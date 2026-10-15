Pronostico Celta Vigo-Alaves: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 9° giornata La Liga del 18-10-2026

Pronostico Celta-Alaves 18 ottobre 2026
Pronostici Liga
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15 Ottobre 2026

In arrivo il campionato di calcio spagnolo già arrivato alla 9° giornata di Liga. A rubare la scena sono Betis-Barcellona e Real Madrid-Siviglia, ma per le scommesse noi ci concentriamo sul match di domenica pomeriggio all’Estadio de Balaídos di Vigo. Pronostico Celta-Alaves 18 ottobre 2026.

Pronostico Celta-Alaves 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Celta Vigo-Alaves match della 9° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Celta Vigo, allenato da Claudio Giráldez, sta affrontando un avvio di stagione piuttosto complesso. La squadra fatica a raccogliere l’intera posta in palio, avendo collezionato una sola vittoria a fronte di cinque pareggi totali in otto incontri. La stanchezza accumulata nei ravvicinati impegni europei (tra cui il delicato match contro la Juventus) potrebbe incidere sulla lucidità del gruppo.

Al contrario, il Deportivo Alavés è la vera sorpresa positiva di questo primo segmento di campionato. La formazione ospite ha mostrato una notevole compattezza tattica ed efficacia sotto porta, registrando tre vittorie, due pareggi e due sconfitte che le permettono di stazionare saldamente a ridosso dell’Europa che conta.

Pronostico Celta-Alaves 18 ottobre 2026

Pronostico Celta-Alaves 18 ottobre 2026

Probabili Formazioni Celta Vigo-Alaves

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Febas, Javi Galán; Hugo Álvarez, Jutglà, Pablo Durán. All. Giráldez.

DEPORTIVO ALAVÉS (4-4-2): Sivera; Jonny Castro, Tenaglia, Pacheco, Parada; Pérez, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Toni Martínez. All. Sánchez Flores.

Guida TV Calcio: dove vedere Celta Vigo-Alaves?

Il match tra Celta Vigo e Deportivo Alavés, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 16:15 all’Estadio Balaídos sarà visibile in diretta streaming esclusiva per l’Italia su DAZN.

Migliori quote per Celta Vigo-Alaves

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Celta Vigo-Alaves
18/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.103.253.60
2.123.263.55
2.053.303.65
2.053.403.70
2.153.153.40

Le nostre scommesse su Celta Vigo-Alaves

L’incrocio più recente a Balaídos (22 marzo 2026) ha regalato una partita folle terminata 3-4 in favore dell’Alavés. Nelle ultime cinque gare giocate sul terreno del Celta Vigo, i galiziani hanno totalizzato tre successi, un pareggio e una sconfitta complessiva. Noi per questa sfida pensiamo che vedremo meno reti questa volta, puntiamo su meno di 3 gol totali nel match, sperando di sbloccarci in una Liga finora maledetta con le scommesse (sta prendendo un pò il posto della maledetta stagione 25-26 di Ligue 1).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-5-1, -5.00 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌
Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌
Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣
Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌

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