Pronostico Fulham-Newcastle: analisi, quote, probabili formazioni e scommessa gratuita Premier League del 7 novembre 2026

Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026
Pronostici Premier League
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6 Novembre 2026

Questa settimana per il calcio europeo abbiamo scelto una sfida della 10° giornata di Premier League inglese, in programma sabato. Ecco il nostro Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026.

Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026: analisi e statistiche

Per la free pick di calcio estero di questa settimana abbiamo scelto un match della 10° giornata di Premier League, Fulham-Newcastle. In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport (canale 258 e in streaming su Sky GO e NOW). 

Il Newcastle arriva da una sconfitta interna per 0-1 contro l’Everton. I Magpies stanno mostrando una certa fragilità difensiva, con 15 gol subiti in 9 partite. Il Fulham è reduce da un buon pareggio esterno per 1-1 sul campo dell’Aston Villa. Finora ha segnato poco (9 gol), ma ha dimostrato una buona tenuta difensiva incassando solo 10 reti. 

Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026

Pronostico Fulham-Newcastle 7 novembre 2026

Probabili Formazioni Fulham-Newcastle

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; García. All. Silva.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Schär, Burn, Hall; González, Joelinton; Gordon, Guimarães, Barnes; Isak. All. Howe.

Migliori quote per Fulham-Newcastle

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fulham-Newcastle
07/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.003.503.40
2.073.623.32
2.003.553.40
2.053.603.40
2.003.603.55

Le nostre scommesse su Fulham-Newcastle

Fulham e Newcastle non pareggiano tra loro da ben 11 partite consecutive. L’ultimo precedente a Craven Cottage (24 maggio 2026) si è concluso con un 2-0 per il Fulham, questa volta gli ospiti potranno strappare almeno un punto.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.72

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