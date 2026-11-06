Vediamo le analisi dei principali campionati di calcio in Europa, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Tra le sfide da non perdere questo fine settimana c’è certamente lo scontro al vertice in Spagna tra Atletico Madrid-Barcellona. Calcio Europa 6-8 novembre 2026.

Calcio Europa 6-8 novembre 2026: la guida al weekend

Vediamo le analisi dei prossimi turni per quanto riguarda i principali campionati di calcio in Europa, partendo dalla Premier League e arrivando alla Ligue 1, passando per La Liga e Bundesliga, con i match in programma dal 6 al 8 novembre 2026.

In Premier League l’Arsenal, primo a 24 dopo il successo di Anfield, riceve l’Hull mentre il Manchester City, battuto in casa dal Brighton, va a Nottingham. In Bundesliga Bayern e Dortmund sono appaiate a 18 dopo il 2-2 del Klassiker. In Ligue 1 il PSG capolista ospita il Troyes e domenica Rennes-Lilla e Lens-Marsiglia completano il turno. Il weekend dei campionati esteri si chiude domenica sera al Metropolitano con il big match più atteso, Atlético Madrid-Barcellona, prima contro seconda della Liga divise da soli due punti.

Premier League 10° giornata (6-8 novembre 2026)

Il 10° turno del campionato inglese parte venerdì sera con Everton-Coventry e si chiude domenica a Old Trafford con United-Aston Villa, mentre l’Arsenal riceve l’Hull e il Manchester City va in trasferta a Nottingham dopo due sconfitte consecutive. L’Arsenal è primo a 24 punti con otto vittorie e una sconfitta: l’1-0 di Anfield contro il Liverpool ha dato ai Gunners tre punti di margine sul Manchester City, fermo a 21 dopo il secondo ko consecutivo, in casa contro il Brighton (0-1). Proprio il Brighton è terzo a 19, il Chelsea quarto a 16 dopo il 2-0 sul Manchester United, il Liverpool quinto a 15. Lo United è diciassettesimo con 7 punti e una sola vittoria in nove partite. In coda Sunderland (5), Nottingham Forest (6) e Crystal Palace (7).

Nottingham Forest-Manchester City è la partita di sabato sera. Il City arriva al City Ground reduce da due sconfitte consecutive, a Villa Park e in casa contro il Brighton, e ha perso il primo posto che condivideva con l’Arsenal. Il Forest è penultimo a 6 punti con una sola vittoria in nove giornate e viene dallo 0-2 di Brentford: per la squadra di Guardiola è l’occasione per ripartire prima che l’Arsenal, impegnato alle 16:00 con l’Hull, possa allungare ancora.

Manchester United-Aston Villa chiude la giornata domenica a Old Trafford. Lo United di Carrick è diciassettesimo con 7 punti, ha vinto una sola partita e ha perso le ultime due senza segnare, a Bournemouth e a Stamford Bridge. Il Villa, decimo a 12, ha pareggiato 1-1 con il Fulham dopo il successo sul City e ha quattro risultati utili consecutivi: tra le due squadre ci sono cinque punti di distanza.

Il Liverpool, quinto, va a Selhurst Park contro il Crystal Palace terzultimo, il Chelsea quarto gioca a Sunderland contro l’ultima della classe e il Brighton terzo riceve il Brentford, che non perde da cinque partite. Sabato all’ora di pranzo Leeds-Tottenham, con gli Spurs reduci dal 2-0 sul Palace.

PROGRAMMA 10° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Venerdì 6 Novembre, 21:00

Everton vs Coventry City

Sabato 7 Novembre, 13:30

Leeds vs Tottenham

Sabato 7 Novembre, 16:00

Arsenal vs Hull City

Fulham vs Newcastle

Sabato 7 Novembre, 18:30

Nottingham Forest vs Manchester City

Domenica 8 Novembre, 15:00

Brighton vs Brentford

Crystal Palace vs Liverpool

Ipswich Town vs AFC Bournemouth

Sunderland vs Chelsea

Domenica 8 Novembre, 17:30

Manchester United vs Aston Villa

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 26-27

Arsenal – 24 punti Manchester City – 21 punti Brighton – 19 punti Chelsea – 16 punti Liverpool – 15 punti Brentford – 14 punti Everton – 13 punti AFC Bournemouth – 12 punti Tottenham – 12 punti Aston Villa – 12 punti Hull City – 11 punti Leeds – 11 punti Newcastle – 11 punti Ipswich Town – 11 punti Fulham – 9 punti Coventry City – 9 punti Manchester United – 7 punti Crystal Palace – 7 punti Nottingham Forest – 6 punti Sunderland – 5 punti

La Liga 11° giornata (6-8 novembre 2026)

La Liga arriva alla sosta con un turno che mette di fronte le prime due della classifica domenica sera al Metropolitano, mentre il Real Madrid gioca il sabato sera a Valencia. Il Barcellona è primo a 30 punti con dieci vittorie e una sconfitta, quella del Clásico, e dopo il 6-1 all’Alavés ha 46 gol segnati in undici partite. L’Atlético Madrid è secondo a 28 con sei vittorie consecutive in campionato, l’ultima per 2-0 a Valencia contro il Levante, il Real Madrid è terzo a 27 dopo il 3-0 di Santander. Il Betis è quarto a 23, la Real Sociedad quinta a 19 ma ha perso il derby basco (2-1 a San Mamés). Athletic Club e Rayo Vallecano hanno una partita in meno: il recupero della gara sospesa a Vallecas è stato fissato per mercoledì 9 dicembre alle 20:00, a porte chiuse. In coda il Málaga è ultimo a 5 punti e ancora senza vittorie, il Valencia è a 9 dopo il successo di Elche.

Atlético Madrid-Barcellona è lo scontro diretto per il primo posto. Il Barcellona ha due punti di vantaggio e viene dal 6-1 all’Alavés e dal 3-0 sull’Aston Villa in Champions di martedì; l’Atlético ha vinto sei partite di fila in campionato, ma nella stessa serata europea ha perso 0-2 in casa contro il Bayern. I precedenti recenti dicono Barcellona in Liga: tre vittorie nelle ultime tre sfide di campionato, comprese le ultime due al Metropolitano (4-2 nel marzo 2025 e 2-1 nell’aprile scorso). Nelle coppe però ha avuto la meglio Simeone, che nella scorsa stagione ha eliminato i blaugrana sia in semifinale di Coppa del Re (4-0 all’andata, 0-3 al ritorno) sia nei quarti di Champions League (2-0 al Camp Nou e 1-2 in casa). Con una vittoria l’Atlético scavalcherebbe il Barcellona, che in caso di ko potrebbe essere raggiunto anche dal Real Madrid.

Valencia-Real Madrid è l’anticipo del sabato sera al Mestalla. Il Real ha risposto alla vittoria nel Clásico con il 3-0 di Santander e ha nove successi in undici partite, a tre punti dalla vetta prima dello scontro diretto tra le due squadre che lo precedono. Il Valencia è terzultimo a 9 punti, ma ha appena ritrovato la vittoria a Elche (1-0) dopo un lungo periodo negativo.

Nel resto del turno l’Athletic Club, reduce dal derby vinto, gioca a Pamplona contro l’Osasuna, mentre la Real Sociedad riceve il Rayo Vallecano. Il Betis quarto va a Elche, il Siviglia apre la giornata questa sera contro l’Alavés dopo il ko di Getafe, e il Málaga ultimo cerca la prima vittoria stagionale in casa contro il Racing Santander.

PROGRAMMA 12° GIORNATA LA LIGA

Venerdì 6 Novembre, 21:00

Siviglia vs Alavés

Sabato 7 Novembre, 14:00

Málaga vs Racing Santander

Sabato 7 Novembre, 16:15

Espanyol vs Deportivo

Sabato 7 Novembre, 18:30

Osasuna vs Athletic Club

Sabato 7 Novembre, 21:00

Valencia vs Real Madrid

Domenica 8 Novembre, 14:00

Elche vs Betis

Domenica 8 Novembre, 16:15

Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Domenica 8 Novembre, 18:30

Celta Vigo vs Levante

Villarreal vs Getafe

Domenica 8 Novembre, 21:00

Atlético Madrid vs Barcellona

CLASSIFICA LA LIGA 26-27

Barcellona – 30 punti Atlético Madrid – 28 punti Real Madrid – 27 punti Betis – 23 punti Real Sociedad – 19 punti Siviglia – 17 punti Athletic Club – 15 punti* Deportivo – 14 punti Villarreal – 12 punti Celta Vigo – 12 punti Alavés – 12 punti Rayo Vallecano – 12 punti* Getafe – 12 punti Espanyol – 11 punti Osasuna – 11 punti Racing Santander – 11 punti Elche – 10 punti Levante – 10 punti Valencia – 9 punti Málaga – 5 punti

Bundesliga 9° giornata (6-8 novembre 2026)

Dopo il 2-2 del Klassiker Bayern e Dortmund restano appaiate in vetta alla Bundesliga e giocano entrambe sabato pomeriggio, i bavaresi a Magonza e i gialloneri in casa contro l’Elversberg. Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno 18 punti con lo stesso percorso, cinque vittorie e tre pareggi, e sono le uniche due squadre ancora imbattute. Il Friburgo è terzo a 16 dopo il 2-1 di Augsburg, Lipsia e Werder Brema seguono a 15. Il Leverkusen è sesto a 13 dopo il 2-4 interno con lo Stoccarda, l’Elversberg è settimo a 13 grazie al 4-1 sul Mainz. In coda il Borussia Mönchengladbach è ultimo a 4 punti, Schalke a 6, Union Berlino a 7.

Mainz-Bayern Monaco è l’ultima partita di campionato prima della sosta per i bavaresi, ancora guidati dal vice Aaron Danks: Vincent Kompany, dimesso dall’ospedale dopo il malore del 23 ottobre, non tornerà in panchina prima della pausa per le nazionali e il club indica come prima data utile il 20 novembre contro il Colonia. La squadra ha risposto bene, con il 2-2 nel Klassiker e il 2-0 di martedì a Madrid contro l’Atlético in Champions. Il Mainz è nono a 10 punti e viene dall’1-4 di Elversberg, la sconfitta più pesante della sua stagione.

Borussia Dortmund-Elversberg si gioca alla stessa ora. Il Dortmund di Kovac ha fermato il Bayern a Monaco e ha la miglior difesa del torneo con 6 gol subiti in otto partite; l’Elversberg, al primo anno in Bundesliga, è settimo a 13 punti dopo il 4-1 sul Mainz e ha vinto quattro delle otto gare giocate. Per i gialloneri è l’occasione per restare imbattuti prima della sosta e tenere il passo del Bayern.

Il turno si apre questa sera con Amburgo-Mönchengladbach, che mette di fronte la quindicesima e l’ultima, entrambe reduci da risultati negativi. Sabato sera lo Stoccarda, dopo i quattro gol a Leverkusen, riceve il Werder quinto; domenica il Leverkusen cerca il riscatto a Colonia e il Friburgo terzo ospita l’Union Berlino.

PROGRAMMA 9° GIORNATA BUNDESLIGA

Venerdì 6 Novembre, 20:30

Amburgo vs Borussia Mönchengladbach

Sabato 7 Novembre, 15:30

Borussia Dortmund vs Elversberg

Mainz vs Bayern Monaco

Paderborn vs Eintracht Francoforte

RB Lipsia vs Augsburg

Sabato 7 Novembre, 18:30

Stoccarda vs Werder Brema

Domenica 8 Novembre, 15:30

Colonia vs Leverkusen

Domenica 8 Novembre, 17:30

Friburgo vs Union Berlino

Domenica 8 Novembre, 19:30

Hoffenheim vs Schalke 04

CLASSIFICA BUNDESLIGA 26-27

Bayern Monaco – 18 punti Borussia Dortmund – 18 punti Friburgo – 16 punti RB Lipsia – 15 punti Werder Brema – 15 punti Leverkusen – 13 punti Elversberg – 13 punti Eintracht Francoforte – 11 punti Mainz – 10 punti Augsburg – 9 punti Stoccarda – 9 punti Hoffenheim – 9 punti Colonia – 9 punti Paderborn – 9 punti Amburgo – 9 punti Union Berlino – 7 punti Schalke 04 – 6 punti Borussia Mönchengladbach – 4 punti

Ligue 1 10° giornata (6-8 novembre 2026)

Il PSG capolista di Ligue 1 gioca sabato sera in casa contro il Troyes, mentre la domenica propone Rennes-Lilla e Lens-Marsiglia, due sfide tra squadre della parte alta della classifica. Il PSG è primo a 20 punti con sei vittorie di fila in campionato, l’ultima per 5-1 a Le Havre. Il Lilla è secondo a 18 dopo l’1-0 nel derby del Nord con il Lens, Lione e Paris FC sono a 17, il Rennes è quinto a 16 dopo il 2-5 di Nizza. Il Marsiglia è sesto a 15 con cinque vittorie e quattro sconfitte, senza pareggi, dopo il 2-0 sul Tolosa; il Monaco è a 15 dopo il ko con il Paris FC. In coda il Le Havre è ultimo con 2 punti e ancora senza vittorie, Le Mans a 7, Troyes e Angers a 8.

Rennes-Lilla apre la domenica alle 15:00. Il Lilla è secondo a 18 punti con una sola sconfitta in nove partite e la difesa meno battuta del campionato, 6 gol subiti, e ha ritrovato la vittoria nel derby con il Lens dopo due pareggi. Il Rennes, quinto a 16, ha incassato cinque gol a Nizza e deve rimettere in ordine la fase difensiva: in palio c’è la possibilità, per il Lilla, di restare a due punti dal PSG.

Lens-Olympique Marsiglia chiude il turno. Il Lens, nono a 13, ha interrotto a Lilla una serie di tre vittorie consecutive; il Marsiglia è sesto a 15 e viene dal 2-0 sul Tolosa, con un bilancio che continua a non prevedere pareggi: cinque vittorie e quattro sconfitte in nove giornate. Due punti separano le due squadre, in una zona di classifica molto compatta tra la terza e la nona posizione.

Il PSG riceve sabato sera il Troyes, terzultimo ma reduce dal 2-0 sul Le Mans, mentre il Paris FC quarto gioca ad Auxerre dopo il 3-1 sul Monaco. Domenica alle 17:15 il Lione va a Brest, il Monaco a Le Mans e il Le Havre, ancora senza vittorie, riceve il Lorient. Il turno si apre questa sera con Tolosa-Strasburgo.

PROGRAMMA 10° GIORNATA LIGUE 1

Venerdì 6 Novembre, 20:45

Tolosa vs Strasburgo

Sabato 7 Novembre, 19:00

Auxerre vs Paris FC

Sabato 7 Novembre, 21:05

PSG vs Troyes

Domenica 8 Novembre, 15:00

Rennes vs Lilla

Domenica 8 Novembre, 17:15

Angers vs Nizza

Brest vs Lione

Le Havre vs Lorient

Le Mans vs Monaco

Domenica 8 Novembre, 20:45

Lens vs Olympique Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1 26-27

PSG – 20 punti Lilla – 18 punti Lione – 17 punti Paris FC – 17 punti Rennes – 16 punti Olympique Marsiglia – 15 punti Monaco – 15 punti Nizza – 14 punti Lens – 13 punti Brest – 12 punti Lorient – 12 punti Tolosa – 10 punti Strasburgo – 10 punti Auxerre – 10 punti Angers – 8 punti Troyes – 8 punti Le Mans – 7 punti Le Havre – 2 punti

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