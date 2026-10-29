Pronostico Getafe-Siviglia: analisi, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Liga del 1 novembre 2026

Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026
Pronostici Liga
Avatar
di
29 Ottobre 2026

Il campionato di calcio spagnolo nel fine settimana gioca l’11° giornata de La Liga e tra le sfide che ci interessano maggiormente per le scommesse c’è il match di domenica nel primo pomeriggio al Coliseum di Getafe dove arriva il Siviglia. Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026.

Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Getafe-Siviglia match della 11° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Getafe si trova nella parte bassa della classifica al 14° posto. La squadra di José Bordalás sta mostrando enormi difficoltà in fase offensiva e arriva dal pesantissimo ko esterno per 4-0 rimediato contro l’Athletic Club nell’ultimo turno. I padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Mario Martín e Johan Mojica, oltre agli infortunati Uche e Juanmi.

Il Siviglia di Luis García, occupa la 5ª posizione ed è in piena lotta per l’Europa. Arrivano con il morale alto dopo l’importante vittoria casalinga per 2-0 contro l’Osasuna, confermando un ottimo trend che li ha visti perdere solo una volta nelle ultime cinque partite di campionato. Tra le fila dei Rojiblancos mancheranno Marcão e Sierra.

Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026

Pronostico Getafe-Siviglia 1 novembre 2026

Probabili Formazioni Getafe-Siviglia

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Femenia, Gudelj, Djene, Mojica; Gudelj, Francho; Terrats, Martin, Satriano; Unal. All. Bordalás.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Guridi; Sierra, Peque, Diaz; Ure. All. García.

Guida TV Calcio: dove vedere Getafe-Siviglia

La sfida in programma domenica 1 novembre 2026 alle ore 14:00 al Coliseum Alfonso Pérez, valido per l’11ª giornata de La Liga è in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Getafe-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Getafe-Siviglia
01/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.252.902.40
3.132.992.46
3.253.002.40
3.103.002.35
3.103.002.40

Le nostre scommesse su Getafe-Siviglia

Lo scorso turno il Siviglia è tornato alla vittoria che mancava da 3 giornate in campionato, e ora bisogna tornare a fare i tre punti anche in trasferta dove la squadra balbetta un pò, ma ha perso solo una volta fuori casa (2-2-1) quindi non è così male, considerando che giochiamo l’Asian Handicap che in caso di pareggio ci rimborserà metà dell’investimento per una quota comunque di valore oltre la pari, ma pensiamo che gli ospiti potranno vincere contro un Getafe in crisi al 17° posto, che ha fatto solo un punto nelle ultime 3 giornate, arriva da uno 0-4 a Bilbao e con 5 reti all’attivo ha il peggior attacco del campionato; ha segnato meno di un terzo delle reti del Siviglia che invece viaggia con 16 gol realizzati, e se migliorerà la difesa (16 anche i gol concessi) potrà rimanere ai piani alti di Liga quest’anno. Considerando i problemi del Getafe a segnare, oggi il reparto debole del Siviglia, la difesa appunto, non dovrebbe essere un problema insormontabile.

PRONOSTICO: SIVIGLIA (0, -0.5 AH) @2.05

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-7-1, -6.50 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌
Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌
Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣
Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌
Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌
Barcellona-Real Madrid: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)❌

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Barcellona-Real Madrid: analisi e scommesse sul Clasico della 10° giornata Liga il 25 ottobre 2026
Pronostici Liga
Pronostico Barcellona-Real Madrid: analisi e scommesse sul Clasico della 10° giornata Liga il 25 ottobre 2026
22 Ottobre 2026
Pronostico Celta Vigo-Alaves: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 9° giornata La Liga del 18-10-2026
Pronostici Liga
Pronostico Celta Vigo-Alaves: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 9° giornata La Liga del 18-10-2026
15 Ottobre 2026
Pronostico Levante-Siviglia: analisi e scommesse sul posticipo del 8° giornata di Liga del 12-10-2026
Pronostici Liga
Pronostico Levante-Siviglia: analisi e scommesse sul posticipo del 8° giornata di Liga del 12-10-2026
8 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.