La lunga sosta per le nazionali è finalmente terminata e nel weekend torna il campionato di calcio inglese, e il nostro esperto ha scelto il match tra Hull ed Everton per la free pick di questa 6° giornata di Premier League. Pronostico Hull-Everton 11 ottobre 2026.

Pronostico Hull-Everton 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Hull-Everton, match della 6° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Al momento l’Everton è al 7° posto in classifica con 9 punti. I Toffees hanno iniziato la stagione in modo molto solido e sono ancora imbattuti in tutte le competizioni. Nelle prime 5 giornate hanno collezionato 2 vittorie e 3 pareggi.

Hull City appena dietro al 8° posto con 8 punti. I Tigers, neo-promossi, stanno disputando un ottimo avvio di campionato. Tuttavia, sono reduci dalla loro prima sconfitta stagionale, arrivata nell’ultimo turno prima della sosta contro il Newcastle. Il loro bilancio attuale è di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Probabili Formazioni Hull-Everton

HULL CITY (4-4-2) – Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Giles; Ömür, Slater, Crooks, Kamara; Belloumi, McBurnie. Ct: Jakirovic.

EVERTON (4-2-3-1) – Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, O’Brien; Garner, Dewsbury-Hall; Johnson, Grealish, George; Barry. Ct: Moyes

Guida TV Calcio: dove vedere Hull-Everton?

Il match di Premier League tra Hull City e Everton si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00 presso l’MKM Stadium di Hull. La diretta tv dell’incontro per l’Italia sarà disponibile sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale anche sulla piattaforma streaming NOW.

Migliori quote per Hull-Everton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Hull-Everton

Tra le giocate di Morfeo che trovate complete con stake nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, abbiamo scelto questo scontro come free pick, e andiamo su Under 2.5. Puntiamo su meno di 3 gol come non è mai stato negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni che precedentemente avevano giocato 3 partite a basso punteggio. L’Hull arriva da 2 Over dopo che aveva aperto la stagione con 3 Under e la difesa ha concesso solo 4 gol in 5 giornate. L’Everton è la miglior squadra da Under della Premier (O/U 1-4) e nelle sue partite assistiamo ad appena 1.8 gol totali di media (con l’hall si sale di poco a 2.0 gol a match). In casa doppio Under per l’Hull (2-0 allo United e 0-0 contro l’Aston Villa) e doppio Under anche nelle trasferte dell’Everton e anche qui abbiamo visto solo 2 gol totali (1-1 sul campo del Bournemouth seguita dallo 0-0 a Londra contro il Tottenham). Moyes manterrà l’assetto compatto che ha garantito un’ottima solidità difensiva per l’Everton (solo 0.6 gol concessi a partita nelle ultime uscite)

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.72

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (3-2,+0.20 unità)

Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅

Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.