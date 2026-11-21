Tornano i campionati di calcio, torna la Premier League e tornano anche le nostre scommesse sul campionato inglese e per questa 11° giornata abbiamo scelto l’anticipo di sabato. Pronostico City-Fulham 21 novembre 2026.

Pronostico City-Fulham 21 novembre 2026: analisi e statistiche

Manchester City-Fulham apre il sabato alle 13:30. La squadra di Maresca ha perso con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest e dal 2007/08 a oggi è arrivata a quattro sconfitte consecutive in campionato solo due volte, nell’agosto 2008 e nel dicembre 2024. I precedenti sono dalla sua parte: il City ha vinto gli ultimi 17 confronti di Premier League con il Fulham, segnando sempre almeno due gol.

Probabili Formazioni Manchester City-Fulham

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland. All. Maresca.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García. All. Arbeloa.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester City-Fulham?

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e in streaming su Sky Go e NOW sabato 21 novembre 2026 alle 13:30.

Migliori quote per Manchester City-Fulham

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Le nostre scommesse su Manchester City-Fulham

Il City è in crisi nera dopo 3 sconfitte consecutive. La priorità è tornare a blindare la difesa contro un Fulham che con 10 gol all’attivo ha uno dei peggiori attacchi del campionato di calcio inglese. Nell’ultimo confronto all’Ethiad Stadium netto 3-0 del City. Giochiamo su entrambe le squadre a segno NO per questo anticipo del sabato a pranzo.

PRONOSTICO: GOL NO @2.10

Risultati Free Pick Premier League

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PREMIER LEAGUE 2026-2027 (6-4, +0.53 unità)

Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌

Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅

Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅

Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌

Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅

Sunderland-Leeds: UNDER 2.5 @1.73✅

Coventry-Sunderland: UNDER 2.5 @1.90❌

Fulham-Newcastle: X2 @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.