Pronostico Sunderland-Leeds: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 8° giornata Premier League del 25-10-2026

Pronostico Sunderland-Leeds 25 ottobre 2026
Pronostici Premier League
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23 Ottobre 2026

Nel fine settimana torna il campionato di calcio inglese e per la free pick dell’8° giornata di Premier League abbiamo scelto lo scontro di domenica dallo allo Stadium of Light dove il Sunderland ospita il Leeds United. Pronostico Sunderland-Leeds 25 ottobre 2026.

Pronostico Sunderland-Leeds 25 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sunderland-Leeds, match della 8° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Sunderland di Régis Le Bris si trova nella parte medio-bassa della classifica. Sta vivendo un periodo complicato caratterizzato da una flessione realizzativa e da qualche disattenzione difensiva di troppo, che ne hanno frenato il cammino nelle ultime uscite.

Il Leeds United guidato da Daniel Farke occupa la 7ª posizione in classifica. Reduce da un pareggio interno per 1-1 contro il Manchester United, il Leeds sta mostrando un’eccellente organizzazione tattica e una notevole continuità di risultati.

Pronostico Sunderland-Leeds 25 ottobre 2026

Pronostico Sunderland-Leeds 25 ottobre 2026

Probabili Formazioni Sunderland-Leeds

Sunderland (3-4-3): Roefs; Mukiele, Reinildo, Meunier; Sadiki, Granit Xhaka, Le Fée, Hume; Angulo, Brian Brobbey, Fofana.

Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Muharemović, Elvedi; Ampadu, Bogle, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Guida TV: dove vedere Sunderland-Leeds?

La partita è in programma domenica 25 ottobre 2026 alle ore 17:30 allo Stadium of Light. L’incontro, valido per l’ottava giornata della Premier League 2026-27 sarà visibile sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Sunderland-Leeds

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sunderland-Leeds
25/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.003.102.40
3.053.232.37
3.053.152.40
3.103.202.40
3.103.152.40

Le nostre scommesse su Sunderland-Leeds

Negli ultimi incroci ufficiali si registra un sostanziale equilibrio. Durante la scorsa stagione di Premier League, il Sunderland ha espugnato Elland Road per 1-0 a marzo 2026, dopo che la gara di andata a campi invertiti si era chiusa sul punteggio di 1-1 a dicembre 2025. L’ultimo scontro assoluto risale a un’amichevole estiva del 31 luglio 2026, vinta dal Leeds per 1-0. Anche per questo scontro il nostro esperto sul calcio inglese consiglia poche reti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.73

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (4-3, +0.08 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅
Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅
Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌
Fulham-Hull: UNDER 2.75 AH @1.88✅

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