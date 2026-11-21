Tornano i campionati di calcio, torna la Premier League e tornano anche le nostre scommesse sul campionato inglese e per questa 11° giornata abbiamo scelto l’anticipo di sabato. Pronostico City-Fulham 21 novembre 2026.
Pronostico City-Fulham 21 novembre 2026: analisi e statistiche
Manchester City-Fulham apre il sabato alle 13:30. La squadra di Maresca ha perso con Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest e dal 2007/08 a oggi è arrivata a quattro sconfitte consecutive in campionato solo due volte, nell’agosto 2008 e nel dicembre 2024. I precedenti sono dalla sua parte: il City ha vinto gli ultimi 17 confronti di Premier League con il Fulham, segnando sempre almeno due gol.
Probabili Formazioni Manchester City-Fulham
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland. All. Maresca.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García. All. Arbeloa.
Guida TV Calcio: dove vedere Manchester City-Fulham?
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e in streaming su Sky Go e NOW sabato 21 novembre 2026 alle 13:30.
Migliori quote per Manchester City-Fulham
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Manchester City-Fulham
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21/11/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|4.10
|1.85
|3.50
|4.10
|1.90
|3.45
|4.15
|1.85
|3.45
|4.10
|1.85
|3.45
|4.10
Le nostre scommesse su Manchester City-Fulham
Il City è in crisi nera dopo 3 sconfitte consecutive. La priorità è tornare a blindare la difesa contro un Fulham che con 10 gol all’attivo ha uno dei peggiori attacchi del campionato di calcio inglese. Nell’ultimo confronto all’Ethiad Stadium netto 3-0 del City. Giochiamo su entrambe le squadre a segno NO per questo anticipo del sabato a pranzo.
PRONOSTICO: GOL NO @2.10
Risultati Free Pick Premier League
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PREMIER LEAGUE 2026-2027 (6-4, +0.53 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅
Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅
Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌
Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅
Sunderland-Leeds: UNDER 2.5 @1.73✅
Coventry-Sunderland: UNDER 2.5 @1.90❌
Fulham-Newcastle: X2 @1.72✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.