Siamo arrivati al termine del campionato di calcio spagnolo, con la 38° giornata de La Liga, e per l’ultima free pick stagionale sul calcio iberico andiamo nel match tra 3° e 4° forza del campionato, col Sottomarino Giallo che ospita i Colchoneros di Diego Simeone. Pronostico Villarreal-Atletico Madrid 24 maggio 2026.

Pronostico Villarreal-Atletico Madrid 24 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Atletico Madrid match della 38° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Villarreal arriva dalla sconfitta esterna per 2-0 sul campo del Rayo Vallecano e si contende proprio con i Colchoneros il 3° posto finale della Liga, con entrambe le formazioni già certe della top-4, quindi di un piazzamento nella prossima Champions League.

L’Atletico Madrid ha superato di misura il Girona per 1-0 nell’ultimo incontro disputato il 17 maggio. Nei testa a testa storici complessivi, l’Atletico Madrid è in leggero vantaggio con 17 vittorie, a fronte dei 13 successi del Villarreal e di 15 pareggi.

Probabili Formazioni Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-4-2): Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pépé, Pape Gueye, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Obed Vargas, Álex Baena; Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Alexander Sørloth.

Guida TV Calcio: dove vedere Villarreal-Atletico Madrid?

La partita di LaLiga tra Villarreal e Atletico Madrid, valida per la 38ª e ultima giornata di campionato, si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Estadio de la Cerámica di Villarreal e sarà in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Villarreal-Atletico Madris

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Villarreal-Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha vinto 2-0 all’andata nella capitale, e secondo noi potrà fare risultato anche in questa trasferta sul campo del Sottomarino Giallo, in uno scontro diretto per il terzo posto, anche se entrambe le formazioni hanno già in tasca l’accesso alla prossima Champions. I Colchoneros non perdono contro il Villarreal dal 2022, da allora 3 vittorie dell’Atletico e 3 pareggi. Con la scommessa asiatica andremo in cassa (a metà) anche in caso di pareggio tra queste due formazioni nell’ultimo turno del campionato di calcio spagnolo.

PRONOSTICO: ATLETICO MADRID (0, +0.5 AH) @1.73

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (19-12, +4.60)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅

Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌

Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅

Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅

Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅

Getafe-Rayo Vallecano: GOL NO @1.65✅

Barcellona-Real Madrid: OVER 1.5 1°TEMPO @1.90✅

Athletic Bilbao-Celta: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.