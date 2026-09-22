In arrivo una lunga sosta per le nazionali di calcio, andiamo quindi a fare il punto sul campionato spagnolo che è quello più avanti di tutti tra i top-campionati europei, visto che ha già mandato in archivio le prima 7 giornate con un Barcellona unico a punteggio pieno e già in fuga. Aggiornamento La Liga.

Aggiornamento La Liga: il punto della situazione

La Liga ha già giocato 7 turni, è il top-campionato europeo più avanti di tutti e vede un padrone incontrastato al momento, il Barcellona che è l’unica squadra a punteggio pieno, 7 vittorie su 7, con nettamente il miglior attacco (ben 31 gol all’attivo, al 2° posto c’è il Real ma indietro a 18 reti) e una differenza reti impressionante di +24. Il Barca è anche la miglior squadra da Over, con O/U 6-1, assieme a diverse altre squadre (Racing, Real, Villarreal, Atletico) ma solo nelle partite dei catalani assistiamo a ben 5.4 gol totali di media!

I Blaugrana sono già a +5 dalla coppia di inseguitrici formata da Atletico Madrid e Betis, entrambe a quota 16, entrambe con sole 7 reti al passivo, ma i Colchoneros hanno ovviamente maggior esperienza e potenziale, quanto meno offensivo con 16 gol all’attivo rispetto ai 9 del Betis che è stato spesso abbastanza cinico e fortunato.

Solo al 4° posto con 15 punti il Real Madrid di Mourinho che va alla pausa con una brutta sconfitta nel derby per 1-2 al Wanda Metropolitano, che ha fatto esprimere lo Special One contro arbitri e VAR. La verità è che i Blancos sono già a -6 punti dalla vetta.

Prova a rilanciarsi il Villarreal che dopo 3 sconfitte ha vinto le ultime 2 partite entrambe per 3-1, andando a 8 punti, come l’Athletic Bilbao che non perde da 4 turni, ma gli ultimi 2 sono stati pareggi, al Rayo Vallecano, all’Osasuna (che dopo un buon avvio ha messo insieme 3 sconfitte e 1 pareggio) e al Getafe che ha segnato solo 4 gol in 7 giornate, con 7 reti concesse, un rendimento da appena 1.6 gol totali di media che ne fa nettamente la miglior squadra da Under del campionato spagnolo (O/U 1-6).

In fondo alla classifica troviamo il Malaga con 3 punti e il peggio attacco del campionato (3 gol), poco più avanti il Valencia con 4 punti, che sta faticando moltissimo, e ad oggi sarebbe retrocesso anche l’esche a quota 5 punti, come il Levante che gli sta davanti solo per differenza reti. Appena sopra il Racing Santander che ha la peggior difesa del campionato, ben 21 gol subiti e peggior differenziale (-10).

CLASSIFICA LA LIGA

1. Barcellona 21

2. Atletico Madrid 16

3. Betis 16

4. Real Madrid 15

5. Siviglia 13

6. Alaves 11

7. Deportivo 10

8. Real Sociedad 10

9. Villarreal 8

10. Athletic Bilbao 8

11. Getafe 8

12. Rayo Vallecano 8

13. Osasuna 8

14. Celta Vigo 8

15. Espanyol 7

16. Racing Santander 7

17. Levante 5

18. Elche 5

19. Valencia 4

20. Malaga 3

Quote Antepost La Liga: domina il Barcellona

Se il vantaggio del Barcellona @1.22 in classifica è già abbastanza ampio, quello nelle lavagne delle quote antepost dei bookmakers è ancora più netto, col Real Madrid @4.30 che insegue da lontano, e l’Atletico Madrid @34 unica altra opzione difficile, ma possibile, visto che poi si passa subito in tripla cifra col Betis @101 volte la posta e l’Athletic Bilbao @201.

Prossimo turno: si torna con Real Madrid-Villarreal big match dell’8° giornata

La Liga torna in campo venerdì 9 ottobre con l’anticipo Malaga-Espanyol, ma sabato si entra nel vivo con tutte le big in campo, ad iniziare da Alaves-Atletico Madrid alle ore 16:15, per passare a Barcellona-Getafe alle ore 18:30 (la miglior squadra da Over contro la migliore da Under, quale filosofia prevarrà) e infine Real Madrid-Villarreal alle ore 21:00, che è anche una delle sfide più affascinanti di questa 8° giornata di Liga.

Domenica il resto dei match, in particolare attenzione alle ore 21:00 Racing Santander-Valencia che mette già in palio punti salvezza preziosi in questo scontro diretto. Il posticipo di lunedì vede di fronte Levante-Siviglia.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.