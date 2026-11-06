Questa settimana per il calcio europeo abbiamo scelto una sfida della 10° giornata di Premier League inglese, in programma sabato. Ecco il nostro Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026.
Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026: analisi e statistiche
Per la free pick di calcio estero di questa settimana abbiamo scelto un match della 10° giornata di Premier League, Fulham-Newcastle. In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport (canale 258 e in streaming su Sky GO e NOW).
Il Newcastle arriva da una sconfitta interna per 0-1 contro l’Everton. I Magpies stanno mostrando una certa fragilità difensiva, con 15 gol subiti in 9 partite. Il Fulham è reduce da un buon pareggio esterno per 1-1 sul campo dell’Aston Villa. Finora ha segnato poco (9 gol), ma ha dimostrato una buona tenuta difensiva incassando solo 10 reti.
Probabili Formazioni Fulham-Newcastle
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García. All. Silva.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Schär, Burn, Hall; González, Joelinton; Gordon, Guimarães, Barnes; Isak. All. Howe.
Migliori quote per Fulham-Newcastle
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Fulham-Newcastle
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07/11/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.50
|3.40
|2.07
|3.62
|3.32
|2.00
|3.55
|3.40
|2.05
|3.60
|3.40
|2.00
|3.60
|3.55
Le nostre scommesse su Fulham-Newcastle
Fulham e Newcastle non pareggiano tra loro da ben 11 partite consecutive. L’ultimo precedente a Craven Cottage (24 maggio 2026) si è concluso con un 2-0 per il Fulham, questa volta gli ospiti potranno strappare almeno un punto.
PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.72
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.