Il campionato di calcio spagnolo nel fine settimana gioca l’11° giornata de La Liga e tra le sfide che ci interessano maggiormente per le scommesse c’è il match di domenica nel primo pomeriggio al Coliseum di Getafe dove arriva il Siviglia. Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026.

Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Getafe-Siviglia match della 11° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Getafe si trova nella parte bassa della classifica al 14° posto. La squadra di José Bordalás sta mostrando enormi difficoltà in fase offensiva e arriva dal pesantissimo ko esterno per 4-0 rimediato contro l’Athletic Club nell’ultimo turno. I padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Mario Martín e Johan Mojica, oltre agli infortunati Uche e Juanmi.

Il Siviglia di Luis García, occupa la 5ª posizione ed è in piena lotta per l’Europa. Arrivano con il morale alto dopo l’importante vittoria casalinga per 2-0 contro l’Osasuna, confermando un ottimo trend che li ha visti perdere solo una volta nelle ultime cinque partite di campionato. Tra le fila dei Rojiblancos mancheranno Marcão e Sierra.

Probabili Formazioni Getafe-Siviglia

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Femenia, Gudelj, Djene, Mojica; Gudelj, Francho; Terrats, Martin, Satriano; Unal. All. Bordalás.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Guridi; Sierra, Peque, Diaz; Ure. All. García.

Guida TV Calcio: dove vedere Getafe-Siviglia

La sfida in programma domenica 1 novembre 2026 alle ore 14:00 al Coliseum Alfonso Pérez, valido per l’11ª giornata de La Liga è in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Getafe-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Getafe-Siviglia

Lo scorso turno il Siviglia è tornato alla vittoria che mancava da 3 giornate in campionato, e ora bisogna tornare a fare i tre punti anche in trasferta dove la squadra balbetta un pò, ma ha perso solo una volta fuori casa (2-2-1) quindi non è così male, considerando che giochiamo l’Asian Handicap che in caso di pareggio ci rimborserà metà dell’investimento per una quota comunque di valore oltre la pari, ma pensiamo che gli ospiti potranno vincere contro un Getafe in crisi al 17° posto, che ha fatto solo un punto nelle ultime 3 giornate, arriva da uno 0-4 a Bilbao e con 5 reti all’attivo ha il peggior attacco del campionato; ha segnato meno di un terzo delle reti del Siviglia che invece viaggia con 16 gol realizzati, e se migliorerà la difesa (16 anche i gol concessi) potrà rimanere ai piani alti di Liga quest’anno. Considerando i problemi del Getafe a segnare, oggi il reparto debole del Siviglia, la difesa appunto, non dovrebbe essere un problema insormontabile.

PRONOSTICO: SIVIGLIA (0, -0.5 AH) @2.05

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-7-1, -6.50 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌

Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌

Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣

Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌

Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌

Barcellona-Real Madrid: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.