La terza giornata de La Liga 2026-2027 inizia con un doppio anticipo venerdì, e in particolare ci interessa il match delle ore 21:30 dall’ Estadio Mendizorrotza dove l’Alaves ospita il Sottomarino Giallo che ha iniziato la stagione da imbattuto. Pronostico Alaves-Villarreal 28 agosto 2026.
Pronostico Alaves-Villarreal 28 agosto 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Alaves-Villarreal match della 3° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Inizio di campionato eccellente per la formazione basca dell’Alaves, che si trova nelle zone altissime della classifica (3° posto temporaneo) grazie a una difesa di ferro ancora imbattuta e a un attacco cinico ed efficace
Il Villarreal è a metà classifica e cerca stabilità difensiva dopo aver già concesso troppi spazi nelle prime uscite, come dimostra il pareggio esterno per 2-2 sul campo del Racing Santander.
Probabili Formazioni Alaves-Villarreal
Alavés (4-4-2): Sivera; Jonny Castro, Tenaglia, Parada, Yusi; Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.
Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Pedraza; Pépé, Mikautadze
Guida TV Calcio: dove vedere Alaves-Villarreal?
Il match di La Liga tra Deportivo Alavés e Villarreal si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 21:30 allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz e sarà visibile in diretta streaming sull’applicazione di DAZN.
Migliori quote per Alaves-Villarreal
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Alaves-Villarreal
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04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.00
|3.40
|2.25
|3.10
|3.50
|2.25
|3.05
|3.50
|2.25
|3.00
|3.40
|2.25
|2.95
|3.50
|2.25
Le nostre scommesse su Alaves-Villarreal
Mendizorrotza è storicamente un campo tabù per gli ospiti: il Villarreal non riesce a vincere in questo stadio dalla stagione 2019/20. L’ultimo scontro diretto assoluto a Vitoria-Gasteiz, giocato a marzo 2026, si è concluso in pareggio per 1-1 grazie alle reti di Nicolas Pépé e all’autogol di Rafa Marín. Nel complesso dei confronti recenti si registra un grande equilibrio, con molti pareggi e una leggera prevalenza del fattore campo
PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.83
Programma completo 3° giornata La Liga
Il campionato spagnolo ha finalmente rimesso in ordine il calendario. Le gare rinviate della prima giornata sono state recuperate tra martedì e giovedì: il Betis ha espugnato Mestalla per 1-0, il Real Madrid ha travolto 4-1 la Real Sociedad, il Barcellona ha superato 2-0 l’Athletic Club e l’Osasuna ha vinto 2-1 a Vigo. Ora tutte le squadre hanno due partite alle spalle e in testa ci sono Barcellona e Real Madrid a punteggio pieno, con i blaugrana avanti per differenza reti grazie anche al 5-0 rifilato all’Elche. Il turno propone un solo vero scontro d’alta classifica, il sabato sera al Sánchez-Pizjuán tra il Siviglia a punteggio pieno e l’Atlético Madrid. Chiudono la giornata le due capoliste: il Real ospita il Málaga domenica pomeriggio, il Barcellona affronta il Rayo Vallecano nel posticipo del lunedì.
PROGRAMMA 3° GIORNATA LA LIGA
- Oggi, ore 19:00 – Racing Santander-Elche
- Oggi, ore 21:30 – Alavés-Villarreal
- Domani, ore 17:00 – Levante-Betis
- Domani, ore 19:00 – Real Sociedad-Espanyol
- Domani, ore 21:30 – Siviglia-Atlético Madrid
- Domenica, ore 17:00 – Real Madrid-Málaga
- Domenica, ore 19:30 – Deportivo La Coruña-Valencia
- Domenica, ore 21:30 – Celta Vigo-Athletic Club
- Lunedì, ore 19:30 – Osasuna-Getafe
- Lunedì, ore 21:30 – Barcellona-Rayo Vallecano
CLASSIFICA LA LIGA
- Barcellona 6, Real Madrid 6, Siviglia 6, Betis 6
- Alavés 4, Atlético Madrid 4, Osasuna 4
- Espanyol 3, Getafe 3
- Villarreal 2, Deportivo La Coruña 2
- Racing Santander 1, Rayo Vallecano 1, Celta Vigo 1, Valencia 1, Málaga 1, Levante 1, Elche 1
- Athletic Club 0, Real Sociedad 0
Risultati Scommesse La Liga 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)
LA LIGA 2026-2027 (0-1, -1.00 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.