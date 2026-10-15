Pronostico Fulham-Hull: analisi, probabili formazioni e scommesse 7° giornata Premier League del 17-10-2026

Pronostico Fulham-Hull 17 ottobre 2026
Pronostici Premier League
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15 Ottobre 2026

Nel fine settimana si gioca il campionato di calcio inglese con la 7° giornata di Premier League e tra i match in programma dal 17 al 19 ottobre abbiamo scelto la sfida di Craven Cottage di sabato pomeriggio. Pronostico Fulham-Hull 17 ottobre 2026.

Pronostico Fulham-Hull 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fulham-Hull City, match della 7° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

La squadra allenata da Álvaro Arbeloa sta vivendo un inizio di campionato estremamente complicato e si trova momentaneamente all’ultimo posto (20°). Nelle prime sei giornate il Fulham non ha ancora conquistato una vittoria: ha collezionato quattro sconfitte (Chelsea, Sunderland, Crystal Palace, Ipswich Town) e due pareggi importanti contro Liverpool e Manchester United. Il tecnico spagnolo ha un disperato bisogno di punti per invertire la rotta

Al contrario dei padroni di casa dell’Hull City rappresentano la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Solidamente posizionati all’8° posto in classifica, si presentano a Londra come una compagine determinata e in salute, con i pronostici della vigilia che li vedono in una situazione psicologica decisamente migliore rispetto ai rivali.

Pronostico Fulham-Hull 17 ottobre 2026

Pronostico Fulham-Hull 17 ottobre 2026

Probabili Formazioni Fulham-Hull City

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Sessegnon; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Gonzalo García. All. Arbeloa.

HULL CITY (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Egan, Ajayi, Giles; Thomas, Slater; Crooks, Belloumi, Mendy; McBurnie

Guida TV Calcio: dove vedere Fulham-Hull City?

La partita della 7ª giornata di Premier League tra Fulham e Hull City si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 16:00 sul prato del Craven Cottage di Londra. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport (e in streaming sulle piattaforme collegate NOWe Sky Go).

Migliori quote per Fulham-Hull

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fulham-Hull
17/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.673.754.50
1.723.884.50
1.703.904.60
1.733.904.50
1.703.904.60

Le nostre scommesse su Fulham-Hull

Per questo scontro torniamo a giocare Under, come lo scorso turno dell’Hull, e prendiamo la somma gol asiatica a 2.75, ovvero in caso di tre reti totali avremo mezzo rimborso sulla giocata. L’ultimo scontro diretto ufficiale risale al 2023 in FA Cup, mentre negli anni precedenti le due squadre si sono sfidate principalmente in Championship e negli ultimi 4 scontri diretti si è sempre registrato Under 2.5 e Gol NO.

PRONOSTICO: UNDER 2.75 (AH) @1.88

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (3-3, -0.80 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅
Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅
Manchester City-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Hull-Everton: UNDER 2.5 @1.72❌

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