Coventry Building Society Arena per la 9° giornata di Premier League. Pronostico Coventry-Sunderland 31 ottobre 2026.

Pronostico Coventry-Sunderland 31 ottobre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Coventry-Sunderland, match della 9° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Coventry è attualmente al 19° posto con 6 punti. La squadra guidata da Frank Lampard sta vivendo una fase molto complessa, avendo perso 7 delle ultime 10 partite complessive. Reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Fulham nell’ultimo turno, faticano a trovare stabilità difensiva (15 gol subiti finora).

Il Sunderland è il fanalino di coda al 20° posto con 5 punti. Gli ospiti arrivano da uno 0-0 casalingo contro il Leeds e hanno un digiuno di gol che dura da 3 partite consecutive in Premier League. Hanno però mostrato segnali di risveglio in Carabao Cup in settimana, battendo il Brentford per 3-2 e conquistando i quarti di finale.

Pronostico Coventry-Sunderland 31 ottobre 2026

Pronostico Coventry-Sunderland 31 ottobre 2026

Probabili Formazioni Coventry-Sunderland

COVENTRY CITY (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva; Grimes, Yirenkyi; Sakamoto, Rudoni, Thomas-Asante; Cherif. All. Lampard.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, O’Nien, Reinildo; Sadiki, Xhaka; Angulo, Rigg, Le Fée; Brobbey. All. Régis Le Bris.

Guida TV Calcio: dove vedere Coventry-Sunderland?

La sfida in programma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 16:00 alla Coventry Building Society Arena, valida per la 9° giornata di Premier League sarà in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Coventry-Sunderland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Coventry-Sunderland
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.103.252.30
2.993.382.33
2.953.452.30
3.003.402.25
2.953.302.35

Le nostre scommesse su Coventry-Sunderland

Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, ha dato diverse giocate nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM, e come sempre ne abbiamo scelta una su tutte, scelta che è ricaduta su un Under 2.5 gol, selezione su cui Morfeo lavora molto, specialmente quando in campo c’è il Sunderland tra Gol No e Under. Un Sunderland che è una delle migliori squadre da Under del campionato inglese (O/U 2-6), che arriva da 3 Under consecutivi e che in casa ha sempre segnato Under in 4 match in cui si sono visti appena 1.3 gol totali. Il problema del Sunderland quest’anno è l’attacco che ha segnato solo 6 gol al momento, il dato peggiore di tutta la Premier (1 solo gol realizzato tra le mura amiche). Il Coventry arriva dallo 0-1 interno contro il Fulham e in trasferta le cose vanno anche peggio per l’attacco che ha messo insieme solo 2 reti in 4 partite fuori casa. Con i rendimenti di questi attacchi non ci aspettiamo di certo una goleada spettacolare da questa sfida. Nell’ultimo confronto diretto tra queste due squadre è finita 1-1, un risultato che ci auguriamo anche per questa sfida.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (5-3, +0.81 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅
Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅
Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌
Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅
Sunderland-Leeds: UNDER 2.5 @1.73✅

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