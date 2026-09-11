Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: analisi, guida tv, quote e scommesse 5° giornata La Liga del 13-09-2026

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 13 settembre 2026
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11 Settembre 2026

Una delle sfide più interessanti della 5° giornata di Liga Spagnola si gioca domenica sera allo Stadio Anoeta di San Sebastian dove la Real Sociedad ospita un Atletico Madrid un pò in affanno dopo l’ultima sconfitta di campionato, e anche in settimana all’esordio in Champions (1-2 a Liverpool). Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 13 settembre 2026.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 13 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Sociedad-Atletico Madrid match della 5° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

La Real Sociedad ha iniziato bene il campionato con 7 punti, anche se i baschi hanno già giocato 5 partite, una in più dei Colchoneros. Dopo i primi 2 ko di Liga, la Real Sociedad ha cambiato passo ed è reduce dal 3-2 sul campo dell’Elce.

L’Atletico Madrid è a sua volta a 7 punti, ma non con una partita in meno, e la settimana scorsa la squadra di Simeone ha perso nettamente per 0-3 sul campo dell’Athletic Bilbao. Si tratta della 4° trasferta consecutiva per i Colchoneros che in settimana hanno esordito fuori anche in Champions, perdendo 1-2 a Liverpool.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 13 settembre 2026

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 13 settembre 2026

Probabili Formazioni Real Sociedad-Atletico Madrid

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, S. Gomez; Soler, Marin, B. Mendez; Kubo, Oyarzabal, Guedes. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Gallagher; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

Guida TV Calcio: dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid?

In Italia, la sfida dell’Estadio de Anoeta sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, in programma domenica 13 settembre alle ore 21:00 italiane.

Migliori quote per Real Sociedad-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Real Sociedad-Atletico Madrid
13/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
8.004.001.47
7.154.301.45
7.604.201.45
8.004.201.44
6.754.251.48

Le nostre scommesse su Real Sociedad-Atletico Madrid

Non ci sembra un grande momento per la squadra di Simeone, appesantita anche dal match di Liverpool in settimana in Champions, e che ha perso nettamente anche l’ultima trasferta di Liga a Bilbao. Diamo fiducia alla Real Sociedad in ripresa negli ultimi 3 turni, con Asian Handicap 0, +0.5 che ci manderà in cassa (per metà) anche in caso di pareggio). La Real Sociedad ha perso solo 2 degli ultimi 5 precedenti con l’Atletico, e le due squadre si sono sfidate anche lo scorso aprile nella finale di Coppa del Re, finita 2-2 dopo i supplementari, e vinta dai baschi ai rigori.

PRONOSTICO: REAL SOCIEDAD 0, +0.5 (AH) @1.80

Programma completo 5° giornata La Liga

Il Barcellona è l’unica squadra ancora a punteggio pieno: 12 punti, 17 gol realizzati e 2 subiti. Il secondo posto è occupato dall’Alavés a quota 10, davanti a Real Madrid e Betis appaiati a 9. Segue il neopromosso Deportivo, quinto a 8 punti e ancora imbattuto. Nella parte bassa, Elche e Valencia condividono un punto, con gli andalusi che hanno il peggior saldo realizzativo del torneo.

CLASSIFICA

  1. Barcellona – 12 punti
  2. Alavés – 10 punti
  3. Real Madrid – 9 punti
  4. Betis – 9 punti
  5. Deportivo – 8 punti
  6. Atlético Madrid – 7 punti
  7. Siviglia – 7 punti
  8. Osasuna – 7 punti
  9. Real Sociedad – 7 punti (5 pg)
  10. Athletic Club – 6 punti
  11. Levante – 5 punti
  12. Espanyol – 4 punti
  13. Racing Santander – 4 punti
  14. Rayo Vallecano – 4 punti
  15. Getafe – 4 punti
  16. Celta Vigo – 3 punti (5 pg)
  17. Villarreal – 2 punti
  18. Málaga – 2 punti
  19. Elche – 1 punto
  20. Valencia – 1 punto

Il Barcellona scende in campo domenica alle 16:15 sul campo del Levante, undicesimo a 5 punti. Il Real Madrid gioca invece sabato alle 21:00 al Bernabéu contro il Rayo Vallecano (quattordicesimo a 4 punti): per la squadra di Mourinho è l’occasione per restare in scia dopo l’unico passo falso di questo avvio.

Interessante anche l’impegno di sabato alle 14:00 dell’Alavés secondo in classifica, atteso dalla trasferta di Santander contro il Racing.

Il fine settimana spagnolo si apre venerdì alle 21:00 con Siviglia-Valencia, con gli ospiti alla ricerca di un primo segnale dopo quattro giornate. Sabato alle 18:30 l’Elche affronta la trasferta di San Mamés contro l’Athletic Club, mentre il posticipo di lunedì alle 21:00 mette di fronte il Villarreal, diciassettesimo e ancora senza vittorie, e il Betis quarto in classifica.

Venerdì 11 Settembre, 21:00
Siviglia vs Valencia

Sabato 12 Settembre, 14:00
Racing Santander vs Alavés

Sabato 12 Settembre, 16:15
Osasuna vs Espanyol

Sabato 12 Settembre, 18:30
Athletic Club vs Elche

Sabato 12 Settembre, 21:00
Real Madrid vs Rayo Vallecano

Domenica 13 Settembre, 14:00
Celta Vigo vs Málaga

Domenica 13 Settembre, 16:15
Levante vs Barcellona

Domenica 13 Settembre, 18:30
Getafe vs Deportivo

Domenica 13 Settembre, 21:00
Real Sociedad vs Atlético Madrid

Lunedì 14 Settembre, 21:00
Villarreal vs Betis

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-3, -3.00 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌

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