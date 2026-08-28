La terza giornata de La Liga 2026-2027 inizia con un doppio anticipo venerdì, e in particolare ci interessa il match delle ore 21:30 dall’ Estadio Mendizorrotza dove l’Alaves ospita il Sottomarino Giallo che ha iniziato la stagione da imbattuto. Pronostico Alaves-Villarreal 28 agosto 2026.

Pronostico Alaves-Villarreal 28 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Alaves-Villarreal match della 3° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Inizio di campionato eccellente per la formazione basca dell’Alaves, che si trova nelle zone altissime della classifica (3° posto temporaneo) grazie a una difesa di ferro ancora imbattuta e a un attacco cinico ed efficace

Il Villarreal è a metà classifica e cerca stabilità difensiva dopo aver già concesso troppi spazi nelle prime uscite, come dimostra il pareggio esterno per 2-2 sul campo del Racing Santander.

Probabili Formazioni Alaves-Villarreal

Alavés (4-4-2): Sivera; Jonny Castro, Tenaglia, Parada, Yusi; Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.

Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Pedraza; Pépé, Mikautadze

Guida TV Calcio: dove vedere Alaves-Villarreal?

Il match di La Liga tra Deportivo Alavés e Villarreal si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 21:30 allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz e sarà visibile in diretta streaming sull’applicazione di DAZN.

Migliori quote per Alaves-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Alaves-Villarreal

Mendizorrotza è storicamente un campo tabù per gli ospiti: il Villarreal non riesce a vincere in questo stadio dalla stagione 2019/20. L’ultimo scontro diretto assoluto a Vitoria-Gasteiz, giocato a marzo 2026, si è concluso in pareggio per 1-1 grazie alle reti di Nicolas Pépé e all’autogol di Rafa Marín. Nel complesso dei confronti recenti si registra un grande equilibrio, con molti pareggi e una leggera prevalenza del fattore campo

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.83

Programma completo 3° giornata La Liga

Il campionato spagnolo ha finalmente rimesso in ordine il calendario. Le gare rinviate della prima giornata sono state recuperate tra martedì e giovedì: il Betis ha espugnato Mestalla per 1-0, il Real Madrid ha travolto 4-1 la Real Sociedad, il Barcellona ha superato 2-0 l’Athletic Club e l’Osasuna ha vinto 2-1 a Vigo. Ora tutte le squadre hanno due partite alle spalle e in testa ci sono Barcellona e Real Madrid a punteggio pieno, con i blaugrana avanti per differenza reti grazie anche al 5-0 rifilato all’Elche. Il turno propone un solo vero scontro d’alta classifica, il sabato sera al Sánchez-Pizjuán tra il Siviglia a punteggio pieno e l’Atlético Madrid. Chiudono la giornata le due capoliste: il Real ospita il Málaga domenica pomeriggio, il Barcellona affronta il Rayo Vallecano nel posticipo del lunedì.

PROGRAMMA 3° GIORNATA LA LIGA

Oggi, ore 19:00 – Racing Santander-Elche

Oggi, ore 21:30 – Alavés-Villarreal

Domani, ore 17:00 – Levante-Betis

Domani, ore 19:00 – Real Sociedad-Espanyol

Domani, ore 21:30 – Siviglia-Atlético Madrid

Domenica, ore 17:00 – Real Madrid-Málaga

Domenica, ore 19:30 – Deportivo La Coruña-Valencia

Domenica, ore 21:30 – Celta Vigo-Athletic Club

Lunedì, ore 19:30 – Osasuna-Getafe

Lunedì, ore 21:30 – Barcellona-Rayo Vallecano

CLASSIFICA LA LIGA

Barcellona 6, Real Madrid 6, Siviglia 6, Betis 6

Alavés 4, Atlético Madrid 4, Osasuna 4

Espanyol 3, Getafe 3

Villarreal 2, Deportivo La Coruña 2

Racing Santander 1, Rayo Vallecano 1, Celta Vigo 1, Valencia 1, Málaga 1, Levante 1, Elche 1

Athletic Club 0, Real Sociedad 0

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-1, -1.00 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

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